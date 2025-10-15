مستشار رئاسي أوكراني سابق: زيلينسكي سيحاول جر ترامب إلى الصراع في اجتماعهما المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
مستشار رئاسي أوكراني سابق: زيلينسكي سيحاول جر ترامب إلى الصراع في اجتماعهما المقبل
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن فلاديمير زيلينسكي، سيحاول جرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى صراع مع روسيا، خلال الاجتماع المقبل بينهما.
مستشار رئاسي أوكراني سابق: زيلينسكي سيحاول جر ترامب إلى الصراع في اجتماعهما المقبل

05:19 GMT 15.10.2025
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن فلاديمير زيلينسكي، سيحاول جرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى صراع مع روسيا، خلال الاجتماع المقبل بينهما.
وقال سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "من الواضح أن زيلينسكي لديه ما يبدو أنه فرصته الأخيرة لجر الولايات المتحدة إلى حمام الدم هذا مع روسيا بأي ثمن".

ووفقا له، فإن نقل صواريخ "توماهوك" مطلوبة من قبل متزعم نظام كييف على وجه التحديد لهذا الغرض، لكن ترامب، الذي يدرك جميع عواقب مثل هذا القرار، من غير المرجح أن يتخذ مثل هذه الخطوة.

وأضاف: "هذه مخاطر جسيمة على أمريكا وترامب. ومع علمي بذلك، لا أعتقد أن ترامب سيقدم على ذلك. لماذا يفعل شيئًا كهذا؟ إنه لا يتوافق مع نموذجه".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس البيت الأبيض أن زيلينسكي، سيطلب صواريخ "توماهوك" خلال زيارته في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. ووفقًا لصحيفة "كييف بوست"، سيحاول زيلينسكي، الانضمام إلى إنشاء النظام الدفاع الصاروخي الأمريكي (القبة الذهبية) خلال زيارته للولايات المتحدة.
صواريخ توماهوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لوكاشينكو: صواريخ "توماهوك" لن تحل الصراع في أوكرانيا وقد تؤدي فقط إلى حرب نووية
أمس, 11:31 GMT
وفي وقت سابق، حذّر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، من مغبة استلام نظام كييف لصواريخ "توماهوك"، واحتمال تحميل "القنابل القذرة" عليها.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحديث عن هذه الأسلحة بـ"الاستعراض"، مشيرًا إلى أن رد موسكو سيكون بتعزيز دفاعاتها الجوية. كما أكد الرئيس الروسي أن نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، سيضرّ بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن استخدام هذه الصواريخ دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين أمر مستحيل.

وكتبت مجلة "ريسبونسبل ستيتكرافت"، أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك القدرة على إطلاق صواريخ "توماهوك".
تقرير: واشنطن قد تزود كييف بـ20 إلى 50 صاروخا فقط من طراز "توماهوك"
الجيش الأمريكي يكشف عن 3 منصات برية ذاتية الحركة لإطلاق الصواريخ
