الجيش الأمريكي يكشف عن 3 منصات برية ذاتية الحركة لإطلاق الصواريخ

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
وقال بات ويليامز، المتحدث باسم الشركة: "لقد كان الجيش الأمريكي واضحا للغاية بشأن الحاجة إلى أنظمة مستقلة عن الحمولة".وأكد أن القوات المسلحة الأمريكية "عبّرت بوضوح عن حاجتها إلى تطوير منصات إطلاق ذاتية الحركة متعددة المهام"، مشيرا إلى أن المشروع يأتي استجابة لهذه المتطلبات المتنامية".في معرض رابطة جيش الولايات المتحدة (AUSA) في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول، ستعرض شركة "أوشكوش" للصناعات الدفاعية ثلاثة إصدارات جاهزة للإنتاج من منصات إطلاق الصواريخ من طراز "توماهوك". ومن أبرزها:وكانت أفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن ستايسي بيتيجون، مديرة برنامج الدفاع في مركز الأمن الأمريكي الجديد، بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من تزويد أوكرانيا بأكثر من 50 صاروخا من "توماهوك".في الأسبوع الماضي، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتخذ قرارا نهائيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ "كروز" أمريكية، لكنه أراد أن يفهم كيف تنوي كييف استخدامها.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحديث عن هذه الأسلحة بـ"الاستعراض"، مشيرا إلى أن رد موسكو سيكون بتعزيز دفاعاتها الجوية. كما أكد الرئيس أن نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا سيضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن استخدام هذه الصواريخ دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين أمر مستحيل.وكتبت مجلة "ريسبونسبل ستيتكرافت" أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك القدرة على إطلاق صواريخ "توماهوك".ترامب: بعد التوصل إلى تسوية في غزة سأركز على حل الصراع في أوكرانيالوكاشينكو: تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف لن يحدث
https://sarabic.ae/20251014/تقرير-واشنطن-قد-تزود-كييف-بـ20-إلى-50-صاروخا-فقط-من-طراز-توماهوك-1105982753.html
https://sarabic.ae/20251012/الكرملين-حول-توريد-توماهوك-لكييف-تخيلو-القنبلة-القذرة-محملة-على-صاروخ-بعيد-المدى-1105899730.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي يكشف عن 3 منصات برية ذاتية الحركة لإطلاق الصواريخ

08:13 GMT 14.10.2025
© Photo / DVIDS / Scott Howe / DOD Conducts Ground-launched Cruise Missile Testمناورات أمريكية باستخدام صاروخ كروز المحظور وفق معاهدة الصواريخ
مناورات أمريكية باستخدام صاروخ كروز المحظور وفق معاهدة الصواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
© Photo / DVIDS / Scott Howe / DOD Conducts Ground-launched Cruise Missile Test
تابعنا عبر
كشفت شركة "أوشكوش" الدفاعية الأمريكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، عن طرح خط جديد من منصات إطلاق صواريخ "توماهوك"، وفقًا لبيان نشر على موقع الشركة الإلكتروني.
وقال بات ويليامز، المتحدث باسم الشركة: "لقد كان الجيش الأمريكي واضحا للغاية بشأن الحاجة إلى أنظمة مستقلة عن الحمولة".
وأكد أن القوات المسلحة الأمريكية "عبّرت بوضوح عن حاجتها إلى تطوير منصات إطلاق ذاتية الحركة متعددة المهام"، مشيرا إلى أن المشروع يأتي استجابة لهذه المتطلبات المتنامية".
إطلاق صاروخ توماهوك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
تقرير: واشنطن قد تزود كييف بـ20 إلى 50 صاروخا فقط من طراز "توماهوك"
07:32 GMT
في معرض رابطة جيش الولايات المتحدة (AUSA) في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول، ستعرض شركة "أوشكوش" للصناعات الدفاعية ثلاثة إصدارات جاهزة للإنتاج من منصات إطلاق الصواريخ من طراز "توماهوك". ومن أبرزها:
"إكس-ماف" منصة مخصصة لإطلاق صواريخ "توماهوك" المجنحة بعيدة المدى، قاذفة ذاتية الإطلاق، التعامل الفعّال معها على امتداد مسارها. ويصل مدى صواريخ "توماهوك" إلى نحو 2500 كيلومتر، يمكن تجهيزها بما يصل إلى أربعة صواريخ "توماهوك".
"إم- ماف" منصة متوسطة الحجم مزودة بخصائص ملاحة متقدمة ونظام مراقبة عن بُعد وآلية شحن آلي، وتضم راجمة صواريخ متوسطة المدى.
"إل- ماف" منصة خفيفة متعددة المهام مخصصة لأغراض الحرب الإلكترونية ومكافحة الطائرات المسيّرة.
وكانت أفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن ستايسي بيتيجون، مديرة برنامج الدفاع في مركز الأمن الأمريكي الجديد، بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من تزويد أوكرانيا بأكثر من 50 صاروخا من "توماهوك".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
الكرملين حول توريد "توماهوك" لكييف: تخيلو "القنبلة القذرة" محملة على صاروخ بعيد المدى
12 أكتوبر, 11:09 GMT
في الأسبوع الماضي، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتخذ قرارا نهائيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ "كروز" أمريكية، لكنه أراد أن يفهم كيف تنوي كييف استخدامها.

ردّ الكرملين بالقول إن مثل هذه الخطوة قد تُمثّل تصعيدًا خطيرًا، لأن صواريخ "توماهوك" قادرة على حمل رؤوس نووية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحديث عن هذه الأسلحة بـ"الاستعراض"، مشيرا إلى أن رد موسكو سيكون بتعزيز دفاعاتها الجوية. كما أكد الرئيس أن نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا سيضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن استخدام هذه الصواريخ دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين أمر مستحيل.
وكتبت مجلة "ريسبونسبل ستيتكرافت" أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك القدرة على إطلاق صواريخ "توماهوك".
ترامب: بعد التوصل إلى تسوية في غزة سأركز على حل الصراع في أوكرانيا
لوكاشينكو: تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف لن يحدث
