لافروف: روسيا ترى آفاقا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بالاشتراك مع الولايات المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250908/لافروف-روسيا-ترى-آفاقا-في-إنتاج-الغاز-الطبيعي-المسال-بالاشتراك-مع-الولايات-المتحدة---1104613581.html
لافروف: روسيا ترى آفاقا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بالاشتراك مع الولايات المتحدة
لافروف: روسيا ترى آفاقا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بالاشتراك مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن روسيا ترى آفاقًا للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، على سبيل المثال، في إنتاج الغاز الطبيعي... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T08:39+0000
2025-09-08T08:39+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095311424_0:10:2851:1614_1920x0_80_0_0_7cfae69b27ff2eb1ea7a939b04bfffe7.jpg
وقال لافروف، متحدثًا إلى الطلاب والمعلمين في معهد موسكو الحكومي الدولي للعلاقات الدولية: "تحدث الرئيس عن هذا في فلاديفوستوك، في المنتدى الاقتصادي الشرقي. آفاق مثيرة للاهتمام، بما في ذلك في المجال الاقتصادي. إنتاج الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا. وأكثر من ذلك بكثير. بشكل عام، يفتح القطب الشمالي مجالًا واسعًا للتعاون، وبالطبع في الفضاء".وأشار لافروف إلى أن الحوار مع الولايات المتحدة يجب أن يبنى من خلال "نقاشات صريحة ومفتوحة حول مواقف كل طرف، وتحديد أوجه التشابه التي يجب ترجمتها إلى إجراءات عملية، ومنع تصاعد الخلافات إلى مرحلة صراع، وخاصةً إذا كانت محتدمة".وقال: "لا أشك في إمكانية إقامة تعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مع أنه في هذا المجال، وبالنظر إلى الإمكانات العسكرية المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، قد يكون من الضروري أولاً تعزيز الثقة المتبادلة".وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لا حدود لأعمالنا المشتركة، وتطبيق جهودنا المشتركة، مع مراعاة توافق المصالح".وأشار الوزير إلى أنه لا حدود للتطبيق المشترك للجهود الروسية الأمريكية. وبالتالي، يمكن للطرفين التعاون في مجال القطب الشمالي والفضاء والرياضة وغيرها من المجالات.الخارجية الروسية: الرسوم الجمركية الأمريكية لن تؤثر على التجارة بين روسيا والهندالخارجية الروسية: موسكو لا تعتزم مناقشة أي تدخل خارجي غير مقبول في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250908/لافروف-روسيا-لا-تريد-الانتقام-ولا-ترفض-الشركاء-الغربيين-لكنها-تأخذ-أفعالهم-السابقة-في-الاعتبار-----1104612000.html
https://sarabic.ae/20250824/لافروف-الدول-الغربية-تحاول-منع-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-وتعطيل-العملية-التي-أطلقها-بوتين-وترامب--1104081750.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095311424_281:0:2816:1901_1920x0_80_0_0_07ac6c873c2109505fc8f5ea542cb00a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

لافروف: روسيا ترى آفاقا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بالاشتراك مع الولايات المتحدة

08:39 GMT 08.09.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن روسيا ترى آفاقًا للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، على سبيل المثال، في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا.
وقال لافروف، متحدثًا إلى الطلاب والمعلمين في معهد موسكو الحكومي الدولي للعلاقات الدولية: "تحدث الرئيس عن هذا في فلاديفوستوك، في المنتدى الاقتصادي الشرقي. آفاق مثيرة للاهتمام، بما في ذلك في المجال الاقتصادي. إنتاج الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا. وأكثر من ذلك بكثير. بشكل عام، يفتح القطب الشمالي مجالًا واسعًا للتعاون، وبالطبع في الفضاء".
وأشار لافروف إلى أن الحوار مع الولايات المتحدة يجب أن يبنى من خلال "نقاشات صريحة ومفتوحة حول مواقف كل طرف، وتحديد أوجه التشابه التي يجب ترجمتها إلى إجراءات عملية، ومنع تصاعد الخلافات إلى مرحلة صراع، وخاصةً إذا كانت محتدمة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
لافروف: روسيا لا تريد الانتقام ولا ترفض الشركاء الغربيين لكنها تأخذ أفعالهم السابقة في الاعتبار
08:08 GMT
وأشار لافروف إلى إمكانية التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن مجالات تطبيق جهودهما المشتركة مفتوحة.
وقال: "لا أشك في إمكانية إقامة تعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مع أنه في هذا المجال، وبالنظر إلى الإمكانات العسكرية المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، قد يكون من الضروري أولاً تعزيز الثقة المتبادلة".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
لافروف: الدول الغربية تحاول منع المفاوضات بشأن أوكرانيا وتعطيل العملية التي أطلقها بوتين وترامب
24 أغسطس, 09:54 GMT
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لا حدود لأعمالنا المشتركة، وتطبيق جهودنا المشتركة، مع مراعاة توافق المصالح".
وأشار الوزير إلى أنه لا حدود للتطبيق المشترك للجهود الروسية الأمريكية. وبالتالي، يمكن للطرفين التعاون في مجال القطب الشمالي والفضاء والرياضة وغيرها من المجالات.
الخارجية الروسية: الرسوم الجمركية الأمريكية لن تؤثر على التجارة بين روسيا والهند
الخارجية الروسية: موسكو لا تعتزم مناقشة أي تدخل خارجي غير مقبول في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала