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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
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صدى الحياة
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مرايا العلوم
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09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
10:03 GMT
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محمد بن زايد يعلق على الأحداث الأخيرة في سوريا ورحيل بشار الأسد
محمد بن زايد يعلق على الأحداث الأخيرة في سوريا ورحيل بشار الأسد
سبوتنيك عربي
‏شدد كل من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، على "أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار في سوريا،... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T16:17+0000
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وخلال اتصال هاتفي، أكد الجانبان على "ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية وعدم تعريضها للخطر"، مستعرضين عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها، حسب وكالة الأنباء الإماراتية - "وام".في هذا السياق، أكد الرئيس الإماراتي "حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا وسلامتها وسيادتها وضمان الأمن والاستقرار فيها ودعم كل ما يحقق تطلعات شعبها الشقيق نحو الاستقرار والتنمية".وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار في سوريا خلال هذه المرحلة، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية وعدم تعريضها للخطر.وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت أمس الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، كما أعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241209/الوزير-اللبناني-الأسبق-فادي-عبود-سوريا-بحاجة-ليد-عاملة-وفرص-اقتصادية-مشتركة-مع-لبنان-1095628767.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

محمد بن زايد يعلق على الأحداث الأخيرة في سوريا ورحيل بشار الأسد

16:17 GMT 09.12.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوررئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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تابعنا عبر
‏شدد كل من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، على "أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار في سوريا، خلال هذه المرحلة".
وخلال اتصال هاتفي، أكد الجانبان على "ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية وعدم تعريضها للخطر"، مستعرضين عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها، حسب وكالة الأنباء الإماراتية - "وام".
في هذا السياق، أكد الرئيس الإماراتي "حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا وسلامتها وسيادتها وضمان الأمن والاستقرار فيها ودعم كل ما يحقق تطلعات شعبها الشقيق نحو الاستقرار والتنمية".
مسلحون من المعارضة السورية عند بوابة الوصول في مطار حلب الدولي في حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
الوزير اللبناني الأسبق فادي عبود: سوريا بحاجة ليد عاملة... وفرص اقتصادية مشتركة مع لبنان
13:31 GMT
وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار في سوريا خلال هذه المرحلة، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية وعدم تعريضها للخطر.
وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت أمس الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، كما أعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
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