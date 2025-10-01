https://sarabic.ae/20251001/الكرملين-لا-يمكن-التحضير-للقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-إلا-من-خلال-عملية-على-مستوى-الخبراء----عاجل--1105490837.html

الكرملين: لا يمكن التحضير للقاء بين بوتين وزيلينسكي إلا من خلال عملية على مستوى الخبراء

الكرملين: لا يمكن التحضير للقاء بين بوتين وزيلينسكي إلا من خلال عملية على مستوى الخبراء

سبوتنيك عربي

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأنه لا يمكن التحضير للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي،... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-01T09:58+0000

2025-10-01T09:58+0000

2025-10-01T10:47+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

العالم

الكرملين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال، عمّا إذا كانت الظروف مهيأة للقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي: "المفاوضات على مستوى الخبراء هي بالتحديد ما يمهّد لاتصالات رفيعة المستوى، والاتصالات الرفيعة المستوى وحدها لا تعدّ غاية في حد ذاتها، لأنها لن تسهم في حل هذه القضية المعقدة والصعبة".وأكد بيسكوف أن التحضيرات للقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيلينسكي مستحيلة حاليًا، لأن نظام كييف ليس في عجلة من أمره لمواصلة المفاوضات مع روسيا، مشيرا إلى أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد توقفت. وأوضح أن كييف ليست في عجلة من أمرها للرد على مسودة مذكرات التفاهم، ومقترح روسيا تشكيل ثلاث مجموعات عمل، وتابع: وأوضح بيسكوف أن جميع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخضع في موسكو لتحليل دقيق، وتابع: "بالطبع، نحلل جميع تصريحات الرئيس ترامب بعناية".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، ضرورة عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي لحل النزاع في أوكرانيا، وقال: "علينا حل هذا الأمر مع الرئيس بوتين وزيلينسكي". وأضاف ترامب: "علينا جمعهما معا، وحل الأمور، لكن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو مقاربته من موقع قوة".ويذكر أن ترامب اجتمع مع بوتين في ولاية ألاسكا يوم 15 أغسطس/ آب الماضي، وبعد ذلك مع زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين في واشنطن يوم 18 أغسطس. ولاحقا أعلن ترامب أن العمل جار على إعداد لقاء ثنائي بين بوتين وزيلينسكي، وبعد ذلك قد يعقد لقاء ثلاثي روسي أمريكي أوكراني.وأعلنت روسيا استعدادها لعقد اللقاءات مع الجانب الأوكراني بشرط وجود أجندة تطول الجوهر للمناقشات. وقال الرئيس بوتين إن بإمكان زيلينسكي القدوم إلى موسكو، لكن الجانب الأوكراني رفض هذه الفكرة.لافروف وروبيو يبحثان الوضع في أوكرانيا ويؤكدان اهتمامهما بإيجاد حلول سلميةالكرملين ردا على ترامب: روسيا أقرب إلى الدب من النمر ولا وجود لدببة من ورق

https://sarabic.ae/20250930/ترامب-يحافظ-على-موقف-متوازن-في-الصراع-الأوكراني--البيت-الأبيض-1105448593.html

https://sarabic.ae/20250917/زيلينسكي-يعلن-استعداده-للقاء-الرئيسين-بوتين-وترامب-ووقف-إطلاق-النار-1104926379.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الكرملين