https://sarabic.ae/20250924/زيلينسكي-يبدي-استعداده-للقاء-بوتين-في-دول-مختلفة-بما-في-ذلك-كازاخستان-1105190669.html

زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين في دول مختلفة بما في ذلك كازاخستان

زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين في دول مختلفة بما في ذلك كازاخستان

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لقناة فوكس نيوز بأنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دول مختلفة، بما في ذلك كازاخستان. 24.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-24T00:59+0000

2025-09-24T00:59+0000

2025-09-24T00:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

زيلينسكي

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg

وقال زيلينسكي: "فريق [الرئيس الأمريكي دونالد] ترامب، وفريقي، والأوروبيون، بمن فيهم [الرئيس الفرنسي إيمانويل] ماكرون وقادة آخرون والرئيس التركي... جميعنا، جميع فرقنا، اقترحنا عقد اجتماع في تركيا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، أو في أوروبا المحايدة مثل النمسا وسويسرا. لذلك قلنا، حتى لو أردتم مكانًا، مثل كازاخستان".أعلن ترامب سابقًا عن خطط للقاء بين بوتين وزيلينسكي، وبعد ذلك قد يُعقد اجتماع ثلاثي بمشاركة ترامب.خلال اتصال هاتفي، أعرب بوتين وترامب عن دعمهما لمواصلة المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني، وفقًا لما ذكره مساعد الكرملين، يوري أوشاكوف.وفي هذا الصدد، نوقشت فكرة ضرورة دراسة إمكانية رفع مستوى تمثيل الجانبين الأوكراني والروسي.في مطلع سبتمبر، صرّح بوتين بأنه إذا كان زيلينسكي مستعدًا للقاء، فيمكنه الحضور إلى موسكو. رفض زيلينسكي العرض، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداده للقاء "بأي شكل". وفي هذا الصدد، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن بوتين دعا زيلينسكي إلى موسكو لإجراء محادثات، وليس لقبول الاستسلام.

https://sarabic.ae/20250923/وزير-الخارجية-الأمريكي-الصراع-الأوكراني-سينتهي-على-طاولة-المفاوضات---1105189350.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زيلينسكي, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا