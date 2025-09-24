زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين في دول مختلفة بما في ذلك كازاخستان

عربي
صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لقناة فوكس نيوز بأنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دول مختلفة، بما في ذلك كازاخستان.
وقال زيلينسكي: "فريق [الرئيس الأمريكي دونالد] ترامب، وفريقي، والأوروبيون، بمن فيهم [الرئيس الفرنسي إيمانويل] ماكرون وقادة آخرون والرئيس التركي... جميعنا، جميع فرقنا، اقترحنا عقد اجتماع في تركيا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، أو في أوروبا المحايدة مثل النمسا وسويسرا. لذلك قلنا، حتى لو أردتم مكانًا، مثل كازاخستان".

وأضاف: "نعم، نحن مستعدون. هذا كل شيء".

أعلن ترامب سابقًا عن خطط للقاء بين بوتين وزيلينسكي، وبعد ذلك قد يُعقد اجتماع ثلاثي بمشاركة ترامب.
خلال اتصال هاتفي، أعرب بوتين وترامب عن دعمهما لمواصلة المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، وفقًا لما ذكره مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخارجية الأمريكي: الصراع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات
أمس, 21:18 GMT
وفي هذا الصدد، نوقشت فكرة ضرورة دراسة إمكانية رفع مستوى تمثيل الجانبين الأوكراني والروسي.
في مطلع سبتمبر، صرّح بوتين بأنه إذا كان زيلينسكي مستعدًا للقاء، فيمكنه الحضور إلى موسكو. رفض زيلينسكي العرض، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداده للقاء "بأي شكل". وفي هذا الصدد، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن بوتين دعا زيلينسكي إلى موسكو لإجراء محادثات، وليس لقبول الاستسلام.
