عربي
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
قال بيسكوف للصحفيين: "من الواضح أنهم متوافقون من الأوروبيين، وهم غير منجذبين إطلاقًا لأي عملية سلام في الوقت الحالي. يعتقدون أن شيئًا ما سيتغير على الجبهات، وأن الأمور ستتحول إلى ديناميكية إيجابية. لكن الواقع يشير إلى خلاف ذلك".وأشار إلى أن كييف لم تقدم بعد أي رد جوهري على مسودة الاتفاق أو مقترح تشكيل مجموعات عمل بموجب اتفاقيات إسطنبول، مضيفا: "لا شيء يتقدم إلى الأمام".ووفقا له فإن لقاء جديدا بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، ليس مطروحًا حاليًا.وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، أشار سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية والمتخصص بملف جرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، إلى أن روسيا أنشأت آلية تسمى "صيغة إسطنبول"، والتي عقدت في إطارها ثلاث جولات من المفاوضات.المفاوضات في إسطنبول عُقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين وفدي موسكو وكييف في إسطنبول في 23 يوليو/تموز. واتفق الطرفان على مواصلة تبادل الجرحى والمرضى ذوي الحالات الحرجة لأجل غير مسمى. وقد أكد الجانب الروسي مرارا وتكرارا أنه لا يزال منفتحا على الدخول في طريق مفاوضات السلام. ووصف بيسكوف موقف أوكرانيا السلبي على أنه محاولة محتملة من قبل كييف للإثبات لرعاتها في أوروبا والقيمين أنها تستطيع القتال. في الوقت ذاته، شدد على أنه مع مرور كل يوم من رفض المفاوضات، فإن موقف أوكرانيا يزداد سوءا.
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن كييف غير ملتزمة حاليًا بعملية السلام، مشيرا إلى أنهم (في كييف) يعتقدون أن شيئًا ما سيحدث على الجبهات، لكن الواقع يُشير إلى عكس ذلك.
قال بيسكوف للصحفيين: "من الواضح أنهم متوافقون من الأوروبيين، وهم غير منجذبين إطلاقًا لأي عملية سلام في الوقت الحالي. يعتقدون أن شيئًا ما سيتغير على الجبهات، وأن الأمور ستتحول إلى ديناميكية إيجابية. لكن الواقع يشير إلى خلاف ذلك".

وأضاف: "في الواقع، هناك توقف جدي الآن في عملية الحوار (حول التسوية الأوكرانية)" .

وأشار إلى أن كييف لم تقدم بعد أي رد جوهري على مسودة الاتفاق أو مقترح تشكيل مجموعات عمل بموجب اتفاقيات إسطنبول، مضيفا: "لا شيء يتقدم إلى الأمام".
ووفقا له فإن لقاء جديدا بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، ليس مطروحًا حاليًا.

وأكد بيسكوف، أنه لم يصدر أي رد جوهري من واشنطن على مبادرة ستارت الروسية الجديدة. وقال بيسكوف ردا على سؤال في هذا الشأن من وكالة "ريا نوفوستي": "ليس بعد".

وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، أشار سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية والمتخصص بملف جرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، إلى أن روسيا أنشأت آلية تسمى "صيغة إسطنبول"، والتي عقدت في إطارها ثلاث جولات من المفاوضات.

وقال إن الجانب الروسي سلم إلى الجانب الآخر جميع الوثائق الممكنة بشأن التعاون الإنساني والتنظيم السياسي. لذلك، اليوم الكرة في الجانب الأوكراني وعلى جانب رعاتها.

المفاوضات في إسطنبول

عُقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين وفدي موسكو وكييف في إسطنبول في 23 يوليو/تموز. واتفق الطرفان على مواصلة تبادل الجرحى والمرضى ذوي الحالات الحرجة لأجل غير مسمى.

كما اقترحت روسيا أن تُشكّل أوكرانيا ثلاث مجموعات عمل معنية بالقضايا السياسية والإنسانية والعسكرية، تعمل عن بُعد. وكما أشار فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي ومساعد الرئيس، قرر الجانب الأوكراني دراسة هذا المقترح بعد الجولة الثالثة. إلا أن موسكو لاحظت في سبتمبر/أيلول إلى توقف عملية التفاوض.

وقد أكد الجانب الروسي مرارا وتكرارا أنه لا يزال منفتحا على الدخول في طريق مفاوضات السلام. ووصف بيسكوف موقف أوكرانيا السلبي على أنه محاولة محتملة من قبل كييف للإثبات لرعاتها في أوروبا والقيمين أنها تستطيع القتال. في الوقت ذاته، شدد على أنه مع مرور كل يوم من رفض المفاوضات، فإن موقف أوكرانيا يزداد سوءا.
