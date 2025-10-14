https://sarabic.ae/20251014/الجيش-الأمريكي-يكشف-عن-3-منصات-برية-ذاتية-الحركة-لإطلاق-الصواريخ-1105983577.html
الجيش الأمريكي يكشف عن 3 منصات برية ذاتية الحركة لإطلاق الصواريخ
الجيش الأمريكي يكشف عن 3 منصات برية ذاتية الحركة لإطلاق الصواريخ
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "أوشكوش" الدفاعية الأمريكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، عن طرح خط جديد من منصات إطلاق صواريخ "توماهوك"، وفقًا لبيان نشر على موقع الشركة... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T08:13+0000
2025-10-14T08:13+0000
2025-10-14T08:13+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104268/64/1042686403_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_920c463e1182fd997b94f6be020fa3d3.jpg
وقال بات ويليامز، المتحدث باسم الشركة: "لقد كان الجيش الأمريكي واضحا للغاية بشأن الحاجة إلى أنظمة مستقلة عن الحمولة".وأكد أن القوات المسلحة الأمريكية "عبّرت بوضوح عن حاجتها إلى تطوير منصات إطلاق ذاتية الحركة متعددة المهام"، مشيرا إلى أن المشروع يأتي استجابة لهذه المتطلبات المتنامية".في معرض رابطة جيش الولايات المتحدة (AUSA) في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول، ستعرض شركة "أوشكوش" للصناعات الدفاعية ثلاثة إصدارات جاهزة للإنتاج من منصات إطلاق الصواريخ من طراز "توماهوك". ومن أبرزها:وكانت أفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن ستايسي بيتيجون، مديرة برنامج الدفاع في مركز الأمن الأمريكي الجديد، بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من تزويد أوكرانيا بأكثر من 50 صاروخا من "توماهوك".في الأسبوع الماضي، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتخذ قرارا نهائيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ "كروز" أمريكية، لكنه أراد أن يفهم كيف تنوي كييف استخدامها.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحديث عن هذه الأسلحة بـ"الاستعراض"، مشيرا إلى أن رد موسكو سيكون بتعزيز دفاعاتها الجوية. كما أكد الرئيس أن نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا سيضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن استخدام هذه الصواريخ دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين أمر مستحيل.وكتبت مجلة "ريسبونسبل ستيتكرافت" أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك القدرة على إطلاق صواريخ "توماهوك".ترامب: بعد التوصل إلى تسوية في غزة سأركز على حل الصراع في أوكرانيالوكاشينكو: تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف لن يحدث
https://sarabic.ae/20251014/تقرير-واشنطن-قد-تزود-كييف-بـ20-إلى-50-صاروخا-فقط-من-طراز-توماهوك-1105982753.html
https://sarabic.ae/20251012/الكرملين-حول-توريد-توماهوك-لكييف-تخيلو-القنبلة-القذرة-محملة-على-صاروخ-بعيد-المدى-1105899730.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104268/64/1042686403_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_2178bd70c22e08917b1fbb931b75dcb0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي يكشف عن 3 منصات برية ذاتية الحركة لإطلاق الصواريخ
كشفت شركة "أوشكوش" الدفاعية الأمريكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، عن طرح خط جديد من منصات إطلاق صواريخ "توماهوك"، وفقًا لبيان نشر على موقع الشركة الإلكتروني.
وقال بات ويليامز، المتحدث باسم الشركة: "لقد كان الجيش الأمريكي واضحا للغاية بشأن الحاجة إلى أنظمة مستقلة عن الحمولة".
وأكد أن القوات المسلحة الأمريكية "عبّرت بوضوح عن حاجتها إلى تطوير منصات إطلاق ذاتية الحركة متعددة المهام"، مشيرا إلى أن المشروع يأتي استجابة لهذه المتطلبات المتنامية".
في معرض رابطة جيش الولايات المتحدة (AUSA) في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول، ستعرض شركة "أوشكوش" للصناعات الدفاعية ثلاثة إصدارات جاهزة للإنتاج من منصات إطلاق الصواريخ من طراز "توماهوك". ومن أبرزها:
"إكس-ماف" منصة مخصصة لإطلاق صواريخ "توماهوك" المجنحة بعيدة المدى، قاذفة ذاتية الإطلاق، التعامل الفعّال معها على امتداد مسارها. ويصل مدى صواريخ "توماهوك" إلى نحو 2500 كيلومتر، يمكن تجهيزها بما يصل إلى أربعة صواريخ "توماهوك".
"إم- ماف" منصة متوسطة الحجم مزودة بخصائص ملاحة متقدمة ونظام مراقبة عن بُعد وآلية شحن آلي، وتضم راجمة صواريخ متوسطة المدى.
"إل- ماف" منصة خفيفة متعددة المهام مخصصة لأغراض الحرب الإلكترونية ومكافحة الطائرات المسيّرة.
وكانت أفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن ستايسي بيتيجون، مديرة برنامج الدفاع في مركز الأمن الأمريكي الجديد، بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من تزويد أوكرانيا بأكثر من 50 صاروخا من "توماهوك".
في الأسبوع الماضي، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتخذ قرارا نهائيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ "كروز" أمريكية، لكنه أراد أن يفهم كيف تنوي كييف استخدامها.
ردّ الكرملين بالقول إن مثل هذه الخطوة قد تُمثّل تصعيدًا خطيرًا، لأن صواريخ "توماهوك" قادرة على حمل رؤوس نووية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحديث عن هذه الأسلحة بـ"الاستعراض"، مشيرا إلى أن رد موسكو سيكون بتعزيز دفاعاتها الجوية. كما أكد الرئيس أن نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا سيضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن استخدام هذه الصواريخ دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين أمر مستحيل.
وكتبت مجلة "ريسبونسبل ستيتكرافت" أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك القدرة على إطلاق صواريخ "توماهوك".