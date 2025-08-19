https://sarabic.ae/20250819/البيت-الأبيض-موعد-الاجتماع-الثلاثي-سيعتمد-على-نتائج-اجتماع-بوتين-وزيلينسكي-1103936665.html

البيت الأبيض: موعد الاجتماع الثلاثي سيعتمد على نتائج اجتماع بوتين وزيلينسكي

البيت الأبيض: موعد الاجتماع الثلاثي سيعتمد على نتائج اجتماع بوتين وزيلينسكي

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن موعد الاجتماع الثلاثي بين قادة الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا سيعتمد على نتائج اجتماع الرئيس الروسي... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

واشنطن –سبوتنيك. وعندما سئلت ليفيت عن توقيت الاجتماع الثلاثي، نقلاً عن تجمع صحفيي البيت الأبيض، قالت: "من الصعب الحكم. أعتقد أنه يريد أن يرى كيف تسير الأمور".وبوقت سابق أمس، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن مشاركته في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي تتوقف على نجاح اللقاء الثنائي المحتمل بينهما.وقال ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "اتصلتُ بالرئيس بوتين، ونحاول ترتيب لقاء مع زيلينسكي. سنرى ما سيحدث هناك. وإذا نجح الأمر، فسأذهب إلى الاجتماع الثلاثي لإتمامه [التوصل لاتفاق]".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لن يحضر أول لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي، لكي يكون اجتماعا ثنائيا.واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، فلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض، ولم يستبعد إمكانية عقد لقاء ثلاثي مستقبلا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا نجحت المفاوضات.والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية، نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة عسكرية في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد بوتين عقب انتهاء المحادثات مع ترامب، أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية طويلة الأمد، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، فيما شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على أن قمة بوتين وترامب في ولاية ألاسكا، تثبت أن المفاوضات ممكنة دون شروط مسبقة، تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الخاصة.وأضاف أن النتائج الأولية للقمة هي استعادة آلية كاملة للاجتماعات على أعلى مستوى بين موسكو وواشنطن دون إنذارات أو تهديدات، معتبرًا أن النقطة الأكثر أهمية هي تأكيد الجانبين أن مسؤولية تحقيق نتائج مستقبلية في المفاوضات بشأن إنهاء الأعمال العدائية تقع على عاتق كييف وأوروبا.بالمقابل، جدد ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، التأكيد على أن اللقاء مع الرئيس بوتين "سار بشكل جيد للغاية"، وأنه تواصل مع زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وتوافق الجميع على أن أفضل وسيلة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا هي التوصل إلى اتفاق سلام شامل وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار.

