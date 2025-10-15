https://sarabic.ae/20251015/بوتين-أكثر-من-4-ألاف-سوري-يدرسون-حاليا-في-الجامعات-الروسية-1106033689.html

بوتين: أكثر من 4 آلاف سوري يدرسون حاليا في الجامعات الروسية

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن "أكثر من 4000 سوري يدرسون حاليًا في الجامعات الروسية". 15.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين: "يدرس الآن أكثر من 4000 شاب سوري في مؤسسات التعليم العالي في روسيا الاتحادية. وآمل بشدة أن يسهموا إسهامًا كبيرًا ومهمًا في تطوير وتعزيز الدولة السورية في المستقبل".وأضاف بوتين: "لم تكن لدينا في روسيا أي علاقات مع سوريا مرتبطة بظروفنا السياسية أو مصالحنا الخاصة. على مدى هذه العقود، كان هدفنا دائمًا هو مصلحة الشعب السوري".وفي السياق ذاته، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، أن "بلاده تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقعة مع روسيا"، موضحًا أن "دمشق تحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".وقال الشرع: "نحترم كل ما مضى من اتفاقيات مع روسيا، ونحاول أن نعيد ونعرّف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات، على أن يكون هناك استقلال لسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها واستقرارها الأمني المرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي".وأوضح أن "هناك علاقات تاريخية طويلة تربط ما بين سوريا وروسيا وعلاقات ثنائية ومصالح مشتركة"، مؤكدًا أن "كثيرا من العلاقات الاستراتيجية والسياسية سواء إقليمية ودولية مرتبطة مع روسيا".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.وقال بيسكوف: "من الواضح أن هذا الأمر (القواعد الروسية) سيُثار بطريقة أو بأخرى خلال المحادثة مع الرئيس (السوري). نعم، يمكن توقع ذلك".وأعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل.

