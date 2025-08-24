لافروف: الدول الغربية تحاول منع المفاوضات بشأن أوكرانيا وتعطيل العملية التي أطلقها بوتين وترامب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن الدول الغربية تحاول منع المفاوضات بشأن أوكرانيا وتعطيل العملية التي أطلقها الرئيسان الروسي فلاديمير... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
لافروف: الدول الغربية تحاول منع المفاوضات بشأن أوكرانيا وتعطيل العملية التي أطلقها بوتين وترامب

09:54 GMT 24.08.2025 (تم التحديث: 10:23 GMT 24.08.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن الدول الغربية تحاول منع المفاوضات بشأن أوكرانيا وتعطيل العملية التي أطلقها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في قمة ألاسكا.
وأضاف لافروف في تصريحات للصحفي، بافيل زاروبين: "إنهم ببساطة يبحثون عن ذريعة لعرقلة المفاوضات، ويريدون أن يحدث ذلك ليس بسبب خطأهم، ولا بسبب خطأ زيلينسكي، الذي يتعنّت هو الآخر ويضع بعض الشروط، مطالبا بلقاء فوري مع بوتين، مهما كانت الظروف. إنها محاولة لعرقلة العملية التي، بشكل عام، وضعها الرئيسان بوتين وترامب، والتي أسفرت عن نتائج جيدة للغاية، ونأمل أن تحبط هذه المحاولات".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن فولوديمير زيلينسكي، لن يتمكن من تحويل التركيز عن مشكلة حظر اللغة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية القانونية في أوكرانيا.
ووفقا للافروف: "لقد قال إن الروسية لن تكون لغة الدولة. ولكن، في العموم، لا أحد يصر على ذلك. الخطوة الأولى، التي لا تعتمد على رغبة زيلينسكي أو أي شخص آخر، هي إلغاء جميع القوانين التي حظرت، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، اللغة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية. لذلك، فهو يحاول تحويل التركيز عن هذه المشكلة، لكنه لن ينجح".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روبيو: واشنطن تؤمن بتسوية تفاوضية في أوكرانيا تؤدي إلى "سلام دائم"
09:23 GMT
وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تؤمن بتسوية تفاوضية في أوكرانيا تؤدي إلى "سلام دائم".
وقال روبيو، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية: "تلتزم الولايات المتحدة بمستقبل أوكرانيا كدولة مستقلة. نؤمن بتسوية تفاوضية تحفظ السيادة الأوكرانية وتضمن أمنها على المدى الطويل، وتؤدي إلى سلام دائم".
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، صرح سيرغي كيسليتسا، النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني، بأن "فلاديمير زيلينسكي، مستعد لمناقشة مسألة الأراضي، في لقاء محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أساس خط التماس الحالي على الجبهة".
إعلام: مبعوث ترامب الخاص يتوجه إلى كييف لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية
