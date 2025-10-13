عربي
بث مباشر... ترامب يلقي كلمة أمام الكنيست
أمساليوم
بث مباشر
لافروف ينفي تعرض بشار الأسد لمحاولة تسميم في موسكو - عاجل
لافروف ينفي تعرض بشار الأسد لمحاولة تسميم في موسكو - عاجل
سبوتنيك عربي
نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعرّض الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لمحاولة تسميم في موسكو، وذلك بعد مزاعم متداولة حول الموضوع في العالم العربي. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقال لافروف خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام عربية: "منحنا اللجوء لبشار الأسد وعائلته لأسباب إنسانية بحتة، لا يواجه أي مشاكل في العيش في عاصمتنا، ولم تحدث أي حالات تسمم".وفيما يتعلق بالقواعد الروسية في سورية، أشار لافروف بأن "سوريا مهتمة بالحفاظ على القواعد العسكرية الروسية في طرطوس وحميميم، والتي يمكن إعادة توظيفها كمراكز إنسانية".وأضاف الوزير أنه "في ظل الظروف الجديدة، يمكن لهذه القواعد أن تلعب دورا مختلفا، بدلا من أن تكون بمثابة مواقع عسكرية".وأكد أنه "بالنظر إلى الحاجة إلى إنشاء تدفقات إنسانية إلى أفريقيا، فإن ذلك قد يشمل قواعد بحرية وجوية تعمل كمراكز إنسانية لإرسال الإمدادات الإنسانية إلى هناك، بما في ذلك إلى منطقة الصحراء والساحل وغيرها من البلدان المحتاجة".وبينت أن الأسد، غادر مستشفى في ضواحي العاصمة الروسية قبل يومين، وحالته الصحية مستقرة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه لم يُسمح لأحد بزيارة الأسد خلال فترة علاجه، باستثناء شقيقه ماهر، والأمين العام لشؤون الرئاسة السابق منصور عزام.وفي السياق ذاته، تداولت وسائل إعلام غربية مؤخرا أخبارا تزعم أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد يعيش حياة مرفهة ومقيدة في العاصمة الروسية موسكو. غير أن مصادر مستقلة لم تؤكد هذه المعلومات، وسط ترجيحات بأن ما نُشر يدخل في إطار الشائعات والحملات الإعلامية التي تستهدف تشويه صورة رأس النظام السوري السابق أو الإيحاء بوجود عزلة سياسية مفروضة عليه في الخارج.وكان مصدر في الكرملين قال لوكالة "سبوتنيك"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي:" إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء.
https://sarabic.ae/20241216/بشار-الأسد-ينشر-بيانا-يكشف-فيه-تفاصيل-رحيله-عن-سوريا---1095835366.html
https://sarabic.ae/20241210/الكرملين-قرار-تنحي-الأسد-عن-السلطة-هو-قرار-شخصي--1095651685.html
https://sarabic.ae/20241223/الكرملين-يكشف-حقيقة-طلب-زوجة-الأسد-مغادرة-روسيا-1096071907.html
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
09:36 GMT 13.10.2025 (تم التحديث: 10:09 GMT 13.10.2025)
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعرّض الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لمحاولة تسميم في موسكو، وذلك بعد مزاعم متداولة حول الموضوع في العالم العربي.
وقال لافروف خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام عربية: "منحنا اللجوء لبشار الأسد وعائلته لأسباب إنسانية بحتة، لا يواجه أي مشاكل في العيش في عاصمتنا، ولم تحدث أي حالات تسمم".
وفيما يتعلق بالقواعد الروسية في سورية، أشار لافروف بأن "سوريا مهتمة بالحفاظ على القواعد العسكرية الروسية في طرطوس وحميميم، والتي يمكن إعادة توظيفها كمراكز إنسانية".
وأضاف الوزير أنه "في ظل الظروف الجديدة، يمكن لهذه القواعد أن تلعب دورا مختلفا، بدلا من أن تكون بمثابة مواقع عسكرية".
وأكد أنه "بالنظر إلى الحاجة إلى إنشاء تدفقات إنسانية إلى أفريقيا، فإن ذلك قد يشمل قواعد بحرية وجوية تعمل كمراكز إنسانية لإرسال الإمدادات الإنسانية إلى هناك، بما في ذلك إلى منطقة الصحراء والساحل وغيرها من البلدان المحتاجة".
وكانت وسائل إعلام عربية ذكرت أن الرئيس السابق بشار الأسد، تعرض لمحاولة اغتيال باستخدام السم.
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
بشار الأسد ينشر بيانا يكشف فيه تفاصيل رحيله عن سوريا
16 ديسمبر 2024, 12:41 GMT
وبينت أن الأسد، غادر مستشفى في ضواحي العاصمة الروسية قبل يومين، وحالته الصحية مستقرة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه لم يُسمح لأحد بزيارة الأسد خلال فترة علاجه، باستثناء شقيقه ماهر، والأمين العام لشؤون الرئاسة السابق منصور عزام.
و ليست هذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها أخبار عن محاولة لتسميم الأسد ، إذ انتشرت شائعات مشابهة في يناير / كانون الثاني2025 عبر قناة “جنرال إس في آر” على تليغرام، لكنها نُفيت لاحقًا لعدم وجود أدلة مستقلة.
وفي السياق ذاته، تداولت وسائل إعلام غربية مؤخرا أخبارا تزعم أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد يعيش حياة مرفهة ومقيدة في العاصمة الروسية موسكو.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
الكرملين: قرار تنحي الأسد عن السلطة هو قرار شخصي
10 ديسمبر 2024, 09:50 GMT
غير أن مصادر مستقلة لم تؤكد هذه المعلومات، وسط ترجيحات بأن ما نُشر يدخل في إطار الشائعات والحملات الإعلامية التي تستهدف تشويه صورة رأس النظام السوري السابق أو الإيحاء بوجود عزلة سياسية مفروضة عليه في الخارج.
الرئيس السوري بشار الأسد يشارك مع زوجته أسماء الأسد في التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية في دوما، ريف دمشق، سوريا 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
الكرملين يكشف حقيقة طلب زوجة الأسد مغادرة روسيا
23 ديسمبر 2024, 09:47 GMT
وكان مصدر في الكرملين قال لوكالة "سبوتنيك"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي:" إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء.
