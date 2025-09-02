https://sarabic.ae/20250902/موسكو-روسيا-والولايات-المتحدة-تخططان-لجولة-جديدة-من-المشاورات-عبر-وزارتي-الخارجية-1104420529.html
موسكو: روسيا والولايات المتحدة تخططان لجولة جديدة من المشاورات عبر وزارتي الخارجية
أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر عقد جولة جديدة من المشاورات بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية، مشيرا إلى أن العديد من
وقال أوشاكوف: "من المقرر عقد جولة أخرى من المشاورات بين وزارتي الخارجية. لا تزال هناك العديد من القضايا العالقة".وفي وقت سابق، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في مدينة إنكوريدج في ألاسكا.وبحث الزعيمان، خلال المحادثات التي استمرت لمدة 3 ساعات تقريبا، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد بوتين عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، فيما شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.
12:24 GMT 02.09.2025
أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر عقد جولة جديدة من المشاورات بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية، مشيرا إلى أن العديد من القضايا ما زالت عالقة.
وقال أوشاكوف: "من المقرر عقد جولة أخرى من المشاورات بين وزارتي الخارجية. لا تزال هناك العديد من القضايا العالقة".
وأضاف أوشاكوف للقناة الأولى ردا على سؤال حول فكرة نشر قوة صينية لحفظ السلام: "لم يكن هناك نقاش حول هذا الأمر".
وفي وقت سابق، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب،
في مدينة إنكوريدج في ألاسكا.
وبحث الزعيمان، خلال المحادثات التي استمرت لمدة 3 ساعات تقريبا، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية
والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد بوتين عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، فيما شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.