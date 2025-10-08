متطوع بريطاني في صفوف القوات الروسية يشبه زيلنسكي بهلتر ويكشف سبب تخليه عن جنسيته

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
متطوع بريطاني في صفوف القوات الروسية يشبه زيلنسكي بهلتر ويكشف سبب تخليه عن جنسيته
قال مينيس لوكالة "سبوتنيك: "زيلينسكي ببساطة زعيم مخدرات. مدمن مخدرات يستغله الغرب".وأكد مينيس "في رأيي، سوف يدخل التاريخ إلى جانب أدولف هتلر".يعتقد مينيس أن زيلينسكي لن يتخلى عن السلطة قريبًا. وخلص إلى القول: "في النهاية، سيواجه إما رصاصة في الرأس أو هروبًا إلى الغرب بمئات الملايين من الدولارات التي تعود ملكيتها لدافعي الضرائب".وكان مينيس قد نشر في وقت سابق مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يحرق جواز سفره البريطاني ويتنازل عن جنسيته البريطانية.وأضاف: "ناهيك عن الافتراءات التي تعرضت لها في وسائل الإعلام، والمضايقات والعنف ضد عائلتي التي تعيش هناك، سواء من الدولة أو مواطنيها".وأكد، "لا أريد أن أكون جزءا من هذه الدولة الشيطانية".مرتزقة كولومبيون يطالبون رئيس بلادهم بإعادتهم من أوكرانيا إنقاذا لحياتهممستشار سابق في البنتاغون: الولايات المتحدة ليست مستعدة لصراع مسلح مع روسيا
06:42 GMT 08.10.2025
أكد أيدان مينيس، المتطوع البريطاني في العملية العسكرية الخاصة إلى جانب روسيا، أن فلاديمير زيلينسكي مدمن مخدرات يستغله الغرب، وسيُخلد اسمه في التاريخ إلى جانب أدولف هتلر.
قال مينيس لوكالة "سبوتنيك: "زيلينسكي ببساطة زعيم مخدرات. مدمن مخدرات يستغله الغرب".

وبحسب رأيه، فإن زيلينسكي "مسؤول عن جرائم حرب وحشية، وعن مقتل أكثر من مليون شخص، من الجنود والمدنيين".

وأكد مينيس "في رأيي، سوف يدخل التاريخ إلى جانب أدولف هتلر".
يعتقد مينيس أن زيلينسكي لن يتخلى عن السلطة قريبًا. وخلص إلى القول: "في النهاية، سيواجه إما رصاصة في الرأس أو هروبًا إلى الغرب بمئات الملايين من الدولارات التي تعود ملكيتها لدافعي الضرائب".
الكرملين: لا يمكن التحضير للقاء بين بوتين وزيلينسكي إلا من خلال عملية على مستوى الخبراء
1 أكتوبر, 09:58 GMT
وكان مينيس قد نشر في وقت سابق مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يحرق جواز سفره البريطاني ويتنازل عن جنسيته البريطانية.

وقال: "لا أستطيع العودة إلى هناك لأنهم سيضعونني في السجن. لقد أقروا قانونًا جديدًا يسمح لهم بسحب الجنسية من أي شخص يعتبرونه تهديدًا للأمن القومي، وأنا مدرج ضمن تلك القائمة".

وأضاف: "ناهيك عن الافتراءات التي تعرضت لها في وسائل الإعلام، والمضايقات والعنف ضد عائلتي التي تعيش هناك، سواء من الدولة أو مواطنيها".
وأكد، "لا أريد أن أكون جزءا من هذه الدولة الشيطانية".
مرتزقة كولومبيون يطالبون رئيس بلادهم بإعادتهم من أوكرانيا إنقاذا لحياتهم
مستشار سابق في البنتاغون: الولايات المتحدة ليست مستعدة لصراع مسلح مع روسيا
