الرئيس الأمريكي يخطط للقاء زيلينسكي في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي يخطط للقاء زيلينسكي في البيت الأبيض
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عزمه على لقاء فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. 14.10.2025, سبوتنيك عربي
متطوع بريطاني في صفوف القوات الروسية يشبه زيلنسكي بهلتر ويكشف سبب تخليه عن جنسيتهفيدان: من الممكن تحقيق تقدم في حل النزاع في أوكرانيا خلال بضعة أشهر
الرئيس الأمريكي يخطط للقاء زيلينسكي في البيت الأبيض
04:37 GMT 14.10.2025 (تم التحديث: 05:13 GMT 14.10.2025)
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عزمه على لقاء فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان سيستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة: "أعتقد ذلك".
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلاً عن مصادر، أن ترامب ينوي استضافة زيلينسكي في واشنطن في 17 أكتوبر. وصرح زيلينسكي في وقت لاحق أنه يأمل في لقاء ترامب في واشنطن يوم الجمعة للضغط عليه مرة أخرى للحصول على أسلحة بعيدة المدى.
كما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رأيه بأن الزعيم التركي رجب طيب أردوغان يمكن أن يساعد في تسوية النزاع الأوكراني.
وقال ترامب للصحفيين: "أردوغان يمكنه ذلك، فهو محترم من قبل روسيا، لا أستطيع أن أقول الأمر نفسه عن أوكرانيا، لكنه محترم من قبل (الزعيم الروسي فلاديمير) بوتين، وهو (رئيس تركيا) صديقي".
وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الزعيم التركي يستطيع المساعدة في حل الصراع في أوكرانيا: "أردوغان يمكنه ذلك، قد يحظى أردوغان باحترام روسيا، لا أستطيع أن أقول الأمر نفسه عن أوكرانيا، لكنه يحظى باحترام (الزعيم الروسي فلاديمير) بوتين، وهو (الرئيس التركي ) صديقي".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن السفارة الأوكرانية في الولايات المتحدة أكدت حصول زيلينسكي على دعوة رسمية من البيت الأبيض لزيارة واشنطن. لكنها لم تكشف لا عن فحوى وموعد اللقاء ولا عن تاريخ تسليم الدعوة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، أنه اتخذ قرارا شبه نهائي بشأن بيع صواريخ "توماهوك" لدول حلف "الناتو" لتزويد أوكرانيا بها، مشيرا إلى أنه يريد معرفة الخطط الأوكرانية لاستخدام هذه الصواريخ قبل الموافقة على تزويدها بها، وفقا لما ذكر موقع "أكسيوس".
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استخدام كييف لصواريخ "توماهوك" سيُلحق الضرر بالعلاقات الروسية الأمريكية.
وأشار بوتين إلى أن استخدام هذه الصواريخ في أوكرانيا سيكون مستحيلا دون مشاركة مباشرة من قبل العسكريين الأمريكيين.