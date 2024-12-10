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https://sarabic.ae/20241210/الإمارات-المشاعر-تختنق-حول-سوريا-وسط-مشاهد-قاسية-للمعاناة-الإنسانية-1095648468.html
الإمارات: المشاعر تختنق حول سوريا وسط مشاهد قاسية للمعاناة الإنسانية
الإمارات: المشاعر تختنق حول سوريا وسط مشاهد قاسية للمعاناة الإنسانية
سبوتنيك عربي
أكدت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن "الأمل معقود على قدرة السوريين وإرادتهم للحفاظ على وحدة ترابهم". 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T08:18+0000
2024-12-10T08:18+0000
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وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "المشاعر تختنق حول سوريا الشقيقة وسط مشاهد قاسية للمعاناة الإنسانية".وأضاف قرقاش أن "الأمل معقود على قدرة السوريين للحفاظ على وحدة ترابهم بدعم من العرب يتكامل مع مشروع مدني معتدل يحترم التنوع ويركز على التنمية والعدالة والمصالحة".وكان كل من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ‏شددا أمس الاثنين، على "أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار في سوريا، خلال هذه المرحلة".وخلال اتصال هاتفي، أكد الجانبان على "ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية وعدم تعريضها للخطر"، مستعرضين عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".في هذا السياق، أكد الرئيس الإماراتي "حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا وسلامتها وسيادتها وضمان الأمن والاستقرار فيها ودعم كل ما يحقق تطلعات شعبها الشقيق نحو الاستقرار والتنمية".وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار في سوريا خلال هذه المرحلة، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية وعدم تعريضها للخطر.وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت أمس الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، كما أعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241210/إسرائيل-تعلن-القيام-بأكبر-عملية-هجومية-بتاريخها-في-سوريا-1095647689.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الإمارات: المشاعر تختنق حول سوريا وسط مشاهد قاسية للمعاناة الإنسانية

08:18 GMT 10.12.2024
© AP Photo / Hassan Ammarعلم سوريا
علم سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أكدت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن "الأمل معقود على قدرة السوريين وإرادتهم للحفاظ على وحدة ترابهم".
وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "المشاعر تختنق حول سوريا الشقيقة وسط مشاهد قاسية للمعاناة الإنسانية".
وأضاف قرقاش أن "الأمل معقود على قدرة السوريين للحفاظ على وحدة ترابهم بدعم من العرب يتكامل مع مشروع مدني معتدل يحترم التنوع ويركز على التنمية والعدالة والمصالحة".
وكان كل من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ‏شددا أمس الاثنين، على "أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار في سوريا، خلال هذه المرحلة".
وخلال اتصال هاتفي، أكد الجانبان على "ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية وعدم تعريضها للخطر"، مستعرضين عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
في هذا السياق، أكد الرئيس الإماراتي "حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا وسلامتها وسيادتها وضمان الأمن والاستقرار فيها ودعم كل ما يحقق تطلعات شعبها الشقيق نحو الاستقرار والتنمية".
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وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار في سوريا خلال هذه المرحلة، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية وعدم تعريضها للخطر.
وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت أمس الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، كما أعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
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