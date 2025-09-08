https://sarabic.ae/20250908/لافروف-روسيا-ترى-آفاقا-في-إنتاج-الغاز-الطبيعي-المسال-بالاشتراك-مع-الولايات-المتحدة---1104613581.html

لافروف: روسيا ترى آفاقا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بالاشتراك مع الولايات المتحدة

صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن روسيا ترى آفاقًا للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، على سبيل المثال، في إنتاج الغاز الطبيعي... 08.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال لافروف، متحدثًا إلى الطلاب والمعلمين في معهد موسكو الحكومي الدولي للعلاقات الدولية: "تحدث الرئيس عن هذا في فلاديفوستوك، في المنتدى الاقتصادي الشرقي. آفاق مثيرة للاهتمام، بما في ذلك في المجال الاقتصادي. إنتاج الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا. وأكثر من ذلك بكثير. بشكل عام، يفتح القطب الشمالي مجالًا واسعًا للتعاون، وبالطبع في الفضاء".وأشار لافروف إلى أن الحوار مع الولايات المتحدة يجب أن يبنى من خلال "نقاشات صريحة ومفتوحة حول مواقف كل طرف، وتحديد أوجه التشابه التي يجب ترجمتها إلى إجراءات عملية، ومنع تصاعد الخلافات إلى مرحلة صراع، وخاصةً إذا كانت محتدمة".وقال: "لا أشك في إمكانية إقامة تعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مع أنه في هذا المجال، وبالنظر إلى الإمكانات العسكرية المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، قد يكون من الضروري أولاً تعزيز الثقة المتبادلة".وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لا حدود لأعمالنا المشتركة، وتطبيق جهودنا المشتركة، مع مراعاة توافق المصالح".وأشار الوزير إلى أنه لا حدود للتطبيق المشترك للجهود الروسية الأمريكية. وبالتالي، يمكن للطرفين التعاون في مجال القطب الشمالي والفضاء والرياضة وغيرها من المجالات.الخارجية الروسية: الرسوم الجمركية الأمريكية لن تؤثر على التجارة بين روسيا والهندالخارجية الروسية: موسكو لا تعتزم مناقشة أي تدخل خارجي غير مقبول في أوكرانيا

