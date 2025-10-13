https://sarabic.ae/20251013/لافروف-ينفي-تعرض-بشار-الأسد-لمحاولة-تسميم-في-موسكو---عاجل--1105932867.html
نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعرّض الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لمحاولة تسميم في موسكو، وذلك بعد مزاعم متداولة حول الموضوع في العالم العربي.
وقال لافروف خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام عربية: "منحنا اللجوء لبشار الأسد وعائلته لأسباب إنسانية بحتة، لا يواجه أي مشاكل في العيش في عاصمتنا، ولم تحدث أي حالات تسمم".وفيما يتعلق بالقواعد الروسية في سورية، أشار لافروف بأن "سوريا مهتمة بالحفاظ على القواعد العسكرية الروسية في طرطوس وحميميم، والتي يمكن إعادة توظيفها كمراكز إنسانية".وأضاف الوزير أنه "في ظل الظروف الجديدة، يمكن لهذه القواعد أن تلعب دورا مختلفا، بدلا من أن تكون بمثابة مواقع عسكرية".وأكد أنه "بالنظر إلى الحاجة إلى إنشاء تدفقات إنسانية إلى أفريقيا، فإن ذلك قد يشمل قواعد بحرية وجوية تعمل كمراكز إنسانية لإرسال الإمدادات الإنسانية إلى هناك، بما في ذلك إلى منطقة الصحراء والساحل وغيرها من البلدان المحتاجة".وبينت أن الأسد، غادر مستشفى في ضواحي العاصمة الروسية قبل يومين، وحالته الصحية مستقرة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه لم يُسمح لأحد بزيارة الأسد خلال فترة علاجه، باستثناء شقيقه ماهر، والأمين العام لشؤون الرئاسة السابق منصور عزام.وفي السياق ذاته، تداولت وسائل إعلام غربية مؤخرا أخبارا تزعم أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد يعيش حياة مرفهة ومقيدة في العاصمة الروسية موسكو. غير أن مصادر مستقلة لم تؤكد هذه المعلومات، وسط ترجيحات بأن ما نُشر يدخل في إطار الشائعات والحملات الإعلامية التي تستهدف تشويه صورة رأس النظام السوري السابق أو الإيحاء بوجود عزلة سياسية مفروضة عليه في الخارج.وكان مصدر في الكرملين قال لوكالة "سبوتنيك"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي:" إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء.
نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعرّض الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لمحاولة تسميم في موسكو، وذلك بعد مزاعم متداولة حول الموضوع في العالم العربي.
وقال لافروف خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام عربية: "منحنا اللجوء لبشار الأسد وعائلته لأسباب إنسانية بحتة، لا يواجه أي مشاكل في العيش في عاصمتنا، ولم تحدث أي حالات تسمم".
وفيما يتعلق بالقواعد الروسية في سورية، أشار لافروف بأن "سوريا مهتمة بالحفاظ على القواعد العسكرية الروسية في طرطوس وحميميم، والتي يمكن إعادة توظيفها كمراكز إنسانية".
وأضاف الوزير أنه "في ظل الظروف الجديدة، يمكن لهذه القواعد أن تلعب دورا مختلفا، بدلا من أن تكون بمثابة مواقع عسكرية".
وأكد أنه "بالنظر إلى الحاجة إلى إنشاء تدفقات إنسانية إلى أفريقيا، فإن ذلك قد يشمل قواعد بحرية وجوية تعمل كمراكز إنسانية لإرسال الإمدادات الإنسانية إلى هناك، بما في ذلك إلى منطقة الصحراء والساحل وغيرها من البلدان المحتاجة".
وكانت وسائل إعلام عربية ذكرت أن الرئيس السابق بشار الأسد، تعرض لمحاولة اغتيال باستخدام السم.
16 ديسمبر 2024, 12:41 GMT
وبينت أن الأسد، غادر مستشفى في ضواحي العاصمة الروسية قبل يومين، وحالته الصحية مستقرة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه لم يُسمح لأحد بزيارة الأسد خلال فترة علاجه، باستثناء شقيقه ماهر، والأمين العام لشؤون الرئاسة السابق منصور عزام.
و ليست هذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها أخبار عن محاولة لتسميم الأسد ، إذ انتشرت شائعات مشابهة في يناير / كانون الثاني2025 عبر قناة “جنرال إس في آر” على تليغرام، لكنها نُفيت لاحقًا لعدم وجود أدلة مستقلة.
وفي السياق ذاته، تداولت وسائل إعلام غربية مؤخرا أخبارا تزعم أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد يعيش حياة مرفهة ومقيدة في العاصمة الروسية موسكو.
10 ديسمبر 2024, 09:50 GMT
غير أن مصادر مستقلة لم تؤكد هذه المعلومات، وسط ترجيحات بأن ما نُشر يدخل في إطار الشائعات والحملات الإعلامية التي تستهدف تشويه صورة رأس النظام السوري السابق أو الإيحاء بوجود عزلة سياسية مفروضة عليه في الخارج.
23 ديسمبر 2024, 09:47 GMT
وكان مصدر في الكرملين قال لوكالة "سبوتنيك"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي:" إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء.