فانس: واشنطن تواصل السعي لحل الصراع في أوكرانيا دبلوماسيا

صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن الولايات المتحدة ستواصل السعي نحو تسوية دبلوماسية للنزاع في أوكرانيا. 24.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال فانس، في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد: "نحن لا نعتقد أن استمرار النزاع يخدم مصالح روسيا وأوكرانيا، لذلك سنواصل الدفع باتجاه حل دبلوماسي".وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن موسكو "قدمت بالفعل تنازلات كبيرة في ملف تسوية الصراع في أوكرانيا"، قائلًا إنهم "مستعدون لإبداء مرونة في مطالبهم الأساسية".وتابع: "لقد حددنا بالفعل قضيتين حاسمتين، واحدة للأوكرانيين وأخرى للروس. وأعتقد أن هذا هو المكان الذي ستأتي منه ثمار الاتفاق"، مشيرا إلى أن هذه القضايا تُعدّ ضمانات أمنية لكييف، بالإضافة إلى مسألة الأراضي. كما أن روسيا ستشارك في مناقشة الضمانات الأمنية.وأكد فانس أن الولايات المتحدة لا تنوي إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، لكنها ستواصل القيام بدور فعال في ضمان أمن كييف.وأضاف بوتين أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نواياها في الانضمام إلى حلف الناتو، وعليها أن تنزع السلاح، وكذلك تبني وضع محايد وغير منحاز وغير نووي. كما ذكر بوتين في هذا السياق إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.

