https://sarabic.ae/20251006/قوات-سوريا-الديمقراطية-تحمل-حكومة-دمشق-مسؤولية-التصعيد-الأمني-الأخير--1105704109.html
قوات "سوريا الديمقراطية" تحمل حكومة دمشق مسؤولية التصعيد الأمني الأخير
قوات "سوريا الديمقراطية" تحمل حكومة دمشق مسؤولية التصعيد الأمني الأخير
سبوتنيك عربي
أصدر المركز الإعلامي لقوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) بيانا ينفي بشكل قاطع مزاعم إعلامية تفيد باستهداف قواتها لحواجز تابعة لقوات حكومة دمشق في محيط حيي الأشرفية... 06.10.2025
وجاء في بيان قوات "سوريا الديمقراطية": "تتناقل بعض الوسائل الإعلامية مزاعم باطلة تفيد بأن قوات سوريا الديمقراطية استهدفت حواجز تابعة لمسلحي حكومة دمشق في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب. نؤكد بشكل قاطع أن هذه الادعاءات غير صحيحة إطلاقاً، فقواتنا لا وجود لها في المنطقة منذ انسحابها بموجب تفاهم 1 نيسان/أبريل".وأضاف: "في تصعيد خطير، تحاول تلك الفصائل التوغل بالدبابات والمدرعات وتستهدف الأحياء السكنية بقذائف الهاون والطيران المسير، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين وأضرار جسيمة بالممتلكات".وتابع: "تلك الممارسات أدت إلى استفزاز الأهالي ودفعهم للدفاع عن أنفسهم، إلى جانب قوى الأمن الداخلي في الحيين، التي تقوم بواجبها في حماية المدنيين وحفظ الأمن والاستقرار".وختم البيان: "ندعو المنظمات الدولية والإنسانية إلى التحرك العاجل والفعال لإنهاء هذا الحصار الجائر، ووقف الهجمات والاستفزازات الممنهجة ضد المدنيين".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، التزام الجيش باتفاق 10 مارس/ آذار الماضي، نافية أي نية لعمليات عسكرية.وكانت "قسد"، وقّعت اتفاقا في مارس/ آذار الماضي، مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم القوات كأفراد.
https://sarabic.ae/20251006/الدفاع-السورية-تحركات-الجيش-في-حلب-تأتي-ضمن-إعادة-انتشاره-على-بعض-المحاور-1105702399.html
https://sarabic.ae/20250917/الشرع-يبحث-مع-رئيس-المخابرات-التركية-تطورات-الاتفاق-مع-قسد-1104965812.html
20:53 GMT 06.10.2025
أصدر المركز الإعلامي لقوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) بيانا ينفي بشكل قاطع مزاعم إعلامية تفيد باستهداف قواتها لحواجز تابعة لقوات حكومة دمشق في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، مؤكدا أن التصعيد الحالي ناتج عن استفزازات متكررة من فصائل الحكومة.
وجاء في بيان قوات "سوريا الديمقراطية": "تتناقل بعض الوسائل الإعلامية مزاعم باطلة تفيد بأن قوات سوريا الديمقراطية استهدفت حواجز تابعة لمسلحي حكومة دمشق في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب. نؤكد بشكل قاطع أن هذه الادعاءات غير صحيحة إطلاقاً، فقواتنا لا وجود لها في المنطقة منذ انسحابها بموجب تفاهم 1 نيسان/أبريل".

وتابع: "ما يحدث في حيي الأشرفية والشيخ مقصود هو نتيجة سلسلة من الهجمات المتكررة التي تقوم بها فصائل حكومة دمشق ضد السكان المدنيين، حيث فرضت حصارا أمنيا وإنسانيا خانقا، وقطعت الإغاثة والمواد الطبية، واختطفت العديد من الأهالي، وواصلت الاستفزاز اليومي للسكان على الحواجز وفي محيط الحيين، ومؤخراً قامت برفع السواتر الترابية في محيط الحيين وفرض الحصار".

وأضاف: "في تصعيد خطير، تحاول تلك الفصائل التوغل بالدبابات والمدرعات وتستهدف الأحياء السكنية بقذائف الهاون والطيران المسير، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين وأضرار جسيمة بالممتلكات".
شرق سوريا يغلي.. اشتباكات ليلية واحتجاحات وحظر تجوال في مناطق سيطرة الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
اشتباكات قوية بين القوات الحكومية السورية وقوات "قسد" في مدينة حلب
20:24 GMT
وتابع: "تلك الممارسات أدت إلى استفزاز الأهالي ودفعهم للدفاع عن أنفسهم، إلى جانب قوى الأمن الداخلي في الحيين، التي تقوم بواجبها في حماية المدنيين وحفظ الأمن والاستقرار".

وأضاف: "نحمّل حكومة دمشق المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار الحصار الخانق والانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين، وعن التصعيد الخطير الأخير الذي يفاقم معاناة السكان ويهدد الاستقرار في المنطقة، وتكشف استخفافها المتعمد بحياة الناس وكرامتهم".

وختم البيان: "ندعو المنظمات الدولية والإنسانية إلى التحرك العاجل والفعال لإنهاء هذا الحصار الجائر، ووقف الهجمات والاستفزازات الممنهجة ضد المدنيين".
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
الشرع يبحث مع رئيس المخابرات التركية تطورات الاتفاق مع "قسد"
17 سبتمبر, 20:14 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، التزام الجيش باتفاق 10 مارس/ آذار الماضي، نافية أي نية لعمليات عسكرية.

وقالت الدفاع السورية، في بيان لها، إن "تحركات الجيش في حلب تأتي ضمن إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرق سوريا"، مشيرة إلى "التحركات تأتي بعد اعتداءات لقوات "قسد" واستهدافها للأهالي ومحاولتها السيطرة على قرى جديدة".

وكانت "قسد"، وقّعت اتفاقا في مارس/ آذار الماضي، مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم القوات كأفراد.
