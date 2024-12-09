https://sarabic.ae/20241209/مجلس-الشعب-السوري-يؤكد-تأييده-إرادة-الشعب-لبناء-سوريا-الجديدة-1095637287.html
مجلس الشعب السوري يؤكد تأييده إرادة الشعب لبناء "سوريا الجديدة"
مجلس الشعب السوري يؤكد تأييده إرادة الشعب لبناء "سوريا الجديدة"
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس الشعب السوري، اليوم الاثنين، "تأييده لإرادة الشعب في بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة، لجميع أبنائه دون تمييز". 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T17:55+0000
2024-12-09T17:55+0000
2024-12-09T17:55+0000
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وأكد مجلس الشعب السوري، في بيان له، أن "يوم 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، كان يوما تاريخيا فاصلا في حياة السوريين جميعا، الذين قالوا كلمتهم التي لا تعلو فوقها كلمة".وأضاف البيان أن "مجلس الشعب يضع إمكاناته في خدمة الشعب السوري العظيم لما يتطلع إليه في بناء مستقبله الزاهر، ملتزما بإرادته الحرة وهو يتجه اليوم نحو الأفضل بقيادة أبناءه، الذين حرروه نحو سوريا الناهضة".وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241209/أردوغان-الفترة-المظلمة-في-سوريا-انتهت-وفترة-النور-بدأت-1095635924.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مجلس الشعب السوري يؤكد تأييده إرادة الشعب لبناء "سوريا الجديدة"
أعلن مجلس الشعب السوري، اليوم الاثنين، "تأييده لإرادة الشعب في بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة، لجميع أبنائه دون تمييز".
وأكد مجلس الشعب السوري، في بيان له، أن "يوم 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، كان يوما تاريخيا فاصلا في حياة السوريين جميعا، الذين قالوا كلمتهم التي لا تعلو فوقها كلمة".
وأضاف البيان أن "مجلس الشعب يضع إمكاناته في خدمة الشعب السوري العظيم لما يتطلع إليه في بناء مستقبله الزاهر، ملتزما بإرادته الحرة وهو يتجه اليوم نحو الأفضل بقيادة أبناءه، الذين حرروه نحو سوريا الناهضة".
وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت أمس الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، كما أعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.