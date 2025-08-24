https://sarabic.ae/20250824/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تؤكد-علمها-بالتقارير-حول-اندلاع-حريق-في-محطة-كورسك-النووية-الروسية-1104079324.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد علمها بالتقارير حول اندلاع حريق في محطة كورسك النووية الروسية
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها على علم بتقارير إعلامية تفيد باندلاع حريق في محول كهربائي بمحطة كورسك للطاقة النووية نتيجة "نشاط عسكري".
وأفادت الوكالة، في بيان نُشر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "اطّلعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقارير إعلامية تفيد باندلاع حريق في محوّل كهربائي بمحطة كورسك للطاقة النووية في روسيا، نتيجة نشاط عسكري".
وأفادت الوكالة، في بيان نُشر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "اطّلعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقارير إعلامية تفيد باندلاع حريق في محوّل كهربائي بمحطة كورسك للطاقة النووية في روسيا، نتيجة نشاط عسكري".
وبحسب البان، فإنه بالرغم من عدم توافر تأكيد مستقل لهذه التقارير من الوكالة، إلا أن المدير العام رافائيل غروسي، يؤكد على ضرورة "حماية كل منشأة نووية في جميع الأوقات".
وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لمحطة كورسك للطاقة النووية، أنه فجر اليوم الأحد، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من المحطة.
وعند سقوطها، انفجرت الطائرة، ما أدى إلى إتلاف المحوّل الكهربائي للمحطة. وأفادت المحطة بإخماد الحريق، ما أدى إلى تفريغ الوحدة الثالثة بنسبة 50%، دون وقوع إصابات.