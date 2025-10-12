https://sarabic.ae/20251012/الكرملين-التوترات-تتزايد-اليوم-من-جميع-الأطراف-فيما-يتعلق-بالقضية-الأوكرانية---عاجل-1105896921.html
الكرملين: التوترات تتزايد اليوم من جميع الأطراف فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية - عاجل
الكرملين: التوترات تتزايد اليوم من جميع الأطراف فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية - عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن التوتر يتصاعد اليوم، من جميع الأطراف فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا. 12.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-12T09:04+0000
2025-10-12T09:04+0000
2025-10-12T09:04+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/15/1058957278_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f885879c70c6544bfe1c711359bf24e8.jpg
وأضاف بيسكوف في إفادة صحفية أن "روسيا تواصل التأكيد على استعدادها للتسوية السلمية في أوكرانيا، كما أن ترامب يتحدث دائمًا عن ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/15/1058957278_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_de48db3521452d58062a7d6c766f7dcc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
الكرملين: التوترات تتزايد اليوم من جميع الأطراف فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية - عاجل
يتبع
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن التوتر يتصاعد اليوم، من جميع الأطراف فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.
وأضاف بيسكوف في إفادة صحفية أن "روسيا تواصل التأكيد على استعدادها للتسوية السلمية في أوكرانيا، كما أن ترامب يتحدث دائمًا عن ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات".