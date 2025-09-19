https://sarabic.ae/20250919/روسيا-من-المقرر-أن-يلتقي-لافروف-وروبيو-على-هامش-الدورة-الـ80-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105028816.html
روسيا: من المقرر أن يلتقي لافروف وروبيو على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
روسيا: من المقرر أن يلتقي لافروف وروبيو على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح فاسيلي نيبينزيا، المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيلتقي بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، على هامش الدورة... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T11:14+0000
2025-09-19T11:14+0000
2025-09-19T11:14+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102551485_0:83:1694:1036_1920x0_80_0_0_98843de9540332899854866a4e71b8fe.jpg
ونُقل عن نيبينزيا قوله على قناة "فيستي" في "تلغرام": "لا أستطيع الكشف عن تفاصيل (الاجتماع المخطط له بين لافروف وروبيو في الأمم المتحدة)، من الواضح أنهما سيناقشان مجموعة واسعة من القضايا، الثنائية والمتعددة الأطراف. لا يوجد جدول أعمال محدد حتى الآن، ولكن من المُخطط عقد مثل هذا الاجتماع".وقال لافروف، عقب الاجتماع الوزاري في إطار التعاون بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية: "تُدرك الولايات المتحدة ضرورة عدم شحن أوكرانيا أكثر فأكثر ضد روسيا، وعدم تسليحها بهدف دفع المزيد من المواطنين الأوكرانيين إلى هذه المعمعة، بل معالجة الأسباب الجذرية للأزمة. وسنُطوّر على هذا الأساس حوارنا مع الولايات المتحدة ومع جميع زملائنا المستعدين للمساعدة في إيجاد حلول توافقية".وحضر الاجتماع من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن جانب الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس ستيفن ويتكوف.
https://sarabic.ae/20250919/لافروف-يترأس-اجتماعا-لمجلس-الأعمال-التابع-لوزارة-الخارجية-الروسية-1105018369.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102551485_289:0:1694:1054_1920x0_80_0_0_63ac057ee1690d86af6ca62b64a45b41.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا: من المقرر أن يلتقي لافروف وروبيو على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
صرح فاسيلي نيبينزيا، المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيلتقي بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة قضايا ثنائية ومتعددة الأطراف.
ونُقل عن نيبينزيا قوله على قناة "فيستي" في "تلغرام": "لا أستطيع الكشف عن تفاصيل (الاجتماع المخطط له بين لافروف وروبيو في الأمم المتحدة)، من الواضح أنهما سيناقشان مجموعة واسعة من القضايا، الثنائية والمتعددة الأطراف. لا يوجد جدول أعمال محدد حتى الآن، ولكن من المُخطط عقد مثل هذا الاجتماع".
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف يوم 11 سبتمبر/ أيلول الجاري،، بأن الولايات المتحدة تُدرك ضرورة عدم تسليح أوكرانيا، بل إزالة الأسباب الجذرية للصراع.
وقال لافروف، عقب الاجتماع الوزاري في إطار التعاون بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية: "تُدرك الولايات المتحدة ضرورة عدم شحن أوكرانيا أكثر فأكثر ضد روسيا، وعدم تسليحها بهدف دفع المزيد من المواطنين الأوكرانيين إلى هذه المعمعة، بل معالجة الأسباب الجذرية للأزمة. وسنُطوّر على هذا الأساس حوارنا مع الولايات المتحدة ومع جميع زملائنا المستعدين للمساعدة في إيجاد حلول توافقية".
وناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، سبل حل النزاع الأوكراني خلال لقائهما في ألاسكا 15 آب/أغسطس الماضي، حيث جرت مباحثات الزعيمين على نطاق ضيق، بصيغة "ثلاثة لثلاثة" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.
وحضر الاجتماع من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن جانب الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس ستيفن ويتكوف.