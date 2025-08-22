https://sarabic.ae/20250822/لافروف-بوتين-مستعد-للقاء-زيلينسكي-عندما-يكون-جدول-أعمال-القمة-جاهزا-وهذا-لم-يتوفر-بعد--عاجل--1104027386.html
لافروف: بوتين مستعد للقاء زيلينسكي عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزا وهذا لم يتوفر بعد- عاجل
لافروف: بوتين مستعد للقاء زيلينسكي عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزا وهذا لم يتوفر بعد- عاجل
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للقاء فلاديمير زيلينسكي، عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزًا، وهذا... 22.08.2025
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للقاء فلاديمير زيلينسكي، عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزًا، وهذا لم يتوفر بعد.
وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "لم يحدد موعد للاجتماع... بوتين مستعد للقاء زيلينسكي عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزًا، وهذا الجدول ليس جاهزًا على الإطلاق".
وأضاف لافروف، في حديثه على نتائج اجتماع ألاسكا، أن روسيا وافقت على إبداء مرونة في عدد من القضايا التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتابع: "اقترح الرئيس ترامب عدة نقاط بعد أنكوراج، وهي نقاط نتفق بشأنها، واتفقنا على بعضها... إبداء بعض المرونة".
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية، نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة عسكرية في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.
وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية
والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد بوتين عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، فيما شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.