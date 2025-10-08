https://sarabic.ae/20251008/متطوع-بريطاني-في-صفوف-القوات-الروسية-يشبه-زيلنسكي-بهلتر-ويكشف-سبب-تخليه-عن-جنسيته-1105746967.html
متطوع بريطاني في صفوف القوات الروسية يشبه زيلنسكي بهلتر ويكشف سبب تخليه عن جنسيته
متطوع بريطاني في صفوف القوات الروسية يشبه زيلنسكي بهلتر ويكشف سبب تخليه عن جنسيته
سبوتنيك عربي
أكد أيدان مينيس، المتطوع البريطاني في العملية العسكرية الخاصة إلى جانب روسيا، أن فلاديمير زيلينسكي مدمن مخدرات يستغله الغرب، وسيُخلد اسمه في التاريخ إلى جانب... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T06:42+0000
2025-10-08T06:42+0000
2025-10-08T06:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/08/1105746810_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_84eb1143c8821d4df0d5c8cfab2dbc95.jpg
قال مينيس لوكالة "سبوتنيك: "زيلينسكي ببساطة زعيم مخدرات. مدمن مخدرات يستغله الغرب".وأكد مينيس "في رأيي، سوف يدخل التاريخ إلى جانب أدولف هتلر".يعتقد مينيس أن زيلينسكي لن يتخلى عن السلطة قريبًا. وخلص إلى القول: "في النهاية، سيواجه إما رصاصة في الرأس أو هروبًا إلى الغرب بمئات الملايين من الدولارات التي تعود ملكيتها لدافعي الضرائب".وكان مينيس قد نشر في وقت سابق مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يحرق جواز سفره البريطاني ويتنازل عن جنسيته البريطانية.وأضاف: "ناهيك عن الافتراءات التي تعرضت لها في وسائل الإعلام، والمضايقات والعنف ضد عائلتي التي تعيش هناك، سواء من الدولة أو مواطنيها".وأكد، "لا أريد أن أكون جزءا من هذه الدولة الشيطانية".مرتزقة كولومبيون يطالبون رئيس بلادهم بإعادتهم من أوكرانيا إنقاذا لحياتهممستشار سابق في البنتاغون: الولايات المتحدة ليست مستعدة لصراع مسلح مع روسيا
https://sarabic.ae/20251001/الكرملين-لا-يمكن-التحضير-للقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-إلا-من-خلال-عملية-على-مستوى-الخبراء----عاجل--1105490837.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/08/1105746810_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_37d8b20adf36c88331c4d093d2a61ffd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
متطوع بريطاني في صفوف القوات الروسية يشبه زيلنسكي بهلتر ويكشف سبب تخليه عن جنسيته
أكد أيدان مينيس، المتطوع البريطاني في العملية العسكرية الخاصة إلى جانب روسيا، أن فلاديمير زيلينسكي مدمن مخدرات يستغله الغرب، وسيُخلد اسمه في التاريخ إلى جانب أدولف هتلر.
قال مينيس لوكالة "سبوتنيك: "زيلينسكي ببساطة زعيم مخدرات. مدمن مخدرات يستغله الغرب".
وبحسب رأيه، فإن زيلينسكي "مسؤول عن جرائم حرب وحشية، وعن مقتل أكثر من مليون شخص، من الجنود والمدنيين".
وأكد مينيس "في رأيي، سوف يدخل التاريخ إلى جانب أدولف هتلر".
يعتقد مينيس أن زيلينسكي لن يتخلى عن السلطة قريبًا. وخلص إلى القول: "في النهاية، سيواجه إما رصاصة في الرأس أو هروبًا إلى الغرب بمئات الملايين من الدولارات التي تعود ملكيتها لدافعي الضرائب".
وكان مينيس قد نشر في وقت سابق مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يحرق جواز سفره البريطاني ويتنازل عن جنسيته البريطانية.
وقال: "لا أستطيع العودة إلى هناك لأنهم سيضعونني في السجن. لقد أقروا قانونًا جديدًا يسمح لهم بسحب الجنسية من أي شخص يعتبرونه تهديدًا للأمن القومي، وأنا مدرج ضمن تلك القائمة".
وأضاف: "ناهيك عن الافتراءات التي تعرضت لها في وسائل الإعلام، والمضايقات والعنف ضد عائلتي التي تعيش هناك، سواء من الدولة أو مواطنيها".
وأكد، "لا أريد أن أكون جزءا من هذه الدولة الشيطانية".