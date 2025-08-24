عربي
لافروف: رد فعل الأوروبيين على لقاء بوتين وترامب يؤكد أنهم لا يرغبون بالسلام
لافروف: رد فعل الأوروبيين على لقاء بوتين وترامب يؤكد أنهم لا يرغبون بالسلام
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن رد فعل الأوروبيين على قمة ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزيارتهم إلى... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
وقال لافروف في تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، إن "رد الفعل [الأوروبيين] على اجتماع أنكوريج [بولاية ألاسكا الأمريكية]، وزيارة هؤلاء الممثلين الأوروبيين لواشنطن، والإجراءات اللاحقة، يُظهر عدم رغبتهم في السلام. يقولون إنهم لا يستطيعون السماح بهزيمة أوكرانيا، ولا يمكنهم السماح لروسيا بالانتصار، هذه هي التصنيفات التي يستخدمونها: نصر، هزيمة، وما إلى ذلك".وأضاف أنه "ليس من حق المشرعين أو وسائل الإعلام تحديد ما يسترشد به ترامب، نحن نحترم الرئيس دونالد ترامب لأنه يدافع عن المصالح الوطنية الأمريكية. لديّ ما يدعو للاعتقاد بأن الرئيس ترامب يحترم الرئيس بوتين لأنه يدافع عن المصالح الوطنية الروسية".وأكد لافروف، أن هناك حقائق مثبتة كثيرة حول الضربات المُوجّهة التي شنّها نظام كييف على أهداف مدنية، وأن روسيا تنشر هذه المعلومات في المجتمع الدولي.وردًا على سؤال حول الهجوم على مصنع إلكترونيات تابع لشركة أمريكية يقع بالقرب من الحدود مع هنغاريا، أجاب وزير الخارجية الروسي: "إذا كنت تعتقد حقا أن وجود رأس مال أمريكي أو هنغاري أو لأي دولة أخرى في شركة تنتج أسلحة لقتل الروس يمنح حصانة لمن ينتجون أسلحة لقتلنا، فأنا لا أعتقد ذلك، ولا أعتبر هذا النهج عادلًا، بل أسميه نهجا إمبرياليا".وكشف لافروف، أن روسيا لم تقم أبدا وتحت أي ظرف من الظروف بضرب أهداف غير مرتبطة بالجيش الأوكراني، مشددا على أن القوات الروسية توجه ضرباتها فقط ضد المنشآت ذات الطابع العسكري.وشدّد لافروف على أن "لدى الاستخبارات الروسية معلومات موثوقة، وأن الضربات تُوجَّه حصراً إلى المنشآت العسكرية، أو المرافق ذات الطابع العسكري، أو المصانع الصناعية المنخرطة مباشرة في إنتاج الأسلحة للجيش الأوكراني".وأكد لافروف، أن أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق، مشيرا إلى أن روسيا بحاجة إلى القضاء على أي تهديدات أمنية قادمة من هذه الجبهة.وقال لافروف: "لدينا أهداف، وسنحققها، وهي القضاء على أي تهديدات لأمن روسيا قادمة من أراضي أوكرانيا، وحماية حقوق الروس والناطقين بالروسية الذين يشعرون بانتمائهم للثقافة والتاريخ الروسيين".وأوضح لافروف أن روسيا لا تهتم بالأراضي بل بمصير سكان دونباس و"نوفوروسيا"، قائلا: "لسنا مهتمين بالأراضي، فنحن نملك أكبر مساحة على وجه الأرض، بخلاف أولئك الذين يثيرون قضية الغزو والاستيلاء على المزيد من الأراضي، فإن ما يشغلنا هو مصير الناس الذين يعيشون هناك، والذين عاش أجدادهم في هذه المناطق لقرون، أسسوا المدن، وبنوا المصانع والموانئ، وطوّروا الزراعة. هؤلاء الناس يُطلق عليهم الآن غرباء".وأشار لافروف، إلى أنه سبق أن انتشرت مقاطع فيديو تزعم أن المدنيين الأوكرانيين يتعرضون لهجمات من جانب روسيا، "لكن لاحقا تبين أن هذه اللقطات صورت في العراق قبل عشرة أو عشرين عاما".روبيو: واشنطن تؤمن بتسوية تفاوضية في أوكرانيا تؤدي إلى "سلام دائم"
أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن رد فعل الأوروبيين على قمة ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزيارتهم إلى واشنطن، في 18 آب/أغسطس الجاري، وإجراءاتهم اللاحقة تُظهر أنهم لا يريدون السلام.
وقال لافروف في تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، إن "رد الفعل [الأوروبيين] على اجتماع أنكوريج [بولاية ألاسكا الأمريكية]، وزيارة هؤلاء الممثلين الأوروبيين لواشنطن، والإجراءات اللاحقة، يُظهر عدم رغبتهم في السلام. يقولون إنهم لا يستطيعون السماح بهزيمة أوكرانيا، ولا يمكنهم السماح لروسيا بالانتصار، هذه هي التصنيفات التي يستخدمونها: نصر، هزيمة، وما إلى ذلك".
وأضاف أنه "ليس من حق المشرعين أو وسائل الإعلام تحديد ما يسترشد به ترامب، نحن نحترم الرئيس دونالد ترامب لأنه يدافع عن المصالح الوطنية الأمريكية. لديّ ما يدعو للاعتقاد بأن الرئيس ترامب يحترم الرئيس بوتين لأنه يدافع عن المصالح الوطنية الروسية".
وأكد لافروف، أن هناك حقائق مثبتة كثيرة حول الضربات المُوجّهة التي شنّها نظام كييف على أهداف مدنية، وأن روسيا تنشر هذه المعلومات في المجتمع الدولي.
وردًا على سؤال حول الهجوم على مصنع إلكترونيات تابع لشركة أمريكية يقع بالقرب من الحدود مع هنغاريا، أجاب وزير الخارجية الروسي: "إذا كنت تعتقد حقا أن وجود رأس مال أمريكي أو هنغاري أو لأي دولة أخرى في شركة تنتج أسلحة لقتل الروس يمنح حصانة لمن ينتجون أسلحة لقتلنا، فأنا لا أعتقد ذلك، ولا أعتبر هذا النهج عادلًا، بل أسميه نهجا إمبرياليا".
وكشف لافروف، أن روسيا لم تقم أبدا وتحت أي ظرف من الظروف بضرب أهداف غير مرتبطة بالجيش الأوكراني، مشددا على أن القوات الروسية توجه ضرباتها فقط ضد المنشآت ذات الطابع العسكري.
وأردف: روسيا لم تقم أبدا وتحت أي ظرف من الظروف بضرب أهداف غير مرتبطة بالجيش الأوكراني.
وأكد لافروف، أن أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق، مشيرا إلى أن روسيا بحاجة إلى القضاء على أي تهديدات أمنية قادمة من هذه الجبهة.
وقال لافروف: "لدينا أهداف، وسنحققها، وهي القضاء على أي تهديدات لأمن روسيا قادمة من أراضي أوكرانيا، وحماية حقوق الروس والناطقين بالروسية الذين يشعرون بانتمائهم للثقافة والتاريخ الروسيين".

وأكد وزير الخارجية الروسي ضرورة حفاظ أوكرانيا على حيادها وعدم انحيازها، وأن تبقى دولة غير نووية.

وأوضح لافروف أن روسيا لا تهتم بالأراضي بل بمصير سكان دونباس و"نوفوروسيا"، قائلا: "لسنا مهتمين بالأراضي، فنحن نملك أكبر مساحة على وجه الأرض، بخلاف أولئك الذين يثيرون قضية الغزو والاستيلاء على المزيد من الأراضي، فإن ما يشغلنا هو مصير الناس الذين يعيشون هناك، والذين عاش أجدادهم في هذه المناطق لقرون، أسسوا المدن، وبنوا المصانع والموانئ، وطوّروا الزراعة. هؤلاء الناس يُطلق عليهم الآن غرباء".
وأشار لافروف، إلى أنه سبق أن انتشرت مقاطع فيديو تزعم أن المدنيين الأوكرانيين يتعرضون لهجمات من جانب روسيا، "لكن لاحقا تبين أن هذه اللقطات صورت في العراق قبل عشرة أو عشرين عاما".
روبيو: واشنطن تؤمن بتسوية تفاوضية في أوكرانيا تؤدي إلى "سلام دائم"
