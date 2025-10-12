https://sarabic.ae/20251012/لوكاشينكو-تسليم-صواريخ-توماهوك-إلى-كييف-لن-يحدث-1105899912.html

لوكاشينكو: تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف لن يحدث

لوكاشينكو: تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف لن يحدث

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد، عن اعتقاده بأن المفاوضات بين واشنطن وكييف لتسليم أوكرانيا صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى لن تفضي إلى...

وقال لوكاشينكو في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "لكل سمّ ترياق. وأعتقد أن رئيس الولايات المتحدة يدرك هذا أكثر من أي شخص آخر... فهو يدرك أن هذا لا ينبغي أن يحدث، ويعتقد أن الأمر لن يصل إلى هذا الحد. هذا اعتقادي، من خلال معرفتي الشخصية به. لذا، سيكون كل شيء على ما يرام".وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة إلى التهدئة في هذا الصدد. صديقنا دونالد لديه تكتيك محدد للتعامل مع القضايا الأكثر إلحاحًا أولًا... وفي بعض الحالات يتخذ نهجًا أكثر عدوانية، ثم يتبع تكتيكًا يتمثل في التراخي قليلًا والتراجع. لذلك، لا ينبغي أن نتعامل مع هذا الأمر بجدية شديدة كما لو أنه سيحدث غدًا".وقال الرئيس البيلاروسي في مقابلة مع صحفي بافيل زاروبين: "كما تعلمون، كنت أميل بشكل متزايد إلى اتهام القادة الأوروبيين بالعجز عن التوصل إلى اتفاق، لكننا تلقينا الكثير من المعلومات في الأيام الأخيرة تفيد بأن المشكلة هنا ليست في الولايات المتحدة، التي تسعى جاهدة لإحراز تقدم هنا (في حل الوضع في أوكرانيا)، ولا في روسيا، التي تستعد لإحراز تقدم، ولا في القادة الأوروبيين. المشكلة تكمن في فلاديمير زيلينسكي".وأعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن رأيه بأن الوضع في منطقة الصراع الأوكراني قد يؤدي إلى زوال أوكرانيا كدولة.وأضاف لوكاشينكو، أن "بعض جيران أوكرانيا الغربيين "المتطفلين" مستعدون بالفعل لانتزاع جزء منها".ودعا الرئيس البيلاروسي، فلاديمير زيلينسكي إلى التفاوض بشكل عاجل لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية، معلنا أن "الدول السلافية وحدها هي القادرة على إسعاد أوكرانيا".وفي سياق التصريحات حول احتمال تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، استذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، تقارير صادرة عن أجهزة الاستخبارات الروسية حول قدرة كييف على صنع "قنبلة قذرة".وقال بيسكوف في لقاء تلفزيوني: "تذكروا تقارير وكالات استخباراتنا قبل عام ونصف، أو عامين، حول المعلومات المتاحة بأن الأوكرانيين قادرون على صنع ما يُسمى "قنبلة قذرة".

