الكرملين: روسيا تتوقع من ترامب بذل جهود لإيجاد إمكانية للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن روسيا تتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بذل جهود للتوصل إلى... 21.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف، خلال مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، في "قناة روسيا 1"، إن "الجانب الروسي سيواصل العمل من أجل إيجاد إمكانية للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا"، موضحًا: "نعوّل على الولايات المتحدة والرئيس ترامب شخصيًا لبذل الجهود للمساعدة في هذه المسألة".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن "خطط الغرب لمواصلة مواجهة روسيا، بكل الطرق، لن تسهم في التوصل إلى تسوية"، معتبرًا أن "بريطانيا واحدة من الدول الرئيسية الداعمة للحرب".وتابع: "ترامب كان للتو في المملكة المتحدة.. المملكة المتحدة هي أحد زعماء هذا المعسكر المؤيد للحرب".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه "تم إنشاء قنوات اتصال بين روسيا وأوكرانيا، والمفاوضون من البلدين لديهم فرصة للتواصل"، مشيرًا إلى وجود "توقف مؤقت" على مستوى مجموعات التفاوض.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الولايات المتحدة تدرك ضرورة عدم تسليح أوكرانيا، بل إزالة الأسباب الجذرية للصراع.السفارة الروسية لدى باريس: إرسال فرنسا مقاتلات إلى بولندا أمر مقلق ولن يخفف التوتر

