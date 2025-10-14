عربي
https://sarabic.ae/20251014/تقرير-واشنطن-قد-تزود-كييف-بـ20-إلى-50-صاروخا-فقط-من-طراز-توماهوك-1105982753.html
تقرير: واشنطن قد تزود كييف بـ20 إلى 50 صاروخا فقط من طراز "توماهوك"
تقرير: واشنطن قد تزود كييف بـ20 إلى 50 صاروخا فقط من طراز "توماهوك"
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن ستايسي بيتيجون، مديرة برنامج الدفاع في مركز الأمن الأمريكي الجديد، بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من تزويد أوكرانيا بأكثر من 50... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T07:32+0000
2025-10-14T07:32+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102218/39/1022183937_0:69:1400:857_1920x0_80_0_0_2e092d8a0985ccc34ed46cb212d8e651.jpg
وقالت التقارير: "قد تخصص واشنطن ما بين 20 إلى 50 صاروخ "توماهوك" لكييف، وهو ما لن يكون له تأثير حاسم على ديناميكيات الحرب".ويعتقد الخبراء أن السبب في ذلك يعود إلى أن أكثر من 120 صاروخًا، من أصل 200 صاروخ تم شراؤها منذ عام 2022، قد استُخدمت بالفعل. وتخطط ميزانية عام 2026 لتمويل 57 وحدة فقط.وعلاوة على ذلك، وكما تشير صحيفة "فاينانشال تايمز"، إلى أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى مثل هذه الأسلحة "لشن ضربات ضد فنزويلا".الوضع مع "توماهوك"في الأسبوع الماضي، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتخذ قرارا نهائيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ "كروز" أمريكية، لكنه أراد أن يفهم كيف تنوي كييف استخدامها.ردّ الكرملين بالقول إن مثل هذه الخطوة قد تُمثّل تصعيدًا خطيرًا، لأن صواريخ "توماهوك" قادرة على حمل رؤوس نووية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحديث عن هذه الأسلحة بـ"الاستعراض"، مشيرا إلى أن رد موسكو سيكون بتعزيز دفاعاتها الجوية. كما أكد الرئيس أن نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا سيضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن استخدام هذه الصواريخ دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين أمر مستحيل.وكتبت مجلة "ريسبونسبل ستيتكرافت" أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك القدرة على إطلاق صواريخ "توماهوك".ترامب: بعد التوصل إلى تسوية في غزة سأركز على حل الصراع في أوكرانيالوكاشينكو: تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف لن يحدث
https://sarabic.ae/20251013/ترامب-قد-أناقش-صواريخ-توماهوك-مع-بوتين-1105922218.html
https://sarabic.ae/20251014/الرئيس-الأمريكي-يخطط-للقاء-زيلينسكي-في-البيت-الأبيض-1105980405.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102218/39/1022183937_83:0:1318:926_1920x0_80_0_0_cab038529cfd1ebe59acb1489f07acc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

تقرير: واشنطن قد تزود كييف بـ20 إلى 50 صاروخا فقط من طراز "توماهوك"

07:32 GMT 14.10.2025
© AP Photo / US NAVYإطلاق صاروخ "توماهوك"
إطلاق صاروخ توماهوك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / US NAVY
تابعنا عبر
أفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن ستايسي بيتيجون، مديرة برنامج الدفاع في مركز الأمن الأمريكي الجديد، بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من تزويد أوكرانيا بأكثر من 50 صاروخا من "توماهوك".
وقالت التقارير: "قد تخصص واشنطن ما بين 20 إلى 50 صاروخ "توماهوك" لكييف، وهو ما لن يكون له تأثير حاسم على ديناميكيات الحرب".

وفقًا للمسؤول السابق في البنتاغون، مارك كانسيان، تمتلك الولايات المتحدة 4150 صاروخًا من هذا النوع. ومع ذلك، من المرجح أن واشنطن لن تتمكن من تزويد كييف إلا بوحدات قليلة.

ويعتقد الخبراء أن السبب في ذلك يعود إلى أن أكثر من 120 صاروخًا، من أصل 200 صاروخ تم شراؤها منذ عام 2022، قد استُخدمت بالفعل. وتخطط ميزانية عام 2026 لتمويل 57 وحدة فقط.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: قد أناقش مسألة صواريخ "توماهوك" مع بوتين
أمس, 00:12 GMT
وعلاوة على ذلك، وكما تشير صحيفة "فاينانشال تايمز"، إلى أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى مثل هذه الأسلحة "لشن ضربات ضد فنزويلا".
الوضع مع "توماهوك"
في الأسبوع الماضي، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتخذ قرارا نهائيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ "كروز" أمريكية، لكنه أراد أن يفهم كيف تنوي كييف استخدامها.
ردّ الكرملين بالقول إن مثل هذه الخطوة قد تُمثّل تصعيدًا خطيرًا، لأن صواريخ "توماهوك" قادرة على حمل رؤوس نووية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
الرئيس الأمريكي يخطط للقاء زيلينسكي في البيت الأبيض
04:37 GMT
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحديث عن هذه الأسلحة بـ"الاستعراض"، مشيرا إلى أن رد موسكو سيكون بتعزيز دفاعاتها الجوية. كما أكد الرئيس أن نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا سيضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن استخدام هذه الصواريخ دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين أمر مستحيل.
وكتبت مجلة "ريسبونسبل ستيتكرافت" أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك القدرة على إطلاق صواريخ "توماهوك".
ترامب: بعد التوصل إلى تسوية في غزة سأركز على حل الصراع في أوكرانيا
لوكاشينكو: تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف لن يحدث
