الجيش الأمريكي يكشف عن 3 منصات برية ذاتية الحركة لإطلاق الصواريخ

وقال بات ويليامز، المتحدث باسم الشركة: "لقد كان الجيش الأمريكي واضحا للغاية بشأن الحاجة إلى أنظمة مستقلة عن الحمولة".وأكد أن القوات المسلحة الأمريكية "عبّرت بوضوح عن حاجتها إلى تطوير منصات إطلاق ذاتية الحركة متعددة المهام"، مشيرا إلى أن المشروع يأتي استجابة لهذه المتطلبات المتنامية".في معرض رابطة جيش الولايات المتحدة (AUSA) في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول، ستعرض شركة "أوشكوش" للصناعات الدفاعية ثلاثة إصدارات جاهزة للإنتاج من منصات إطلاق الصواريخ من طراز "توماهوك". ومن أبرزها:وكانت أفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن ستايسي بيتيجون، مديرة برنامج الدفاع في مركز الأمن الأمريكي الجديد، بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من تزويد أوكرانيا بأكثر من 50 صاروخا من "توماهوك".في الأسبوع الماضي، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتخذ قرارا نهائيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ "كروز" أمريكية، لكنه أراد أن يفهم كيف تنوي كييف استخدامها.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحديث عن هذه الأسلحة بـ"الاستعراض"، مشيرا إلى أن رد موسكو سيكون بتعزيز دفاعاتها الجوية. كما أكد الرئيس أن نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا سيضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن استخدام هذه الصواريخ دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين أمر مستحيل.وكتبت مجلة "ريسبونسبل ستيتكرافت" أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك القدرة على إطلاق صواريخ "توماهوك".ترامب: بعد التوصل إلى تسوية في غزة سأركز على حل الصراع في أوكرانيالوكاشينكو: تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف لن يحدث

