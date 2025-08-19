https://sarabic.ae/20250819/خبير-ألماني-ترامب-يضغط-على-أوروبا-لدعم-السلام-في-أوكرانيا-وسط-مخاوف-من-تفكك-الناتو-1103935652.html
خبير ألماني: ترامب يضغط على أوروبا لدعم السلام في أوكرانيا وسط مخاوف من تفكك الناتو
خبير ألماني: ترامب يضغط على أوروبا لدعم السلام في أوكرانيا وسط مخاوف من تفكك الناتو
أفاد المحلل السياسي الألماني، ألكسندر رار، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجبر أوروبا، تحت تهديد تفكك حلف الناتو وسحب المظلة النووية الأمريكية، على دعم جهود السلام في أوكرانيا، في وقت تسعى فيه أوروبا لإعادة توريط الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة روسيا.
وأشار رار لوكالة "سبوتنيك" إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في استمرار الصراع الجيوسياسي في أوروبا أو في مواجهة دائمة مع روسيا، مؤكداً أن "أمريكا لم تعد مستعدة لتحمل تكاليف الأمن الأوروبي، وعلى أوروبا بناء قدراتها الدفاعية الخاصة التي تفتقر إليها حالياً، والأوروبيون، مدركين لهذا الواقع، رضخوا لضغوط ترامب".وأكد رار أن "الأوروبيين لم يستسلموا بالكامل، حيث لا يزالون يطالبون بشروط ويحاولون جر الولايات المتحدة مرة أخرى إلى مواجهة روسيا"، مشيرا إلى أن "فكرة عقد قمة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي دون مشاركة أوروبا تُعد "كابوساً" بالنسبة لهم".وقال: "الأوروبيون لا يريدون أن تتفق الولايات المتحدة وروسيا فوق رؤوسهم على نظام جديد في أوروبا، وهم يحاولون إعادة توريط الأمريكيين في مواجهة روسيا، على أمل أن يفرض ترامب عقوبات جديدة على موسكو. زيلينسكي يسعى لجر الجزء الأوروبي من الناتو إلى حرب مع روسيا، في محاولة لتصعيد الصراع".وفي وقت سابق من اليوم، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".
أفاد المحلل السياسي الألماني، ألكسندر رار، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجبر أوروبا، تحت تهديد تفكك حلف الناتو وسحب المظلة النووية الأمريكية، على دعم جهود السلام في أوكرانيا، في وقت تسعى فيه أوروبا لإعادة توريط الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة روسيا.
وأشار رار لوكالة "سبوتنيك" إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في استمرار الصراع الجيوسياسي في أوروبا أو في مواجهة دائمة مع روسيا، مؤكداً أن "أمريكا لم تعد مستعدة لتحمل تكاليف الأمن الأوروبي، وعلى أوروبا بناء قدراتها الدفاعية الخاصة التي تفتقر إليها حالياً، والأوروبيون، مدركين لهذا الواقع، رضخوا لضغوط ترامب".
وأوضح أنه "لولا مبادرات ترامب، لكان العالم قد اقترب من "نقطة اللاعودة"، حيث كانت الحرب بين روسيا وحلف الناتو مسألة وقت بسبب تمسك الأوروبيين بسياسة "الهزيمة الاستراتيجية لروسيا" ورفضهم التفكير في اتفاق سلام بشأن أوكرانيا".
وأكد رار أن "الأوروبيين لم يستسلموا بالكامل، حيث لا يزالون يطالبون بشروط ويحاولون جر الولايات المتحدة مرة أخرى إلى مواجهة روسيا"، مشيرا إلى أن "فكرة عقد قمة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي دون مشاركة أوروبا تُعد "كابوساً" بالنسبة لهم".
وقال: "الأوروبيون لا يريدون أن تتفق الولايات المتحدة وروسيا فوق رؤوسهم على نظام جديد في أوروبا، وهم يحاولون إعادة توريط الأمريكيين في مواجهة روسيا، على أمل أن يفرض ترامب عقوبات جديدة على موسكو. زيلينسكي يسعى لجر الجزء الأوروبي من الناتو إلى حرب مع روسيا، في محاولة لتصعيد الصراع".
وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، لقاء مع زيلينسكي في البيت الأبيض استمر حوالي ساعة، وبعد ذلك اجتمع ترامب مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة
عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".