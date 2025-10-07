عربي
ليلة حامية الوطيس في حلب السورية... تفاصيل الأحداث والتوتر الكبير في الشيخ مقصود
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، أدت هذه الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى الحيين، مع تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك "، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين القوات الحكومية والفصائل الكردية المحلية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لعدة ساعات أسفر عن سقوط قتلى جرحى من الطرفين، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بصفوف المدنيين في المنطقة.من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشار في شمال وشمال شرق سوريا، ردًا على "اعتداءات متكررة" من قسد استهدفت المدنيين وقوات الأمن".وأكدت الوزارة، التزامها باتفاق 10 آذار/مارس، نافية أي نية لشن عمليات عسكرية، مشيرة إلى أن هدف الجيش هو حماية المدنيين وممتلكاتهم.في المقابل، أصدرت قوات "سوريا الديمقراطية" بيانًا نفت فيه الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها انسحبت من المنطقة بموجب تفاهمات سابقة في 1 أبريل/ نيسان الماضي.واتهمت "قسد"، فصائل تابعة لحكومة دمشق بفرض حصار أمني وإنساني على الحيين، وقطع المساعدات الإغاثية والطبية، إلى جانب اختطاف مدنيين وتصعيد الهجمات باستخدام الدبابات والقذائف، مما تسبب في سقوط ضحايا وأضرار مادية.وأفادت مصادر رسمية بمقتل ثلاثة من قوات الأمن وإصابة آخرين جراء قصف استهدف أحياء سكنية في حلب، بينما أصيب مراسل قناة "سوريا الآن"، بهاء الحلبي، في خاصرته نتيجة إطلاق نار وقذائف في الأحياء الكردية.كما أكدت مصادر حكومية إصابة مدنيين عند جسر العوارض بسبب قصف بالأسلحة الثقيلة، فيما أشار مصدر عسكري سوري، إلى أن الجيش حشد آليات ثقيلة لاستعادة السيطرة على الأحياء التي تسيطر عليها "قسد"، ردًا على استفزازات متكررة.وحذرت "قسد"، في بيان لها، من "أن أي تقدم للجيش في هذه الأحياء قد يؤدي إلى إلغاء اتفاق 10 مارس/ آذار بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي".ووسط تصاعد التوترات، أعلنت قناة "الإخبارية" السورية عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحيين، بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة.وكانت محادثات سابقة بين المبعوث الأمريكي توم براك وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر مع قائد "قسد" مظلوم عبدي قد ركزت على تسريع تنفيذ اتفاق 10 مارس، الذي يهدف إلى دمج القوات الكردية في المؤسسات السورية ونقل السيطرة على معابر حدودية وحقول نفط وغاز إلى دمشق.وحملت "قسد" حكومة دمشق مسؤولية التصعيد والحصار، داعية المنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات ورفع الحصار عن المدنيين. وتظل الأوضاع في حلب متوترة، مع مخاوف من تصعيد عسكري قد يهدد استقرار المدينة وسلامة سكانها.
اندلعت اشتباكات عنيفة، يوم أمس الاثنين، بين قوات تابعة لحكومة دمشق وقوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العناصر والمدنيين.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، أدت هذه الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى الحيين، مع تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.
وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك "، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين القوات الحكومية والفصائل الكردية المحلية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لعدة ساعات أسفر عن سقوط قتلى جرحى من الطرفين، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بصفوف المدنيين في المنطقة.
مسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية وعربة مدرعة استولوا عليها من الجيش السوري في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا، 3 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
القوات الحكومية والفصائل الكردية المحلية تتوصل لاتفاق في حلب
00:15 GMT
من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشار في شمال وشمال شرق سوريا، ردًا على "اعتداءات متكررة" من قسد استهدفت المدنيين وقوات الأمن".
وأكدت الوزارة، التزامها باتفاق 10 آذار/مارس، نافية أي نية لشن عمليات عسكرية، مشيرة إلى أن هدف الجيش هو حماية المدنيين وممتلكاتهم.في المقابل، أصدرت قوات "سوريا الديمقراطية" بيانًا نفت فيه الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها انسحبت من المنطقة بموجب تفاهمات سابقة في 1 أبريل/ نيسان الماضي.
واتهمت "قسد"، فصائل تابعة لحكومة دمشق بفرض حصار أمني وإنساني على الحيين، وقطع المساعدات الإغاثية والطبية، إلى جانب اختطاف مدنيين وتصعيد الهجمات باستخدام الدبابات والقذائف، مما تسبب في سقوط ضحايا وأضرار مادية.
وأفادت مصادر رسمية بمقتل ثلاثة من قوات الأمن وإصابة آخرين جراء قصف استهدف أحياء سكنية في حلب، بينما أصيب مراسل قناة "سوريا الآن"، بهاء الحلبي، في خاصرته نتيجة إطلاق نار وقذائف في الأحياء الكردية.
شرق سوريا يغلي.. اشتباكات ليلية واحتجاحات وحظر تجوال في مناطق سيطرة الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
اشتباكات قوية بين القوات الحكومية السورية وقوات "قسد" في مدينة حلب
أمس, 20:24 GMT
كما أكدت مصادر حكومية إصابة مدنيين عند جسر العوارض بسبب قصف بالأسلحة الثقيلة، فيما أشار مصدر عسكري سوري، إلى أن الجيش حشد آليات ثقيلة لاستعادة السيطرة على الأحياء التي تسيطر عليها "قسد"، ردًا على استفزازات متكررة.
وحذرت "قسد"، في بيان لها، من "أن أي تقدم للجيش في هذه الأحياء قد يؤدي إلى إلغاء اتفاق 10 مارس/ آذار بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي".
ووسط تصاعد التوترات، أعلنت قناة "الإخبارية" السورية عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحيين، بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة.
وكانت محادثات سابقة بين المبعوث الأمريكي توم براك وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر مع قائد "قسد" مظلوم عبدي قد ركزت على تسريع تنفيذ اتفاق 10 مارس، الذي يهدف إلى دمج القوات الكردية في المؤسسات السورية ونقل السيطرة على معابر حدودية وحقول نفط وغاز إلى دمشق.
وحملت "قسد" حكومة دمشق مسؤولية التصعيد والحصار، داعية المنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات ورفع الحصار عن المدنيين. وتظل الأوضاع في حلب متوترة، مع مخاوف من تصعيد عسكري قد يهدد استقرار المدينة وسلامة سكانها.
