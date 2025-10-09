https://sarabic.ae/20251009/الكرملين-أوكرانيا-ليست-ملتزمة-بعملية-السلام-1105791290.html

الكرملين: أوكرانيا ليست ملتزمة بعملية السلام

الكرملين: أوكرانيا ليست ملتزمة بعملية السلام

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن كييف غير ملتزمة حاليًا بعملية السلام، مشيرا إلى أنهم (في كييف) يعتقدون أن شيئًا ما سيحدث على...

قال بيسكوف للصحفيين: "من الواضح أنهم متوافقون من الأوروبيين، وهم غير منجذبين إطلاقًا لأي عملية سلام في الوقت الحالي. يعتقدون أن شيئًا ما سيتغير على الجبهات، وأن الأمور ستتحول إلى ديناميكية إيجابية. لكن الواقع يشير إلى خلاف ذلك".وأشار إلى أن كييف لم تقدم بعد أي رد جوهري على مسودة الاتفاق أو مقترح تشكيل مجموعات عمل بموجب اتفاقيات إسطنبول، مضيفا: "لا شيء يتقدم إلى الأمام".ووفقا له فإن لقاء جديدا بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، ليس مطروحًا حاليًا.وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، أشار سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية والمتخصص بملف جرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، إلى أن روسيا أنشأت آلية تسمى "صيغة إسطنبول"، والتي عقدت في إطارها ثلاث جولات من المفاوضات.المفاوضات في إسطنبول عُقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين وفدي موسكو وكييف في إسطنبول في 23 يوليو/تموز. واتفق الطرفان على مواصلة تبادل الجرحى والمرضى ذوي الحالات الحرجة لأجل غير مسمى. وقد أكد الجانب الروسي مرارا وتكرارا أنه لا يزال منفتحا على الدخول في طريق مفاوضات السلام. ووصف بيسكوف موقف أوكرانيا السلبي على أنه محاولة محتملة من قبل كييف للإثبات لرعاتها في أوروبا والقيمين أنها تستطيع القتال. في الوقت ذاته، شدد على أنه مع مرور كل يوم من رفض المفاوضات، فإن موقف أوكرانيا يزداد سوءا.

