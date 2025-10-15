https://sarabic.ae/20251015/الكرملين-بوتين-والشرع-سيتطرقان-إلى-موضوع-القواعد-الروسية-خلال-المحادثات-في-موسكو-1106025522.html

الكرملين: بوتين والشرع سيتطرقان إلى موضوع القواعد الروسية خلال المحادثات في موسكو

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيتطرقان بطريقة ما إلى موضوع القواعد... 15.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف: "من الواضح أن هذا الأمر (القواعد الروسية) سيُثار بطريقة أو بأخرى خلال المحادثة مع الرئيس (السوري). نعم، يمكن توقع ذلك". وتابع: "يوم مهم للعلاقات الروسية السورية. أول اتصالات وجهاً لوجه على أعلى مستوى منذ تغيير السلطة في الجمهورية العربية السورية".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن "موسكو مهتمة بضمان استمرار كل ما بدأته من مشاريع مع سوريا"، موضحا أن "الأمور يجب أن تتكيف مع الظروف الجديدة".وأضاف: "ينطبق هذا الأمر أيضا على قواعدنا العسكرية. وقد أكد الرئيس بوتين مرارا أننا لن نبقى في سوريا ضد إرادة القيادة السورية، لكن يبدو جليا أن هذه القيادة، بل وعدد من دول المنطقة، مهتمة باستمرار وجودنا هناك".وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وأعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات اليوم مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل.الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوريإعلام سوري: الشرع يصل إلى روسيا في زيارة رسمية

