https://sarabic.ae/20241209/محمد-بن-زايد-يعلق-على-الأحداث-الأخيرة-في-سوريا-ورحيل-بشار-الأسد-1095634554.html
محمد بن زايد يعلق على الأحداث الأخيرة في سوريا ورحيل بشار الأسد
محمد بن زايد يعلق على الأحداث الأخيرة في سوريا ورحيل بشار الأسد
سبوتنيك عربي
شدد كل من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، على "أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار في سوريا،... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T16:17+0000
2024-12-09T16:17+0000
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وخلال اتصال هاتفي، أكد الجانبان على "ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية وعدم تعريضها للخطر"، مستعرضين عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها، حسب وكالة الأنباء الإماراتية - "وام".في هذا السياق، أكد الرئيس الإماراتي "حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا وسلامتها وسيادتها وضمان الأمن والاستقرار فيها ودعم كل ما يحقق تطلعات شعبها الشقيق نحو الاستقرار والتنمية".وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار في سوريا خلال هذه المرحلة، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية وعدم تعريضها للخطر.وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت أمس الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، كما أعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241209/الوزير-اللبناني-الأسبق-فادي-عبود-سوريا-بحاجة-ليد-عاملة-وفرص-اقتصادية-مشتركة-مع-لبنان-1095628767.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
محمد بن زايد يعلق على الأحداث الأخيرة في سوريا ورحيل بشار الأسد
شدد كل من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، على "أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار في سوريا، خلال هذه المرحلة".
وخلال اتصال هاتفي، أكد الجانبان على "ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية وعدم تعريضها للخطر"، مستعرضين عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها، حسب وكالة
الأنباء الإماراتية - "وام".
في هذا السياق، أكد الرئيس الإماراتي "حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا وسلامتها وسيادتها وضمان الأمن والاستقرار فيها ودعم كل ما يحقق تطلعات شعبها الشقيق نحو الاستقرار والتنمية".
وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار في سوريا خلال هذه المرحلة، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية وعدم تعريضها للخطر.
وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت أمس الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، كما أعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.