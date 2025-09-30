https://sarabic.ae/20250930/ترامب-يحافظ-على-موقف-متوازن-في-الصراع-الأوكراني--البيت-الأبيض-1105448593.html

ترامب يحافظ على "موقف متوازن" في الصراع الأوكراني- البيت الأبيض

ترامب يحافظ على "موقف متوازن" في الصراع الأوكراني- البيت الأبيض

لم يجب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي كيث كيلوغ، بشكل مباشر عن سؤال ما إذا كان الزعيم الأمريكي دونالد ترامب قد أصبح أكثر دعما لأوكرانيا منذ بداية فترة رئاسته،... 30.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال كيلوغ: "أعتقد أن الرئيس ترامب كان متوازنا بشكل استثنائي، وهذا ما يحاول فعله دائما.وقال كيلوغ، متحدثًا في منتدى وارسو الأمني 2025، الذي حمل عنوان "تأمين أوروبا: استراتيجيات عبر الأطلسي في وقت الحرب وعدم اليقين": "إنه يسير في المنتصف، وهذا أفضل شيء يمكنه القيام به علنا".وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الاثنين، بأن عملية التسوية الأوكرانية متوقفة حاليا بسبب عدم رغبة نظام كييف في مواصلة الحوار.وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، خلال اجتماع الوفود الأخير في إسطنبول، وضعت مقترحات لتشكيل مجموعات عمل لمناقشة جميع السبل في المجالات الرئيسية".وأضاف بيسكوف: "الآن هناك توقف. يعود هذا التوقف أساسًا إلى إحجام نظام كييف عن مواصلة هذا الحوار".بدوره، أفاد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، كيث كيلوغ، بأن الإدارة لم تتخذ قرارًا بعد بشأن إمكانية نقل الصواريخ إلى كييف.الكرملين: لا توجد أي إشارات من كييف حتى الآن بشأن استئناف المفاوضاتالناتو: عضوية أوكرانيا في الحلف غير محتملة في الوقت الحالي

