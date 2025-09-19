https://sarabic.ae/20250919/لافروف-يترأس-اجتماعا-لمجلس-الأعمال-التابع-لوزارة-الخارجية-الروسية-1105018369.html
لافروف: نعزز تعاوننا مع دول آسيا الوسطى وتبادلنا التجاري معها أكثر من 45 مليار دولار
لافروف: نعزز تعاوننا مع دول آسيا الوسطى وتبادلنا التجاري معها أكثر من 45 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، على أهمية تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى، مشيرا إلى أن التبادل التجاري معها بلغ أكثر من 45 مليار دولار. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T08:10+0000
2025-09-19T08:10+0000
2025-09-19T09:09+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104739111_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_eecc9fb01ae6f1d59d9aa5f22d01d340.jpg
وقال لافروف خلال اجتماع لمجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية: "جزء من الاقتصاد الأوراسي نشأ في وقت الاتحاد السوفيتي وبالطبع أصبحت البنى التحتية قديمة ويجب تجديدها".وأضاف: "يجب أن نجلب المستثمرين من الغرب وآسيا وغيرها مع التأكيد على مسألة الجودة والتكنولوجيا". وتابع: وأوضح: "نشهد تزايدا للتعاون والاستثمار مع جيراننا الآسيويين وهم يشيدون بدعمنا لبنيتهم التحتية".وترأس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، اجتماعا لمجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية، ناقش فيه عددا من القضايا الاقتصادية، وجلب الاستثمارات من آسيا والغرب.لافروف: روسيا ترى آفاقا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بالاشتراك مع الولايات المتحدةلافروف: روسيا تريد الحفاظ على الحوار مع أمريكا عبر جميع القنوات
https://sarabic.ae/20240131/لافروف-يتحدث-عن-تحول-اقتصادي-عالمي-1085600870.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104739111_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_87c2323a034202181b210d7c7a216623.jpg
لافروف يترأس اجتماعا لمجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية
سبوتنيك عربي
لافروف يترأس اجتماعا لمجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية
2025-09-19T08:10+0000
true
PT6M19S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف
لافروف: نعزز تعاوننا مع دول آسيا الوسطى وتبادلنا التجاري معها أكثر من 45 مليار دولار
08:10 GMT 19.09.2025 (تم التحديث: 09:09 GMT 19.09.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، على أهمية تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى، مشيرا إلى أن التبادل التجاري معها بلغ أكثر من 45 مليار دولار.
وقال لافروف خلال اجتماع لمجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية: "جزء من الاقتصاد الأوراسي نشأ في وقت الاتحاد السوفيتي وبالطبع أصبحت البنى التحتية قديمة ويجب تجديدها".
وأضاف: "يجب أن نجلب المستثمرين من الغرب وآسيا وغيرها مع التأكيد على مسألة الجودة والتكنولوجيا". وتابع:
اتفقنا على النظر في تعزيز التعاون مع آسيا الوسطى وبلغ تبادلنا التجاري معها أكثر من 45 مليار دولار
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأوضح: "نشهد تزايدا للتعاون والاستثمار مع جيراننا
الآسيويين وهم يشيدون بدعمنا لبنيتهم التحتية".
وترأس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، اجتماعا لمجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية، ناقش فيه عددا من القضايا الاقتصادية، وجلب الاستثمارات من آسيا والغرب.