البيت الأبيض: موعد الاجتماع الثلاثي سيعتمد على نتائج اجتماع بوتين وزيلينسكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250819/البيت-الأبيض-موعد-الاجتماع-الثلاثي-سيعتمد-على-نتائج-اجتماع-بوتين-وزيلينسكي-1103936665.html
البيت الأبيض: موعد الاجتماع الثلاثي سيعتمد على نتائج اجتماع بوتين وزيلينسكي
البيت الأبيض: موعد الاجتماع الثلاثي سيعتمد على نتائج اجتماع بوتين وزيلينسكي
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن موعد الاجتماع الثلاثي بين قادة الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا سيعتمد على نتائج اجتماع الرئيس الروسي... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T22:46+0000
2025-08-19T22:46+0000
البيت الأبيض
روسيا
فلاديمير بوتين
ترامب
زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085626667_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6acd3e83e6389fed97e629bc5b26403.jpg
واشنطن –سبوتنيك. وعندما سئلت ليفيت عن توقيت الاجتماع الثلاثي، نقلاً عن تجمع صحفيي البيت الأبيض، قالت: "من الصعب الحكم. أعتقد أنه يريد أن يرى كيف تسير الأمور".وبوقت سابق أمس، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن مشاركته في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي تتوقف على نجاح اللقاء الثنائي المحتمل بينهما.وقال ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "اتصلتُ بالرئيس بوتين، ونحاول ترتيب لقاء مع زيلينسكي. سنرى ما سيحدث هناك. وإذا نجح الأمر، فسأذهب إلى الاجتماع الثلاثي لإتمامه [التوصل لاتفاق]".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لن يحضر أول لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي، لكي يكون اجتماعا ثنائيا.واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، فلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض، ولم يستبعد إمكانية عقد لقاء ثلاثي مستقبلا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا نجحت المفاوضات.والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية، نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة عسكرية في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد بوتين عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، فيما شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.وأضاف أن النتائج الأولية للقمة هي استعادة آلية كاملة للاجتماعات على أعلى مستوى بين موسكو وواشنطن دون إنذارات أو تهديدات، معتبرًا أن النقطة الأكثر أهمية هي تأكيد الجانبين أن مسؤولية تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات بشأن إنهاء الأعمال العدائية تقع على عاتق كييف وأوروبا.بالمقابل، جدد ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، التأكيد على أن اللقاء مع الرئيس بوتين "سار بشكل جيد للغاية"، وأنه تواصل مع زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وتوافق الجميع على أن أفضل وسيلة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا هي التوصل إلى اتفاق سلام شامل وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250819/خبير-ألماني-ترامب-يضغط-على-أوروبا-لدعم-السلام-في-أوكرانيا-وسط-مخاوف-من-تفكك-الناتو-1103935652.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085626667_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ced6db1da122f556d5a5febba43ade03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
البيت الأبيض, روسيا, فلاديمير بوتين, ترامب, زيلينسكي
البيت الأبيض, روسيا, فلاديمير بوتين, ترامب, زيلينسكي

البيت الأبيض: موعد الاجتماع الثلاثي سيعتمد على نتائج اجتماع بوتين وزيلينسكي

22:46 GMT 19.08.2025
© AFP 2023 / SAUL LOEBالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© AFP 2023 / SAUL LOEB
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن موعد الاجتماع الثلاثي بين قادة الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا سيعتمد على نتائج اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.
واشنطن –سبوتنيك. وعندما سئلت ليفيت عن توقيت الاجتماع الثلاثي، نقلاً عن تجمع صحفيي البيت الأبيض، قالت: "من الصعب الحكم. أعتقد أنه يريد أن يرى كيف تسير الأمور".
وبوقت سابق أمس، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن مشاركته في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي تتوقف على نجاح اللقاء الثنائي المحتمل بينهما.
وقال ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "اتصلتُ بالرئيس بوتين، ونحاول ترتيب لقاء مع زيلينسكي. سنرى ما سيحدث هناك. وإذا نجح الأمر، فسأذهب إلى الاجتماع الثلاثي لإتمامه [التوصل لاتفاق]".
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لن يحضر أول لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي، لكي يكون اجتماعا ثنائيا.
خطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
خبير ألماني: ترامب يضغط على أوروبا لدعم السلام في أوكرانيا وسط مخاوف من تفكك الناتو
20:39 GMT
واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، فلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض، ولم يستبعد إمكانية عقد لقاء ثلاثي مستقبلا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا نجحت المفاوضات.
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية، نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة عسكرية في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.
وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد بوتين عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، فيما شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.
وأضاف أن النتائج الأولية للقمة هي استعادة آلية كاملة للاجتماعات على أعلى مستوى بين موسكو وواشنطن دون إنذارات أو تهديدات، معتبرًا أن النقطة الأكثر أهمية هي تأكيد الجانبين أن مسؤولية تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات بشأن إنهاء الأعمال العدائية تقع على عاتق كييف وأوروبا.
بالمقابل، جدد ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، التأكيد على أن اللقاء مع الرئيس بوتين "سار بشكل جيد للغاية"، وأنه تواصل مع زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وتوافق الجميع على أن أفضل وسيلة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا هي التوصل إلى اتفاق سلام شامل وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала