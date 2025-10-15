https://sarabic.ae/20251015/الكرملين-بوتين-والشرع-سيتطرقان-إلى-موضوع-القواعد-الروسية-خلال-المحادثات-في-موسكو-1106025522.html
الكرملين: بوتين والشرع سيتطرقان إلى موضوع القواعد الروسية خلال المحادثات في موسكو
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيتطرقان بطريقة ما إلى موضوع القواعد
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوريإعلام سوري: الشرع يصل إلى روسيا في زيارة رسمية
10:00 GMT 15.10.2025 (تم التحديث: 10:15 GMT 15.10.2025)
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيتطرقان بطريقة ما إلى موضوع القواعد الروسية في محادثاتهما المشتركة في موسكو.
وقال بيسكوف: "من الواضح أن هذا الأمر (القواعد الروسية) سيُثار بطريقة أو بأخرى خلال المحادثة مع الرئيس (السوري). نعم، يمكن توقع ذلك".
وأضاف بيسكوف للصحفيين : "أعلنا هذا الصباح أن الرئيس السوري الشرع سيزور موسكو في زيارة عمل. وسيلتقي بوتين بالشرع في الكرملين. وسيلي ذلك محادثات روسية سورية".
وتابع: "يوم مهم للعلاقات الروسية السورية. أول اتصالات وجهاً لوجه على أعلى مستوى منذ تغيير السلطة في الجمهورية العربية السورية".
وأشار إلى أن بوتين والرئيس السوري لن يعقدا مؤتمرًا صحفيًا عقب محادثاتهما في موسكو.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن "موسكو مهتمة بضمان استمرار كل ما بدأته من مشاريع مع سوريا"، موضحا أن "الأمور يجب أن تتكيف مع الظروف الجديدة".
وأضاف: "ينطبق هذا الأمر أيضا على قواعدنا العسكرية. وقد أكد الرئيس بوتين مرارا أننا لن نبقى في سوريا ضد إرادة القيادة السورية، لكن يبدو جليا أن هذه القيادة، بل وعدد من دول المنطقة، مهتمة باستمرار وجودنا هناك".
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
ويجري الشرع زيارة رسمية اليوم إلى روسيا، في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي.
وأعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات اليوم مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل.