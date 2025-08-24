عربي
لافروف: لقاء بوتين وزيلينسكي طرح بشكل ارتجالي ولم يناقش في القمة الروسية الأمريكية - عاجل
لافروف: لقاء بوتين وزيلينسكي طرح بشكل ارتجالي ولم يناقش في القمة الروسية الأمريكية - عاجل
لافروف: لقاء بوتين وزيلينسكي طرح بشكل ارتجالي ولم يناقش في القمة الروسية الأمريكية - عاجل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن مسألة لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيلينسكي لم تتم مناقشتها في القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا،...
سيرغي لافروف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقال في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "هذه الشائعات تروج، في المقام الأول، من قبل فلاديمير زيلينسكي نفسه ورعاته الأوروبيين، لم يناقش هذا الأمر في أنكوريج، طُرح الموضوع لاحقًا، ويمكن القول، بشكل ارتجالي، عقب اجتماع واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضيوفه".وذكر لافروف أن ترامب اتصل ببوتين بعد ذلك، وأضاف الوزير أن الرئيس الروسي صرّح بوضوح بأن موسكو مستعدة لمواصلة المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة التي بدأت في إسطنبول.وبيّن لافروف، أن روسيا تعترف بالأمر الواقع الذي يقول إن زيلينسكي رئيس النظام الأوكراني الحالي، إلا أنه ليس له صفة شرعية يمكنه توقيع وثائق قانونية من خلالها حين يقتضي الأمر.وأوضح لافروف:" نحن نعترف به كرئيس أمر واقع للنظام، وفي هذه الصفة نحن مستعدون للقاء به، لكن هل تريدون الحصول على الصورة كاملة أم فقط الجزء الذي يناسبكم؟.. عندما يحين وقت توقيع الوثائق القانونية، يجب أن يكون لدى الجميع فهم واضح أن الطرف الموقّع شخصية شرعية. ووفقاً لدستور أوكرانيا، فإن فلاديمير زيلينسكي في الوقت الراهن ليس كذلك".
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن مسألة لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيلينسكي لم تتم مناقشتها في القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، مشيرا إلى أن هذا الموضوع قد طرح لاحقا بشكل ارتجالي.
وقال في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "هذه الشائعات تروج، في المقام الأول، من قبل فلاديمير زيلينسكي نفسه ورعاته الأوروبيين، لم يناقش هذا الأمر في أنكوريج، طُرح الموضوع لاحقًا، ويمكن القول، بشكل ارتجالي، عقب اجتماع واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضيوفه".
وذكر لافروف أن ترامب اتصل ببوتين بعد ذلك، وأضاف الوزير أن الرئيس الروسي صرّح بوضوح بأن موسكو مستعدة لمواصلة المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة التي بدأت في إسطنبول.

وأضاف لافروف: أشار بوتين إلى ضرورة التخطيط الجيد للاجتماعات رفيعة المستوى، وخاصة بين زعيمي روسيا وأوكرانيا، لذلك، من الضروري وجود عملية تحضيرية متفق عليها بين الطرفين.

وبيّن لافروف، أن روسيا تعترف بالأمر الواقع الذي يقول إن زيلينسكي رئيس النظام الأوكراني الحالي، إلا أنه ليس له صفة شرعية يمكنه توقيع وثائق قانونية من خلالها حين يقتضي الأمر.
وأوضح لافروف:" نحن نعترف به كرئيس أمر واقع للنظام، وفي هذه الصفة نحن مستعدون للقاء به، لكن هل تريدون الحصول على الصورة كاملة أم فقط الجزء الذي يناسبكم؟.. عندما يحين وقت توقيع الوثائق القانونية، يجب أن يكون لدى الجميع فهم واضح أن الطرف الموقّع شخصية شرعية. ووفقاً لدستور أوكرانيا، فإن فلاديمير زيلينسكي في الوقت الراهن ليس كذلك".
