وزارة الدفاع السورية تنفي قصف قرية أم تينة وتتهم "قسد" بالمسؤولية

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، صباح اليوم الأحد، عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، تشديدها على أن "الجهة التي قصفت القرية هي قوات "قسد" نفسها، في محاولة منها لتوجيه الاتهام زورًا إلى الجيش السوري".وأكدت الإدارة أن "قسد" قامت باستهداف قرى تل ماعز، علصة، الكيارية في ريف حلب الشرقي بقذائف الهاون، وأثناء قصفها القرى الخارجة عن سيطرتها، رصدت قواتنا إطلاق صواريخ من إحدى راجمات "قسد" باتجاه قرية أم تينة الواقعة تحت سيطرتها، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك".وأشارت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، إلى أن "قوات "قسد" تواصل استهداف المدنيين في ريف حلب الشرقي بشكل ممنهج"، منوّهة إلى أنه "في العاشر من الشهر الجاري ارتكبت قوات "قسد" مجزرة في قرية الكيارية، أسفرت عن ارتقاء مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين".وكانت "قسد"، وقّعت اتفاقا في مارس/ آذار الماضي، مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم القوات كأفراد.
ونقلت وكالة
الأنباء السورية (سانا)، صباح اليوم الأحد، عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، تشديدها على أن "الجهة التي قصفت القرية هي قوات "قسد" نفسها، في محاولة منها لتوجيه الاتهام زورًا إلى الجيش السوري".
وأكدت الإدارة أن "قسد" قامت باستهداف قرى تل ماعز، علصة، الكيارية في ريف حلب الشرقي بقذائف الهاون، وأثناء قصفها القرى الخارجة عن سيطرتها، رصدت قواتنا إطلاق صواريخ من إحدى راجمات "قسد" باتجاه قرية أم تينة الواقعة تحت سيطرتها، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك".
وأشارت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، إلى أن "قوات "قسد" تواصل استهداف المدنيين في ريف حلب الشرقي بشكل ممنهج"، منوّهة إلى أنه "في العاشر من الشهر الجاري ارتكبت قوات "قسد" مجزرة في قرية الكيارية، أسفرت عن ارتقاء مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين".
وكانت "قسد"، وقّعت اتفاقا في مارس/ آذار الماضي، مع الحكومة الانتقالية
في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم القوات كأفراد.