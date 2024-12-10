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القوات الروسية تحرر بلدة جيلتويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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الكرملين: قرار تنحي الأسد عن السلطة هو قرار شخصي
الكرملين: قرار تنحي الأسد عن السلطة هو قرار شخصي
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي، هو قرار شخصي. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T09:50+0000
2024-12-10T09:50+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول الدور الذي لعبته روسيا في قضايا استقالة الأسد من منصب رئيس الدولة السورية ووصوله إلى موسكو: "إن تنحي الأسد عن عملية القيام بواجباته كرئيس للدولة هو قراره الشخصي. الباقي دون تعليق".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا.من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.وبدوره قال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه وعدد من الوزراء ما زالوا في البلاد وأجروا اتصالات مع قيادة المعارضة المسلحة.الإمارات: المشاعر تختنق حول سوريا وسط مشاهد قاسية للمعاناة الإنسانيةإعلام: إسرائيل تنفذ عملية استراتيجية كبيرة وتدمر الأسطول البحري السوري
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي, بشار الأسد, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي, بشار الأسد, العالم, أخبار العالم الآن

الكرملين: قرار تنحي الأسد عن السلطة هو قرار شخصي

09:50 GMT 10.12.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي، هو قرار شخصي.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول الدور الذي لعبته روسيا في قضايا استقالة الأسد من منصب رئيس الدولة السورية ووصوله إلى موسكو: "إن تنحي الأسد عن عملية القيام بواجباته كرئيس للدولة هو قراره الشخصي. الباقي دون تعليق".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا.
مجلس الشعب السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
مجلس الشعب السوري يؤكد تأييده إرادة الشعب لبناء "سوريا الجديدة"
أمس, 17:55 GMT
من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
وبدوره قال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، إنه وعدد من الوزراء ما زالوا في البلاد وأجروا اتصالات مع قيادة المعارضة المسلحة.
الإمارات: المشاعر تختنق حول سوريا وسط مشاهد قاسية للمعاناة الإنسانية
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:59 GMT
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