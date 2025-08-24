https://sarabic.ae/20250824/روبيو-واشنطن-تؤمن-بتسوية-تفاوضية-في-أوكرانيا-تؤدي-إلى-سلام-دائم-1104080155.html

روبيو: واشنطن تؤمن بتسوية تفاوضية في أوكرانيا تؤدي إلى "سلام دائم"

روبيو: واشنطن تؤمن بتسوية تفاوضية في أوكرانيا تؤدي إلى "سلام دائم"

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تؤمن بتسوية تفاوضية في أوكرانيا تؤدي إلى "سلام دائم". 24.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-24T09:23+0000

2025-08-24T09:23+0000

2025-08-24T09:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg

وقال روبيو، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية: "تلتزم الولايات المتحدة بمستقبل أوكرانيا كدولة مستقلة. نؤمن بتسوية تفاوضية تحفظ السيادة الأوكرانية وتضمن أمنها على المدى الطويل، وتؤدي إلى سلام دائم".وقال كيسليتسا، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية: "فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أعتقد أن زيلينسكي أوضح تمامًا أنه مستعد للجلوس مع الرئيس بوتين، ومناقشة هذا الأمر. بداية المفاوضات بشأن القضايا الإقليمية ستُبنى على خط التماس الحالي".وأضاف أن "زيلينسكي يستند في مسألة الأراضي إلى القوانين الأوكرانية وإلى رأي المجتمع الأوكراني"، زاعمًا أن زيلينسكي "يعارض بشكل قاطع تبادل الأراضي مقابل السلام"، على حد زعمه.وفي وقت سابق صرح أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي، بأن أوكرانيا لا تعتزم في الوقت الراهن تقديم تنازلات إقليمية لروسيا، لكنها تدرك في الوقت نفسه أنها لا تستطيع استعادة المناطق الروسية الجديدة بالقوة.ويوم الخميس الماضي، بدأ فلاديمير زيلينسكي، باستخدام عبارة "لن نعترف قانونيًا" بالأراضي الخاضعة لسيطرة موسكو، دون أن يذكر إمكانية الاعتراف فعليًا، وذلك بعدما كان يؤكد في السابق على "عدم الاعتراف الكامل".وقال لافروف، في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي"، إنه خلال لقاء واشنطن بين ترامب وزيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين، الاثنين الماضي، "كان واضحا للجميع أن هناك عددًا من المبادئ التي ترى واشنطن ضرورة قبولها، بما في ذلك عدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي... وبحث مسائل الأرض. زيلينسكي قال لا لكل هذا".وذكر أن الرئيس الروسي، أكد مرات عدة، أنه مستعد للقاء، بما في ذلك مع زيلينسكي، على أساس أن جميع القضايا التي تتطلب النظر على أعلى مستوى سيتم حلها بشكل جيد وسوف يقوم الخبراء والوزراء بإعداد التوصيات المناسبة.وحدات روسية تدمر موقع تحصن وحدة تابعة لقوات "رينجر" الأوكرانية

https://sarabic.ae/20250824/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تؤكد-علمها-بالتقارير-حول-اندلاع-حريق-في-محطة-كورسك-النووية-الروسية-1104079324.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا