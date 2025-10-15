https://sarabic.ae/20251015/الكرملين-بوتين-يجري-محادثات-مع-الرئيس-السوري-1106016489.html
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري
وكان الشرع، صرح في 12 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن روابط وثيقة متوارثة تربط بين سوريا وروسيا ويجب الحفاظ عليها، مؤكدًا أن "روسيا دولة مهمة في العالم وهي عضو في مجلس الأمن، ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا، يجب الحفاظ عليها".الشرع: ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا يجب الحفاظ عليهالافروف ينفي تعرض بشار الأسد لمحاولة تسميم ويكشف مستقبل القواعد الروسية في سوريا
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري
06:15 GMT 15.10.2025 (تم التحديث: 06:31 GMT 15.10.2025)
أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات اليوم مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل.
وقال الكرملين في بيان: "في 15 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، سيجري فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي سيكون في روسيا، في زيارة عمل".
وأضاف: "من المقرر مناقشة الوضع الحالي وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، فضلًا عن آخر التطورات في الشرق الأوسط".
ويوم أمس الثلاثاء، أكدت وكالة الأنباء السورية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى العاصمة الروسية موسكو، ومن المقرر أن يلتقي مع الرئيس فلاديمير بوتين.
ونقلت الوكالة عن رئاسة الجمهورية السورية، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع
خلال الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأشارت الرئاسة السورية إلى أن الرئيس الشرع سوف يلتقي الجالية السورية في روسيا.
يذكر أن الرئيس الشرع، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شهر فبراير/ شباط الماضي، أكد الرئيس بوتين خلاله على دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية
وسيادتها واستقرارها.
وكان الشرع، صرح في 12 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن روابط وثيقة متوارثة تربط بين سوريا وروسيا ويجب الحفاظ عليها، مؤكدًا أن "روسيا دولة مهمة في العالم وهي عضو في مجلس الأمن، ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا، يجب الحفاظ عليها".