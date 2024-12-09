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أردوغان: الفترة المظلمة في سوريا انتهت وفترة النور بدأت
أردوغان: الفترة المظلمة في سوريا انتهت وفترة النور بدأت
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن "النظام السوري القديم رفض بغطرسة دعواتنا لحل الصراع السوري، من خلال الحوار، ولم يقدّر قيمة يدنا التي مُدت... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T17:04+0000
2024-12-09T17:04+0000
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وقال أردوغان، في كلمة له، إن "تركيا ستقف إلى جانب سوريا حتى تصبح على أرضية صلبة وسنشرف على عودة السوريين إلى بلادهم"، مؤكدًا أن "عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستزداد مع إرساء الاستقرار في سوريا".وأوضح أردوغان أن "سوريا كانت تدار بالقمع وتم هدم هذه الديكتاتورية بعد أكثر من 60 سنة"، مؤكدًا أن "الشعب السوري هم أخوة لنا ونقف إلى جانبه بكافة أطيافه العرقية والمذهبية".وأضاف الرئيس التركي: "حلب وحمص وحماة ودمشق عادت إلى أصحابها الأصليين"، متابعا: "تركيا مرت باختبار صعب في المرحلة الماضية واستضافت السوريين ودافعت عن المظلومين في كافة المنصات".وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت أمس الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، كما أعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241209/قطر-تعتبر-سيطرة-إسرائيل-على-المنطقة-العازلة-مع-سوريا-تطورا-خطيرا-1095635572.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, بشار الأسد, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, بشار الأسد, العالم

أردوغان: الفترة المظلمة في سوريا انتهت وفترة النور بدأت

17:04 GMT 09.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن "النظام السوري القديم رفض بغطرسة دعواتنا لحل الصراع السوري، من خلال الحوار، ولم يقدّر قيمة يدنا التي مُدت له"، مؤكدًا أن "الفترة المظلمة في سوريا انتهت وفترة النور بدأت".
وقال أردوغان، في كلمة له، إن "تركيا ستقف إلى جانب سوريا حتى تصبح على أرضية صلبة وسنشرف على عودة السوريين إلى بلادهم"، مؤكدًا أن "عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستزداد مع إرساء الاستقرار في سوريا".
وأوضح أردوغان أن "سوريا كانت تدار بالقمع وتم هدم هذه الديكتاتورية بعد أكثر من 60 سنة"، مؤكدًا أن "الشعب السوري هم أخوة لنا ونقف إلى جانبه بكافة أطيافه العرقية والمذهبية".
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
قطر تعتبر سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا "تطورا خطيرا"
16:57 GMT
وأضاف الرئيس التركي: "حلب وحمص وحماة ودمشق عادت إلى أصحابها الأصليين"، متابعا: "تركيا مرت باختبار صعب في المرحلة الماضية واستضافت السوريين ودافعت عن المظلومين في كافة المنصات".
وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت أمس الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، كما أعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
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