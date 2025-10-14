https://sarabic.ae/20251014/تقرير-واشنطن-قد-تزود-كييف-بـ20-إلى-50-صاروخا-فقط-من-طراز-توماهوك-1105982753.html

تقرير: واشنطن قد تزود كييف بـ20 إلى 50 صاروخا فقط من طراز "توماهوك"

تقرير: واشنطن قد تزود كييف بـ20 إلى 50 صاروخا فقط من طراز "توماهوك"

وقالت التقارير: "قد تخصص واشنطن ما بين 20 إلى 50 صاروخ "توماهوك" لكييف، وهو ما لن يكون له تأثير حاسم على ديناميكيات الحرب".ويعتقد الخبراء أن السبب في ذلك يعود إلى أن أكثر من 120 صاروخًا، من أصل 200 صاروخ تم شراؤها منذ عام 2022، قد استُخدمت بالفعل. وتخطط ميزانية عام 2026 لتمويل 57 وحدة فقط.وعلاوة على ذلك، وكما تشير صحيفة "فاينانشال تايمز"، إلى أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى مثل هذه الأسلحة "لشن ضربات ضد فنزويلا".الوضع مع "توماهوك"في الأسبوع الماضي، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتخذ قرارا نهائيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ "كروز" أمريكية، لكنه أراد أن يفهم كيف تنوي كييف استخدامها.ردّ الكرملين بالقول إن مثل هذه الخطوة قد تُمثّل تصعيدًا خطيرًا، لأن صواريخ "توماهوك" قادرة على حمل رؤوس نووية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحديث عن هذه الأسلحة بـ"الاستعراض"، مشيرا إلى أن رد موسكو سيكون بتعزيز دفاعاتها الجوية. كما أكد الرئيس أن نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا سيضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأن استخدام هذه الصواريخ دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين أمر مستحيل.وكتبت مجلة "ريسبونسبل ستيتكرافت" أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك القدرة على إطلاق صواريخ "توماهوك".ترامب: بعد التوصل إلى تسوية في غزة سأركز على حل الصراع في أوكرانيالوكاشينكو: تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف لن يحدث

