مستشار رئاسي أوكراني سابق: زيلينسكي سيحاول جر ترامب إلى الصراع في اجتماعهما المقبل

أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن فلاديمير زيلينسكي، سيحاول جرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى صراع مع روسيا، خلال الاجتماع... 15.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "من الواضح أن زيلينسكي لديه ما يبدو أنه فرصته الأخيرة لجر الولايات المتحدة إلى حمام الدم هذا مع روسيا بأي ثمن".وأضاف: "هذه مخاطر جسيمة على أمريكا وترامب. ومع علمي بذلك، لا أعتقد أن ترامب سيقدم على ذلك. لماذا يفعل شيئًا كهذا؟ إنه لا يتوافق مع نموذجه".وفي وقت سابق، أعلن رئيس البيت الأبيض أن زيلينسكي، سيطلب صواريخ "توماهوك" خلال زيارته في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. ووفقًا لصحيفة "كييف بوست"، سيحاول زيلينسكي، الانضمام إلى إنشاء النظام الدفاع الصاروخي الأمريكي (القبة الذهبية) خلال زيارته للولايات المتحدة.وفي وقت سابق، حذّر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، من مغبة استلام نظام كييف لصواريخ "توماهوك"، واحتمال تحميل "القنابل القذرة" عليها.وكتبت مجلة "ريسبونسبل ستيتكرافت"، أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك القدرة على إطلاق صواريخ "توماهوك".تقرير: واشنطن قد تزود كييف بـ20 إلى 50 صاروخا فقط من طراز "توماهوك"الجيش الأمريكي يكشف عن 3 منصات برية ذاتية الحركة لإطلاق الصواريخ

