الكرملين: روسيا تتوقع من ترامب بذل جهود لإيجاد إمكانية للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
21.09.2025
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
ترامب
فلاديمير بوتين
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن روسيا تتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بذل جهود للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف، خلال مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، في "قناة روسيا 1"، إن "الجانب الروسي سيواصل العمل من أجل إيجاد إمكانية للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا"، موضحًا: "نعوّل على الولايات المتحدة والرئيس ترامب شخصيًا لبذل الجهود للمساعدة في هذه المسألة".
وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "مثله مثل ترامب تماما، لا يزال مهتما ومنفتحا على التوصل إلى حل سلمي للوضع في أوكرانيا برمته".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن "خطط الغرب لمواصلة مواجهة روسيا، بكل الطرق، لن تسهم في التوصل إلى تسوية"، معتبرًا أن "بريطانيا واحدة من الدول الرئيسية الداعمة للحرب".
وقال بيسكوف: "ربما تم إخبار الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، كثيرا في بريطانيا عن خططهم لمواصلة الضغط على روسيا، ومواصلة تشديد العقوبات غير القانونية ومواصلة مواجهة روسيا بكل الطرق. هذا ليس ما سيسهم في التوصل إلى تسوية".
وتابع: "ترامب كان للتو في المملكة المتحدة.. المملكة المتحدة هي أحد زعماء هذا المعسكر المؤيد للحرب".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه "تم إنشاء قنوات اتصال بين روسيا وأوكرانيا، والمفاوضون من البلدين لديهم فرصة للتواصل"، مشيرًا إلى وجود "توقف مؤقت" على مستوى مجموعات التفاوض.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الولايات المتحدة تدرك ضرورة عدم تسليح أوكرانيا، بل إزالة الأسباب الجذرية للصراع.