ترامب يحافظ على "موقف متوازن" في الصراع الأوكراني- البيت الأبيض

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يحافظ على "موقف متوازن" في الصراع الأوكراني- البيت الأبيض
ترامب يحافظ على "موقف متوازن" في الصراع الأوكراني- البيت الأبيض

08:33 GMT 30.09.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
لم يجب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي كيث كيلوغ، بشكل مباشر عن سؤال ما إذا كان الزعيم الأمريكي دونالد ترامب قد أصبح أكثر دعما لأوكرانيا منذ بداية فترة رئاسته، قائلا إن الزعيم الأمريكي يحافظ على "موقف متوازن".
وقال كيلوغ: "أعتقد أن الرئيس ترامب كان متوازنا بشكل استثنائي، وهذا ما يحاول فعله دائما.
وقال كيلوغ، متحدثًا في منتدى وارسو الأمني 2025، الذي حمل عنوان "تأمين أوروبا: استراتيجيات عبر الأطلسي في وقت الحرب وعدم اليقين": "إنه يسير في المنتصف، وهذا أفضل شيء يمكنه القيام به علنا".
وأضاف أن ترامب يعمل كوسيط ويسعى إلى مراعاة مواقف الجانبين.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الاثنين، بأن عملية التسوية الأوكرانية متوقفة حاليا بسبب عدم رغبة نظام كييف في مواصلة الحوار.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
ترامب: روسيا تملك قوة عسكرية ضخمة
23 سبتمبر, 19:26 GMT
وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، خلال اجتماع الوفود الأخير في إسطنبول، وضعت مقترحات لتشكيل مجموعات عمل لمناقشة جميع السبل في المجالات الرئيسية".
وأضاف بيسكوف: "الآن هناك توقف. يعود هذا التوقف أساسًا إلى إحجام نظام كييف عن مواصلة هذا الحوار".
وفي وقت سابق، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن إدارة ترامب تناقش إمكانية توريد صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، لكن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس الأمريكي.
بدوره، أفاد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، كيث كيلوغ، بأن الإدارة لم تتخذ قرارًا بعد بشأن إمكانية نقل الصواريخ إلى كييف.
الكرملين: لا توجد أي إشارات من كييف حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات
الناتو: عضوية أوكرانيا في الحلف غير محتملة في الوقت الحالي
