قوات "سوريا الديمقراطية" تحمل حكومة دمشق مسؤولية التصعيد الأمني الأخير

أصدر المركز الإعلامي لقوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) بيانا ينفي بشكل قاطع مزاعم إعلامية تفيد باستهداف قواتها لحواجز تابعة لقوات حكومة دمشق في محيط حيي الأشرفية... 06.10.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان قوات "سوريا الديمقراطية": "تتناقل بعض الوسائل الإعلامية مزاعم باطلة تفيد بأن قوات سوريا الديمقراطية استهدفت حواجز تابعة لمسلحي حكومة دمشق في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب. نؤكد بشكل قاطع أن هذه الادعاءات غير صحيحة إطلاقاً، فقواتنا لا وجود لها في المنطقة منذ انسحابها بموجب تفاهم 1 نيسان/أبريل".وأضاف: "في تصعيد خطير، تحاول تلك الفصائل التوغل بالدبابات والمدرعات وتستهدف الأحياء السكنية بقذائف الهاون والطيران المسير، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين وأضرار جسيمة بالممتلكات".وتابع: "تلك الممارسات أدت إلى استفزاز الأهالي ودفعهم للدفاع عن أنفسهم، إلى جانب قوى الأمن الداخلي في الحيين، التي تقوم بواجبها في حماية المدنيين وحفظ الأمن والاستقرار".وختم البيان: "ندعو المنظمات الدولية والإنسانية إلى التحرك العاجل والفعال لإنهاء هذا الحصار الجائر، ووقف الهجمات والاستفزازات الممنهجة ضد المدنيين".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، التزام الجيش باتفاق 10 مارس/ آذار الماضي، نافية أي نية لعمليات عسكرية.وكانت "قسد"، وقّعت اتفاقا في مارس/ آذار الماضي، مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج قوات "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم القوات كأفراد.

