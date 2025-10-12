عربي
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وتحسن مواقعها على جبهات القتال- وزارة الدفاع
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: التوترات تتزايد اليوم من جميع الأطراف فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية - عاجل
الكرملين: التوترات تتزايد اليوم من جميع الأطراف فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية - عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن التوتر يتصاعد اليوم، من جميع الأطراف فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا. 12.10.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف بيسكوف في إفادة صحفية أن "روسيا تواصل التأكيد على استعدادها للتسوية السلمية في أوكرانيا، كما أن ترامب يتحدث دائمًا عن ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن التوتر يتصاعد اليوم، من جميع الأطراف فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.
وأضاف بيسكوف في إفادة صحفية أن "روسيا تواصل التأكيد على استعدادها للتسوية السلمية في أوكرانيا، كما أن ترامب يتحدث دائمًا عن ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
