https://sarabic.ae/20250822/ترامب-مصير-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-سيتضح-خلال-الأسبوعين-المقبلين---عاجل-1104044335.html
ترامب: مصير المفاوضات بشأن أوكرانيا سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين - عاجل
ترامب: مصير المفاوضات بشأن أوكرانيا سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين - عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن مصير المفاوضات بشأن أوكرانيا سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T17:39+0000
2025-08-22T17:39+0000
2025-08-22T17:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784036_0:0:2316:1304_1920x0_80_0_0_bbb69413e73a6e383a77709d1934015d.jpg
وقالترامب مجيبًا على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض: "لا شيء يُسعدني في هذا الصراع. لا شيء على الإطلاق. سنرى ما سيحدث لاحقًا. أعتقد أننا سنكتشف خلال الأسبوعين المقبلين مسار الأحداث".وأقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن اللقاء المُحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، قد لا يسفر عن نتائج ملموسة بمفرده.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784036_209:0:2186:1483_1920x0_80_0_0_8dc15818ab6c95565f06c145c37e1e3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: مصير المفاوضات بشأن أوكرانيا سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين - عاجل
17:39 GMT 22.08.2025 (تم التحديث: 17:50 GMT 22.08.2025)
يتبع
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن مصير المفاوضات بشأن أوكرانيا سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين.
وقالترامب مجيبًا على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض: "لا شيء يُسعدني في هذا الصراع. لا شيء على الإطلاق. سنرى ما سيحدث لاحقًا. أعتقد أننا سنكتشف خلال الأسبوعين المقبلين مسار الأحداث".
وأقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن اللقاء المُحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، قد لا يسفر عن نتائج ملموسة بمفرده.