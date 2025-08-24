عربي
أمساليوم
بث مباشر
فانس: واشنطن تواصل السعي لحل الصراع في أوكرانيا دبلوماسيا
فانس: واشنطن تواصل السعي لحل الصراع في أوكرانيا دبلوماسيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن الولايات المتحدة ستواصل السعي نحو تسوية دبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T15:47+0000
2025-08-24T15:47+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098515368_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_7ac69bd9cdd5619b8f3324e06578dc26.jpg
وقال فانس، في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد: "نحن لا نعتقد أن استمرار النزاع يخدم مصالح روسيا وأوكرانيا، لذلك سنواصل الدفع باتجاه حل دبلوماسي".وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن موسكو "قدمت بالفعل تنازلات كبيرة في ملف تسوية الصراع في أوكرانيا"، قائلًا إنهم "مستعدون لإبداء مرونة في مطالبهم الأساسية".وتابع: "لقد حددنا بالفعل قضيتين حاسمتين، واحدة للأوكرانيين وأخرى للروس. وأعتقد أن هذا هو المكان الذي ستأتي منه ثمار الاتفاق"، مشيرا إلى أن هذه القضايا تُعدّ ضمانات أمنية لكييف، بالإضافة إلى مسألة الأراضي. كما أن روسيا ستشارك في مناقشة الضمانات الأمنية. كما أن روسيا ستشارك في مناقشة الضمانات الأمنية.وأكد فانس أن الولايات المتحدة لا تنوي إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، لكنها ستواصل القيام بدور فعال في ضمان أمن كييف.وأضاف بوتين أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نواياها في الانضمام إلى حلف الناتو، وعليها أن تنزع السلاح، وكذلك تبني وضع محايد وغير منحاز وغير نووي. كما ذكر بوتين في هذا السياق إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.
صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن الولايات المتحدة ستواصل السعي نحو تسوية دبلوماسية للنزاع في أوكرانيا.
وقال فانس، في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد: "نحن لا نعتقد أن استمرار النزاع يخدم مصالح روسيا وأوكرانيا، لذلك سنواصل الدفع باتجاه حل دبلوماسي".

وأعرب فانس عن قناعته بأن روسيا لا تُضلل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الإطلاق بشأن سعيها لتسوية النزاع.

الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جي دي فانس في اجتماع مع زيلينسكي: هدف الولايات المتحدة هو تحقيق السلام المستدام في أوكرانيا
14 فبراير, 18:19 GMT
وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن موسكو "قدمت بالفعل تنازلات كبيرة في ملف تسوية الصراع في أوكرانيا"، قائلًا إنهم "مستعدون لإبداء مرونة في مطالبهم الأساسية".

وأضاف فانس: "ترى الولايات المتحدة أن هناك قضيتين رئيسيتين، بحاجة إلى حل لتسوية الأزمة الأوكرانية، وهما الأراضي والضمانات الأمنية".

وتابع: "لقد حددنا بالفعل قضيتين حاسمتين، واحدة للأوكرانيين وأخرى للروس. وأعتقد أن هذا هو المكان الذي ستأتي منه ثمار الاتفاق"، مشيرا إلى أن هذه القضايا تُعدّ ضمانات أمنية لكييف، بالإضافة إلى مسألة الأراضي. كما أن روسيا ستشارك في مناقشة الضمانات الأمنية.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
فانس: أمريكا تعتقد أن عملية السلام الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود
19 مايو, 13:47 GMT
وأكد فانس أن الولايات المتحدة لا تنوي إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، لكنها ستواصل القيام بدور فعال في ضمان أمن كييف.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات من أجل تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، حيث قال بوتين إن موسكو ستوقف إطلاق النار فوراً وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة.
وأضاف بوتين أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نواياها في الانضمام إلى حلف الناتو، وعليها أن تنزع السلاح، وكذلك تبني وضع محايد وغير منحاز وغير نووي. كما ذكر بوتين في هذا السياق إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.
