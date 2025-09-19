عربي
أمساليوم
بث مباشر
لافروف: نعزز تعاوننا مع دول آسيا الوسطى وتبادلنا التجاري معها أكثر من 45 مليار دولار
لافروف: نعزز تعاوننا مع دول آسيا الوسطى وتبادلنا التجاري معها أكثر من 45 مليار دولار
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، على أهمية تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى، مشيرا إلى أن التبادل التجاري معها بلغ أكثر من 45 مليار دولار. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T08:10+0000
2025-09-19T09:09+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104739111_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_eecc9fb01ae6f1d59d9aa5f22d01d340.jpg
وقال لافروف خلال اجتماع لمجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية: "جزء من الاقتصاد الأوراسي نشأ في وقت الاتحاد السوفيتي وبالطبع أصبحت البنى التحتية قديمة ويجب تجديدها".وأضاف: "يجب أن نجلب المستثمرين من الغرب وآسيا وغيرها مع التأكيد على مسألة الجودة والتكنولوجيا". وتابع: وأوضح: "نشهد تزايدا للتعاون والاستثمار مع جيراننا الآسيويين وهم يشيدون بدعمنا لبنيتهم التحتية".وترأس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، اجتماعا لمجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية، ناقش فيه عددا من القضايا الاقتصادية، وجلب الاستثمارات من آسيا والغرب.لافروف: روسيا ترى آفاقا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بالاشتراك مع الولايات المتحدةلافروف: روسيا تريد الحفاظ على الحوار مع أمريكا عبر جميع القنوات
لافروف: نعزز تعاوننا مع دول آسيا الوسطى وتبادلنا التجاري معها أكثر من 45 مليار دولار

08:10 GMT 19.09.2025 (تم التحديث: 09:09 GMT 19.09.2025)
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، على أهمية تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى، مشيرا إلى أن التبادل التجاري معها بلغ أكثر من 45 مليار دولار.
وقال لافروف خلال اجتماع لمجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية: "جزء من الاقتصاد الأوراسي نشأ في وقت الاتحاد السوفيتي وبالطبع أصبحت البنى التحتية قديمة ويجب تجديدها".
وأضاف: "يجب أن نجلب المستثمرين من الغرب وآسيا وغيرها مع التأكيد على مسألة الجودة والتكنولوجيا". وتابع:

اتفقنا على النظر في تعزيز التعاون مع آسيا الوسطى وبلغ تبادلنا التجاري معها أكثر من 45 مليار دولار

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
© Ruptly
وأوضح: "نشهد تزايدا للتعاون والاستثمار مع جيراننا الآسيويين وهم يشيدون بدعمنا لبنيتهم التحتية".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
لافروف يتحدث عن "تحول اقتصادي عالمي"
31 يناير 2024, 08:54 GMT
وترأس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، اجتماعا لمجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية، ناقش فيه عددا من القضايا الاقتصادية، وجلب الاستثمارات من آسيا والغرب.
لافروف: روسيا ترى آفاقا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بالاشتراك مع الولايات المتحدة
لافروف: روسيا تريد الحفاظ على الحوار مع أمريكا عبر جميع القنوات
