اشتباكات قوية بين القوات الحكومية السورية وقوات "قسد" في مدينة حلب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251006/الدفاع-السورية-تحركات-الجيش-في-حلب-تأتي-ضمن-إعادة-انتشاره-على-بعض-المحاور-1105702399.html
اشتباكات قوية بين القوات الحكومية السورية وقوات "قسد" في مدينة حلب
اشتباكات قوية بين القوات الحكومية السورية وقوات "قسد" في مدينة حلب
سبوتنيك عربي
اندلعت مساء اليوم اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية السورية وقوات "قسد" على أطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وفقاً لما أفادت به مصادر محلية... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T20:24+0000
2025-10-06T20:55+0000
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071749945_0:290:750:712_1920x0_80_0_0_78bd2259fb2fb5e7b31e6a866f56285a.jpg
وأوضحت المصادر، أن المواجهات جاءت عقب إقدام القوات الحكومية على إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الحيين باستخدام السواتر الترابية، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط المنطقة.وأضافت أن "عدداً من سكان الحيين، اللذين يقطنهما غالبية كردية، خرجوا في مظاهرات احتجاجاً على الحصار المفروض، ما أدى إلى تصاعد التوتر وتحول الموقف إلى اشتباكات عنيفة مع قوات "الأسايش" التابعة لـ"قسد"، والمسؤولة عن أمن الأحياء الكردية في المدينة".كما أشارت المصادر إلى وقوع إصابات بين المدنيين نتيجة الاشتباكات المستمرة، وسط سماع دوي انفجارات قوية في منطقتي الشيخ مقصود والأشرفية.بدورها، أكدت وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الاثنين، التزام الجيش باتفاق 10 مارس/ آذار الماضي، نافيا أي نية لعمليات عسكرية.وقالت الدفاع السورية، في بيان لها، إن "تحركات الجيش في حلب تأتي ضمن إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرق سوريا"، مشيرة إلى "التحركات تأتي بعد اعتداءات لقوات "قسد" واستهدافها للأهالي ومحاولتها السيطرة على قرى جديدة".وأضاف البيان، أن "الخطوة جاءت بعد اعتداءات متكررة من "قسد" على المدنيين والجيش"، متابعا: "لا نوايا لعمليات عسكرية".وأكد البيان، أن "قسد تحاول السيطرة على نقاط وقرى جديدة خلافا للتفاهمات"، مشيرا إلى "الجيش يتحرك لحماية المدنيين وأفراده من اعتداءات متصاعدة".ونفت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، أمس الأحد، "ما تروّجه وسائل الإعلام التابعة لقوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) بشأن استهداف قرية أم تينة بريف حلب"، على حد قولها.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، تشديدها على أن "الجهة التي قصفت القرية هي قوات "قسد" نفسها، في محاولة منها لتوجيه الاتهام زورًا إلى الجيش السوري".وأكدت الإدارة أن "قسد" قامت باستهداف قرى تل ماعز، علصة، الكيارية في ريف حلب الشرقي بقذائف الهاون، وأثناء قصفها القرى الخارجة عن سيطرتها، رصدت قواتنا إطلاق صواريخ من إحدى راجمات "قسد" باتجاه قرية أم تينة الواقعة تحت سيطرتها، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك".وأشارت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، إلى أن "قوات "قسد" تواصل استهداف المدنيين في ريف حلب الشرقي بشكل ممنهج"، منوّهة بأنه "في العاشر من الشهر الجاري ارتكبت قوات "قسد" مجزرة في قرية الكيارية، أسفرت عن ارتقاء مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين".وكانت "قسد"، وقّعت اتفاقا في مارس/ آذار الماضي، مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم القوات كأفراد.
https://sarabic.ae/20250602/المبعوث-الأمريكي-الخاص-إلى-سوريا-يكشف-مصير-القواعد-الأمريكية-وقسد-1101231240.html
https://sarabic.ae/20250916/إعلام-باريس-تقترح-نقل-اللقاء-بين-الحكومة-السورية-وقسد-إلى-دولة-ثالثة-هل-وافقت-دمشق؟-1104902256.html
https://sarabic.ae/20250914/خبير-لـسبوتنيك-مواجهة-عسكرية-بين-قسد-وحكومة-الشرع-تلوح-بالأفق-1104829935.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071749945_0:219:750:782_1920x0_80_0_0_768e51407e95ea13d262f1154d0977e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

اشتباكات قوية بين القوات الحكومية السورية وقوات "قسد" في مدينة حلب

20:24 GMT 06.10.2025 (تم التحديث: 20:55 GMT 06.10.2025)
© Sputnik . Attia Al-Attiaشرق سوريا يغلي.. اشتباكات ليلية واحتجاحات وحظر تجوال في مناطق سيطرة الجيش الأمريكي
شرق سوريا يغلي.. اشتباكات ليلية واحتجاحات وحظر تجوال في مناطق سيطرة الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© Sputnik . Attia Al-Attia
تابعنا عبر
حصري
اندلعت مساء اليوم اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية السورية وقوات "قسد" على أطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وفقاً لما أفادت به مصادر محلية لوكالة سبوتنيك.
وأوضحت المصادر، أن المواجهات جاءت عقب إقدام القوات الحكومية على إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الحيين باستخدام السواتر الترابية، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط المنطقة.
وأضافت أن "عدداً من سكان الحيين، اللذين يقطنهما غالبية كردية، خرجوا في مظاهرات احتجاجاً على الحصار المفروض، ما أدى إلى تصاعد التوتر وتحول الموقف إلى اشتباكات عنيفة مع قوات "الأسايش" التابعة لـ"قسد"، والمسؤولة عن أمن الأحياء الكردية في المدينة".
الرئيس السوري أحمد الشرع مع المبعوث الأميركي إلى دمشق توم باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يكشف مصير القواعد الأمريكية و"قسد"
2 يونيو, 14:58 GMT
كما أشارت المصادر إلى وقوع إصابات بين المدنيين نتيجة الاشتباكات المستمرة، وسط سماع دوي انفجارات قوية في منطقتي الشيخ مقصود والأشرفية.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلاً عن مصدر أمني في حلب، أن عنصراً من قوى الأمن الداخلي استُشهد وأُصيب ثلاثة آخرون، جراء استهداف حواجز أمنية في محيط حي الشيخ مقصود من قبل قوات "قسد".

بدورها، أكدت وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الاثنين، التزام الجيش باتفاق 10 مارس/ آذار الماضي، نافيا أي نية لعمليات عسكرية.
وقالت الدفاع السورية، في بيان لها، إن "تحركات الجيش في حلب تأتي ضمن إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرق سوريا"، مشيرة إلى "التحركات تأتي بعد اعتداءات لقوات "قسد" واستهدافها للأهالي ومحاولتها السيطرة على قرى جديدة".
وأضاف البيان، أن "الخطوة جاءت بعد اعتداءات متكررة من "قسد" على المدنيين والجيش"، متابعا: "لا نوايا لعمليات عسكرية".
الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع ورئيس قوات سوريا الديمقراطية يوقعان اتفاقا لاندماج قسد ضمن مؤسسات الجمهورية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
إعلام: باريس تقترح نقل اللقاء بين الحكومة السورية و"قسد" إلى دولة ثالثة.. هل وافقت دمشق؟
16 سبتمبر, 10:37 GMT
وأكد البيان، أن "قسد تحاول السيطرة على نقاط وقرى جديدة خلافا للتفاهمات"، مشيرا إلى "الجيش يتحرك لحماية المدنيين وأفراده من اعتداءات متصاعدة".
ونفت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، أمس الأحد، "ما تروّجه وسائل الإعلام التابعة لقوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) بشأن استهداف قرية أم تينة بريف حلب"، على حد قولها.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، تشديدها على أن "الجهة التي قصفت القرية هي قوات "قسد" نفسها، في محاولة منها لتوجيه الاتهام زورًا إلى الجيش السوري".
وأكدت الإدارة أن "قسد" قامت باستهداف قرى تل ماعز، علصة، الكيارية في ريف حلب الشرقي بقذائف الهاون، وأثناء قصفها القرى الخارجة عن سيطرتها، رصدت قواتنا إطلاق صواريخ من إحدى راجمات "قسد" باتجاه قرية أم تينة الواقعة تحت سيطرتها، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك".
مواجهة عسكرية بين قسد وحكومة الشرع تلوح بالأفق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
خبير لـ"سبوتنيك": مواجهة عسكرية بين قسد وحكومة الشرع تلوح بالأفق
14 سبتمبر, 10:26 GMT
وأشارت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، إلى أن "قوات "قسد" تواصل استهداف المدنيين في ريف حلب الشرقي بشكل ممنهج"، منوّهة بأنه "في العاشر من الشهر الجاري ارتكبت قوات "قسد" مجزرة في قرية الكيارية، أسفرت عن ارتقاء مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين".
وكانت "قسد"، وقّعت اتفاقا في مارس/ آذار الماضي، مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم القوات كأفراد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала