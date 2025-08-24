عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250824/روبيو-واشنطن-تؤمن-بتسوية-تفاوضية-في-أوكرانيا-تؤدي-إلى-سلام-دائم-1104080155.html
روبيو: واشنطن تؤمن بتسوية تفاوضية في أوكرانيا تؤدي إلى "سلام دائم"
روبيو: واشنطن تؤمن بتسوية تفاوضية في أوكرانيا تؤدي إلى "سلام دائم"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تؤمن بتسوية تفاوضية في أوكرانيا تؤدي إلى "سلام دائم". 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T09:23+0000
2025-08-24T09:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg
وقال روبيو، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية: "تلتزم الولايات المتحدة بمستقبل أوكرانيا كدولة مستقلة. نؤمن بتسوية تفاوضية تحفظ السيادة الأوكرانية وتضمن أمنها على المدى الطويل، وتؤدي إلى سلام دائم".وقال كيسليتسا، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية: "فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أعتقد أن زيلينسكي أوضح تمامًا أنه مستعد للجلوس مع الرئيس بوتين، ومناقشة هذا الأمر. بداية المفاوضات بشأن القضايا الإقليمية ستُبنى على خط التماس الحالي".وأضاف أن "زيلينسكي يستند في مسألة الأراضي إلى القوانين الأوكرانية وإلى رأي المجتمع الأوكراني"، زاعمًا أن زيلينسكي "يعارض بشكل قاطع تبادل الأراضي مقابل السلام"، على حد زعمه.وفي وقت سابق صرح أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي، بأن أوكرانيا لا تعتزم في الوقت الراهن تقديم تنازلات إقليمية لروسيا، لكنها تدرك في الوقت نفسه أنها لا تستطيع استعادة المناطق الروسية الجديدة بالقوة.ويوم الخميس الماضي، بدأ فلاديمير زيلينسكي، باستخدام عبارة "لن نعترف قانونيًا" بالأراضي الخاضعة لسيطرة موسكو، دون أن يذكر إمكانية الاعتراف فعليًا، وذلك بعدما كان يؤكد في السابق على "عدم الاعتراف الكامل".وقال لافروف، في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي"، إنه خلال لقاء واشنطن بين ترامب وزيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين، الاثنين الماضي، "كان واضحا للجميع أن هناك عددًا من المبادئ التي ترى واشنطن ضرورة قبولها، بما في ذلك عدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي... وبحث مسائل الأرض. زيلينسكي قال لا لكل هذا".وذكر أن الرئيس الروسي، أكد مرات عدة، أنه مستعد للقاء، بما في ذلك مع زيلينسكي، على أساس أن جميع القضايا التي تتطلب النظر على أعلى مستوى سيتم حلها بشكل جيد وسوف يقوم الخبراء والوزراء بإعداد التوصيات المناسبة.وحدات روسية تدمر موقع تحصن وحدة تابعة لقوات "رينجر" الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250824/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تؤكد-علمها-بالتقارير-حول-اندلاع-حريق-في-محطة-كورسك-النووية-الروسية-1104079324.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_3674847703d216f8b0610111888e606d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا

روبيو: واشنطن تؤمن بتسوية تفاوضية في أوكرانيا تؤدي إلى "سلام دائم"

09:23 GMT 24.08.2025
© Photo / mid.ruوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
© Photo / mid.ru
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تؤمن بتسوية تفاوضية في أوكرانيا تؤدي إلى "سلام دائم".
وقال روبيو، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية: "تلتزم الولايات المتحدة بمستقبل أوكرانيا كدولة مستقلة. نؤمن بتسوية تفاوضية تحفظ السيادة الأوكرانية وتضمن أمنها على المدى الطويل، وتؤدي إلى سلام دائم".

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، صرح سيرغي كيسليتسا، النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني، بأن "فلاديمير زيلينسكي، مستعد لمناقشة مسألة الأراضي، في لقاء محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أساس خط التماس الحالي على الجبهة".

وقال كيسليتسا، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية: "فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أعتقد أن زيلينسكي أوضح تمامًا أنه مستعد للجلوس مع الرئيس بوتين، ومناقشة هذا الأمر. بداية المفاوضات بشأن القضايا الإقليمية ستُبنى على خط التماس الحالي".
وأضاف أن "زيلينسكي يستند في مسألة الأراضي إلى القوانين الأوكرانية وإلى رأي المجتمع الأوكراني"، زاعمًا أن زيلينسكي "يعارض بشكل قاطع تبادل الأراضي مقابل السلام"، على حد زعمه.
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد علمها بالتقارير حول اندلاع حريق في محطة كورسك النووية الروسية
08:40 GMT
وفي وقت سابق صرح أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي، بأن أوكرانيا لا تعتزم في الوقت الراهن تقديم تنازلات إقليمية لروسيا، لكنها تدرك في الوقت نفسه أنها لا تستطيع استعادة المناطق الروسية الجديدة بالقوة.
ويوم الخميس الماضي، بدأ فلاديمير زيلينسكي، باستخدام عبارة "لن نعترف قانونيًا" بالأراضي الخاضعة لسيطرة موسكو، دون أن يذكر إمكانية الاعتراف فعليًا، وذلك بعدما كان يؤكد في السابق على "عدم الاعتراف الكامل".

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أول أمس الجمعة، بأن زيلينسكي رفض جميع مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن التسوية في أوكرانيا.

وقال لافروف، في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي"، إنه خلال لقاء واشنطن بين ترامب وزيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين، الاثنين الماضي، "كان واضحا للجميع أن هناك عددًا من المبادئ التي ترى واشنطن ضرورة قبولها، بما في ذلك عدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي... وبحث مسائل الأرض. زيلينسكي قال لا لكل هذا".
وأوضح لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للقاء زيلينسكي، عندما تكون أجندة القمة جاهزة، مؤكدًا أن "هذه الأجندة غير جاهزة على الإطلاق".
وذكر أن الرئيس الروسي، أكد مرات عدة، أنه مستعد للقاء، بما في ذلك مع زيلينسكي، على أساس أن جميع القضايا التي تتطلب النظر على أعلى مستوى سيتم حلها بشكل جيد وسوف يقوم الخبراء والوزراء بإعداد التوصيات المناسبة.
وحدات روسية تدمر موقع تحصن وحدة تابعة لقوات "رينجر" الأوكرانية
