الكرملين: روسيا تتوقع من ترامب بذل جهود لإيجاد إمكانية للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا
وقال بيسكوف، خلال مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، في "قناة روسيا 1"، إن "الجانب الروسي سيواصل العمل من أجل إيجاد إمكانية للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا"، موضحًا: "نعوّل على الولايات المتحدة والرئيس ترامب شخصيًا لبذل الجهود للمساعدة في هذه المسألة".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن "خطط الغرب لمواصلة مواجهة روسيا، بكل الطرق، لن تسهم في التوصل إلى تسوية"، معتبرًا أن "بريطانيا واحدة من الدول الرئيسية الداعمة للحرب".وتابع: "ترامب كان للتو في المملكة المتحدة.. المملكة المتحدة هي أحد زعماء هذا المعسكر المؤيد للحرب".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه "تم إنشاء قنوات اتصال بين روسيا وأوكرانيا، والمفاوضون من البلدين لديهم فرصة للتواصل"، مشيرًا إلى وجود "توقف مؤقت" على مستوى مجموعات التفاوض.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الولايات المتحدة تدرك ضرورة عدم تسليح أوكرانيا، بل إزالة الأسباب الجذرية للصراع.
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن روسيا تتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بذل جهود للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف، خلال مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، في "قناة روسيا 1"، إن "الجانب الروسي سيواصل العمل من أجل إيجاد إمكانية للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا"، موضحًا: "نعوّل على الولايات المتحدة والرئيس ترامب شخصيًا لبذل الجهود للمساعدة في هذه المسألة".

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "مثله مثل ترامب تماما، لا يزال مهتما ومنفتحا على التوصل إلى حل سلمي للوضع في أوكرانيا برمته".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا ويبذل الكثير لتحقيق ذلك
19 سبتمبر, 16:59 GMT
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن "خطط الغرب لمواصلة مواجهة روسيا، بكل الطرق، لن تسهم في التوصل إلى تسوية"، معتبرًا أن "بريطانيا واحدة من الدول الرئيسية الداعمة للحرب".

وقال بيسكوف: "ربما تم إخبار الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، كثيرا في بريطانيا عن خططهم لمواصلة الضغط على روسيا، ومواصلة تشديد العقوبات غير القانونية ومواصلة مواجهة روسيا بكل الطرق. هذا ليس ما سيسهم في التوصل إلى تسوية".

وتابع: "ترامب كان للتو في المملكة المتحدة.. المملكة المتحدة هي أحد زعماء هذا المعسكر المؤيد للحرب".
لافروف يلتقي روبيو في ماليزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
روسيا: لافروف سيلتقي مع روبيو على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
19 سبتمبر, 11:14 GMT
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه "تم إنشاء قنوات اتصال بين روسيا وأوكرانيا، والمفاوضون من البلدين لديهم فرصة للتواصل"، مشيرًا إلى وجود "توقف مؤقت" على مستوى مجموعات التفاوض.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الولايات المتحدة تدرك ضرورة عدم تسليح أوكرانيا، بل إزالة الأسباب الجذرية للصراع.
السفارة الروسية لدى باريس: إرسال فرنسا مقاتلات إلى بولندا أمر مقلق ولن يخفف التوتر
