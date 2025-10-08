https://sarabic.ae/20251008/متطوع-بريطاني-في-صفوف-القوات-الروسية-يشبه-زيلنسكي-بهلتر-ويكشف-سبب-تخليه-عن-جنسيته-1105746967.html

متطوع بريطاني في صفوف القوات الروسية يشبه زيلنسكي بهلتر ويكشف سبب تخليه عن جنسيته

متطوع بريطاني في صفوف القوات الروسية يشبه زيلنسكي بهلتر ويكشف سبب تخليه عن جنسيته

سبوتنيك عربي

أكد أيدان مينيس، المتطوع البريطاني في العملية العسكرية الخاصة إلى جانب روسيا، أن فلاديمير زيلينسكي مدمن مخدرات يستغله الغرب، وسيُخلد اسمه في التاريخ إلى جانب... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-08T06:42+0000

2025-10-08T06:42+0000

2025-10-08T06:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/08/1105746810_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_84eb1143c8821d4df0d5c8cfab2dbc95.jpg

قال مينيس لوكالة "سبوتنيك: "زيلينسكي ببساطة زعيم مخدرات. مدمن مخدرات يستغله الغرب".وأكد مينيس "في رأيي، سوف يدخل التاريخ إلى جانب أدولف هتلر".يعتقد مينيس أن زيلينسكي لن يتخلى عن السلطة قريبًا. وخلص إلى القول: "في النهاية، سيواجه إما رصاصة في الرأس أو هروبًا إلى الغرب بمئات الملايين من الدولارات التي تعود ملكيتها لدافعي الضرائب".وكان مينيس قد نشر في وقت سابق مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يحرق جواز سفره البريطاني ويتنازل عن جنسيته البريطانية.وأضاف: "ناهيك عن الافتراءات التي تعرضت لها في وسائل الإعلام، والمضايقات والعنف ضد عائلتي التي تعيش هناك، سواء من الدولة أو مواطنيها".وأكد، "لا أريد أن أكون جزءا من هذه الدولة الشيطانية".مرتزقة كولومبيون يطالبون رئيس بلادهم بإعادتهم من أوكرانيا إنقاذا لحياتهممستشار سابق في البنتاغون: الولايات المتحدة ليست مستعدة لصراع مسلح مع روسيا

https://sarabic.ae/20251001/الكرملين-لا-يمكن-التحضير-للقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-إلا-من-خلال-عملية-على-مستوى-الخبراء----عاجل--1105490837.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم