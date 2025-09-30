https://sarabic.ae/20250930/ترامب-يحافظ-على-موقف-متوازن-في-الصراع-الأوكراني--البيت-الأبيض-1105448593.html
ترامب يحافظ على "موقف متوازن" في الصراع الأوكراني- البيت الأبيض
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
دونالد ترامب
لم يجب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي كيث كيلوغ، بشكل مباشر عن سؤال ما إذا كان الزعيم الأمريكي دونالد ترامب قد أصبح أكثر دعما لأوكرانيا منذ بداية فترة رئاسته، قائلا إن الزعيم الأمريكي يحافظ على "موقف متوازن".
وقال كيلوغ: "أعتقد أن الرئيس ترامب كان متوازنا بشكل استثنائي، وهذا ما يحاول فعله دائما.
وقال كيلوغ، متحدثًا في منتدى وارسو الأمني 2025، الذي حمل عنوان "تأمين أوروبا: استراتيجيات عبر الأطلسي في وقت الحرب وعدم اليقين": "إنه يسير في المنتصف، وهذا أفضل شيء يمكنه القيام به علنا".
وأضاف أن ترامب يعمل كوسيط ويسعى إلى مراعاة مواقف الجانبين.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الاثنين، بأن عملية التسوية الأوكرانية متوقفة حاليا بسبب عدم رغبة نظام كييف في مواصلة الحوار.
وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، خلال اجتماع الوفود الأخير في إسطنبول، وضعت مقترحات لتشكيل مجموعات عمل لمناقشة جميع السبل في المجالات الرئيسية".
وأضاف بيسكوف
: "الآن هناك توقف. يعود هذا التوقف أساسًا إلى إحجام نظام كييف عن مواصلة هذا الحوار".
وفي وقت سابق، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن إدارة ترامب تناقش إمكانية توريد صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا،
لكن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس الأمريكي.
بدوره، أفاد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، كيث كيلوغ، بأن الإدارة لم تتخذ قرارًا بعد بشأن إمكانية نقل الصواريخ إلى كييف.