لافروف يكشف عن دور جديد للقواعد العسكرية الروسية في سوريا
لافروف يكشف عن دور جديد للقواعد العسكرية الروسية في سوريا
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن "موسكو مهتمة بضمان استمرار كل ما بدأته من مشاريع مع سوريا"، موضحا أن "الأمور يجب أن تتكيف مع الظروف الجديدة". 09.10.2025
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "اَر تي "، قبيل انعقاد القمة الروسية - العربية الأولى في موسكو: "نحن مهتمون بضمان استمرار كل ما بدأناه من مشاريع مشتركة مع سوريا، سواء في الصناعة أو الزراعة أو الطاقة، على أن يعاد تكييفها بما يتناسب مع الظروف الجديدة".وتابع لافروف: "بطبيعة الحال، لم يعد هذا الوجود موجها لدعم السلطات الشرعية عسكريا ضد قوى معارضة أو غيرها. بل يجب إعادة تشكيل وظيفته. ومن المهام الواضحة التي قد تكون مفيدة للسوريين وجيرانهم والعديد من الدول الأخرى، إنشاء مركز إنساني. إذ بإمكاننا استخدام الميناء والمطار لنقل المساعدات الإنسانية من روسيا ومن دول الخليج إلى دول أفريقيا. وهناك إدراك مشترك بأن هذه المبادرة ستكون مطلوبة، ونحن مستعدون للاتفاق على التفاصيل. وقد جرى بالفعل مناقشة هذا الموضوع من حيث المبدأ، وهناك اهتمام متبادل".يأتي ذلك في ظل التحولات الميدانية والسياسية الأخيرة في سوريا، بعد أن دخلت قوات المعارضة دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024، وغادر بشار الأسد البلاد، ليعلَن لاحقاً أحمد الشرع رئيساً لسوريا خلال المرحلة الانتقالية.
