الرئيس الأمريكي يخطط للقاء زيلينسكي في البيت الأبيض

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس الأمريكي يخطط للقاء زيلينسكي في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي يخطط للقاء زيلينسكي في البيت الأبيض
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عزمه على لقاء فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. 14.10.2025, سبوتنيك عربي
كما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رأيه بأن الزعيم التركي رجب طيب أردوغان يمكن أن يساعد في تسوية النزاع الأوكراني.وقال ترامب للصحفيين: "أردوغان يمكنه ذلك، فهو محترم من قبل روسيا، لا أستطيع أن أقول الأمر نفسه عن أوكرانيا، لكنه محترم من قبل (الزعيم الروسي فلاديمير) بوتين، وهو (رئيس تركيا) صديقي".يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، أنه اتخذ قرارا شبه نهائي بشأن بيع صواريخ "توماهوك" لدول حلف "الناتو" لتزويد أوكرانيا بها، مشيرا إلى أنه يريد معرفة الخطط الأوكرانية لاستخدام هذه الصواريخ قبل الموافقة على تزويدها بها، وفقا لما ذكر موقع "أكسيوس".من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استخدام كييف لصواريخ "توماهوك" سيُلحق الضرر بالعلاقات الروسية الأمريكية.وأشار بوتين إلى أن استخدام هذه الصواريخ في أوكرانيا سيكون مستحيلا دون مشاركة مباشرة من قبل العسكريين الأمريكيين.
https://sarabic.ae/20250930/الأمين-العام-السابق-للناتو-على-غرار-فنلندا-عرضت-على-زيلينسكي-التنازل-عن-الأراضي--1105443516.html
https://sarabic.ae/20251012/لوكاشينكو-تسليم-صواريخ-توماهوك-إلى-كييف-لن-يحدث-1105899912.html
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عزمه على لقاء فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان سيستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة: "أعتقد ذلك".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلاً عن مصادر، أن ترامب ينوي استضافة زيلينسكي في واشنطن في 17 أكتوبر. وصرح زيلينسكي في وقت لاحق أنه يأمل في لقاء ترامب في واشنطن يوم الجمعة للضغط عليه مرة أخرى للحصول على أسلحة بعيدة المدى.

كما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رأيه بأن الزعيم التركي رجب طيب أردوغان يمكن أن يساعد في تسوية النزاع الأوكراني.
وقال ترامب للصحفيين: "أردوغان يمكنه ذلك، فهو محترم من قبل روسيا، لا أستطيع أن أقول الأمر نفسه عن أوكرانيا، لكنه محترم من قبل (الزعيم الروسي فلاديمير) بوتين، وهو (رئيس تركيا) صديقي".
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
الأمين العام السابق للناتو: "على غرار فنلندا"... عرضت على زيلينسكي التنازل عن الأراضي
30 سبتمبر, 06:08 GMT
وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الزعيم التركي يستطيع المساعدة في حل الصراع في أوكرانيا: "أردوغان يمكنه ذلك، قد يحظى أردوغان باحترام روسيا، لا أستطيع أن أقول الأمر نفسه عن أوكرانيا، لكنه يحظى باحترام (الزعيم الروسي فلاديمير) بوتين، وهو (الرئيس التركي ) صديقي".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن السفارة الأوكرانية في الولايات المتحدة أكدت حصول زيلينسكي على دعوة رسمية من البيت الأبيض لزيارة واشنطن. لكنها لم تكشف لا عن فحوى وموعد اللقاء ولا عن تاريخ تسليم الدعوة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، أنه اتخذ قرارا شبه نهائي بشأن بيع صواريخ "توماهوك" لدول حلف "الناتو" لتزويد أوكرانيا بها، مشيرا إلى أنه يريد معرفة الخطط الأوكرانية لاستخدام هذه الصواريخ قبل الموافقة على تزويدها بها، وفقا لما ذكر موقع "أكسيوس".
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لوكاشينكو: تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف لن يحدث
12 أكتوبر, 11:33 GMT
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استخدام كييف لصواريخ "توماهوك" سيُلحق الضرر بالعلاقات الروسية الأمريكية.
وأشار بوتين إلى أن استخدام هذه الصواريخ في أوكرانيا سيكون مستحيلا دون مشاركة مباشرة من قبل العسكريين الأمريكيين.
متطوع بريطاني في صفوف القوات الروسية يشبه زيلنسكي بهلتر ويكشف سبب تخليه عن جنسيته
فيدان: من الممكن تحقيق تقدم في حل النزاع في أوكرانيا خلال بضعة أشهر
