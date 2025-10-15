https://sarabic.ae/20251015/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-زيلينسكي-سيحاول-جر-ترامب-إلى-الصراع-في-اجتماعهما-المقبل-1106015129.html
مستشار رئاسي أوكراني سابق: زيلينسكي سيحاول جر ترامب إلى الصراع في اجتماعهما المقبل
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن فلاديمير زيلينسكي، سيحاول جرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى صراع مع روسيا، خلال الاجتماع المقبل بينهما.
وقال سوسكين عبر قناته على موقع "يوتيوب": "من الواضح أن زيلينسكي لديه ما يبدو أنه فرصته الأخيرة لجر الولايات المتحدة إلى حمام الدم هذا مع روسيا بأي ثمن".
ووفقا له، فإن نقل صواريخ "توماهوك" مطلوبة من قبل متزعم نظام كييف على وجه التحديد لهذا الغرض، لكن ترامب، الذي يدرك جميع عواقب مثل هذا القرار، من غير المرجح أن يتخذ مثل هذه الخطوة.
وأضاف: "هذه مخاطر جسيمة على أمريكا وترامب. ومع علمي بذلك، لا أعتقد أن ترامب سيقدم على ذلك. لماذا يفعل شيئًا كهذا؟ إنه لا يتوافق مع نموذجه".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس البيت الأبيض أن زيلينسكي، سيطلب صواريخ "توماهوك" خلال زيارته في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. ووفقًا لصحيفة "كييف بوست"، سيحاول زيلينسكي، الانضمام إلى إنشاء النظام الدفاع الصاروخي الأمريكي (القبة الذهبية) خلال زيارته للولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، حذّر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، من مغبة استلام نظام كييف لصواريخ "توماهوك"
، واحتمال تحميل "القنابل القذرة" عليها.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحديث عن هذه الأسلحة بـ"الاستعراض"، مشيرًا إلى أن رد موسكو سيكون بتعزيز دفاعاتها الجوية. كما أكد الرئيس الروسي أن نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، سيضرّ بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن استخدام هذه الصواريخ دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين أمر مستحيل.
وكتبت مجلة "ريسبونسبل ستيتكرافت"، أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك القدرة على إطلاق صواريخ "توماهوك".