الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد علمها بالتقارير حول اندلاع حريق في محطة كورسك النووية الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250824/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تؤكد-علمها-بالتقارير-حول-اندلاع-حريق-في-محطة-كورسك-النووية-الروسية-1104079324.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد علمها بالتقارير حول اندلاع حريق في محطة كورسك النووية الروسية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد علمها بالتقارير حول اندلاع حريق في محطة كورسك النووية الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها على علم بتقارير إعلامية تفيد باندلاع حريق في محول كهربائي بمحطة كورسك للطاقة النووية نتيجة "نشاط عسكري". 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T08:40+0000
2025-08-24T08:40+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092163266_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_83e36b0f25104e4fef76bd778bbd4ac9.jpg
وأفادت الوكالة، في بيان نُشر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "اطّلعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقارير إعلامية تفيد باندلاع حريق في محوّل كهربائي بمحطة كورسك للطاقة النووية في روسيا، نتيجة نشاط عسكري".وعند سقوطها، انفجرت الطائرة، ما أدى إلى إتلاف المحوّل الكهربائي للمحطة. وأفادت المحطة بإخماد الحريق، ما أدى إلى تفريغ الوحدة الثالثة بنسبة 50%، دون وقوع إصابات.
https://sarabic.ae/20250824/وحدات-روسية-تدمر-مكان-تحصن-وحدة-تابعة-لقوات-رينجر-الأوكرانية-1104077313.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092163266_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_2fc65b2b720d7a8fe1d00507aef61f41.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد علمها بالتقارير حول اندلاع حريق في محطة كورسك النووية الروسية

08:40 GMT 24.08.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها على علم بتقارير إعلامية تفيد باندلاع حريق في محول كهربائي بمحطة كورسك للطاقة النووية نتيجة "نشاط عسكري".
وأفادت الوكالة، في بيان نُشر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "اطّلعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقارير إعلامية تفيد باندلاع حريق في محوّل كهربائي بمحطة كورسك للطاقة النووية في روسيا، نتيجة نشاط عسكري".

وبحسب البان، فإنه بالرغم من عدم توافر تأكيد مستقل لهذه التقارير من الوكالة، إلا أن المدير العام رافائيل غروسي، يؤكد على ضرورة "حماية كل منشأة نووية في جميع الأوقات".

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وحدات روسية تدمر موقع تحصن وحدة تابعة لقوات "رينجر" الأوكرانية
06:49 GMT

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لمحطة كورسك للطاقة النووية، أنه فجر اليوم الأحد، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من المحطة.

وعند سقوطها، انفجرت الطائرة، ما أدى إلى إتلاف المحوّل الكهربائي للمحطة. وأفادت المحطة بإخماد الحريق، ما أدى إلى تفريغ الوحدة الثالثة بنسبة 50%، دون وقوع إصابات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала