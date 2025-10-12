عربي
الكرملين حول توريد "توماهوك" لكييف: تخيلو "القنبلة القذرة" محملة على صاروخ بعيد المدى
الكرملين حول توريد "توماهوك" لكييف: تخيلو "القنبلة القذرة" محملة على صاروخ بعيد المدى
حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، من مغبة استلام نظام كييف لصواريخ "توماهوك"، واحتمال تحميل "القنابل القذرة" عليها. 12.10.2025, سبوتنيك عربي
وفي سياق التصريحات حول احتمال تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، استذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، تقارير صادرة عن أجهزة الاستخبارات الروسية حول قدرة كييف على صنع "قنبلة قذرة".وقال بيسكوف في لقاء تلفزيوني: "تذكروا تقارير وكالات استخباراتنا قبل عام ونصف، أو عامين، حول المعلومات المتاحة بأن الأوكرانيين قادرون على صنع ما يُسمى "قنبلة قذرة".وعلق بيسكوف، على التصريحات الصادرة في الولايات المتحدة بشأن صواريخ "توماهوك": "هناك بالفعل الكثير من التصريحات، ولا بد من التحقق منها جميعًا، ونحن نرصدها بعناية".ونوه بيسكوف بأن مسألة تزويد كييف بصواريخ "توماهوك"، تثير قلقا بالغا لدى موسكو، موضحا أن صواريخ "توماهوك" سلاح خطير، لكنها لا يمكن أن تغيّر الوضع على الجبهة.وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي": "في عقيدتنا النووية، يشير المنطق السليم وممارسة أفعالنا دائما إلى أننا نرد دائما على جميع التهديدات التي توجه إلينا بالمثل. لذلك، سيكون ردنا قاسيًا للغاية، وعلى الأرجح كارثيا على النظام النازي الجديد، وللأسف، على أوكرانيا نفسها. آمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد أبدا".الكرملين: التوترات تتزايد اليوم من جميع الأطراف فيما يتعلق بالقضية الأوكرانيةالاستخبارات الروسية: الأنجلوسكسونيون يدفعون كييف نحو الإرهاب النووي وصنع "قنبلة قذرة"
حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، من مغبة استلام نظام كييف لصواريخ "توماهوك"، واحتمال تحميل "القنابل القذرة" عليها.
وفي سياق التصريحات حول احتمال تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، استذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، تقارير صادرة عن أجهزة الاستخبارات الروسية حول قدرة كييف على صنع "قنبلة قذرة".
وقال بيسكوف في لقاء تلفزيوني: "تذكروا تقارير وكالات استخباراتنا قبل عام ونصف، أو عامين، حول المعلومات المتاحة بأن الأوكرانيين قادرون على صنع ما يُسمى "قنبلة قذرة".
تخيلوا: صاروخ بعيد المدى يطلق ويحلق، ونحن نعلم أنه قد يكون قادرا على حمل رؤوس نوويةـ ما الذي يجب أن تفكر فيه روسيا؟... يجب على الخبراء العسكريين في الخارج أن يفهموا هذا.
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
الاستخبارات الروسية: الأنجلوسكسونيون يدفعون كييف نحو الإرهاب النووي وصنع "قنبلة قذرة"
26 نوفمبر 2024, 07:49 GMT
وعلق بيسكوف، على التصريحات الصادرة في الولايات المتحدة بشأن صواريخ "توماهوك": "هناك بالفعل الكثير من التصريحات، ولا بد من التحقق منها جميعًا، ونحن نرصدها بعناية".
ونوه بيسكوف بأن مسألة تزويد كييف بصواريخ "توماهوك"، تثير قلقا بالغا لدى موسكو، موضحا أن صواريخ "توماهوك" سلاح خطير، لكنها لا يمكن أن تغيّر الوضع على الجبهة.

في 20 حزيران/ يونيو، ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه إذا أقدمت كييف على إسقاط "قنبلة قذرة" على الأراضي الروسية سيكون "الخطأ الأخير للنازيين".

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي": "في عقيدتنا النووية، يشير المنطق السليم وممارسة أفعالنا دائما إلى أننا نرد دائما على جميع التهديدات التي توجه إلينا بالمثل. لذلك، سيكون ردنا قاسيًا للغاية، وعلى الأرجح كارثيا على النظام النازي الجديد، وللأسف، على أوكرانيا نفسها. آمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد أبدا".
الكرملين: التوترات تتزايد اليوم من جميع الأطراف فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية
الاستخبارات الروسية: الأنجلوسكسونيون يدفعون كييف نحو الإرهاب النووي وصنع "قنبلة قذرة"
