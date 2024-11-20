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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241120/الكرملين-بوتين-مستعد-لإجراء-اتصالات-ومفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1094994863.html
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء اتصالات ومفاوضات بشأن أوكرانيا
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء اتصالات ومفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للاتصالات والمفاوضات بشأن أوكرانيا، وهو يتحدث عن ذلك. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T09:51+0000
2024-11-20T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على التقارير حول استعداد بوتين للمحادثات: "الرئيس يصرح مرارا وتكرارا، أو بالأحرى باستمرار، أنه مستعد للاتصالات والمفاوضات".وأضاف بيسكوف بأن المهم بالنسبة لروسيا تحقيق أهدافها في الصراع الأوكراني، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بالفعل إن خيار التجميد لن ينجح.وفي يونيو/ حزيران الماضي، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات من أجل تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، حيث قال بوتين إن موسكو ستوقف إطلاق النار فوراً وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة.وأضاف بوتين أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نواياها في الانضمام إلى حلف الناتو، وعليها أن تنزع السلاح، وكذلك تبني وضع محايد وغير منحاز وغير نووي.كما ذكر بوتين في هذا السياق إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.الجيش الروسي يحرر بلدة إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبيةبيسكوف لـ"سبوتنيك": الغرب مستعد للقتال ضد روسيا حتى آخر أوكرانيالرئيس الصيني لماكرون: بكين لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا
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https://sarabic.ae/20241120/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1094980700.html
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الكرملين: بوتين مستعد لإجراء اتصالات ومفاوضات بشأن أوكرانيا

09:51 GMT 20.11.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للاتصالات والمفاوضات بشأن أوكرانيا، وهو يتحدث عن ذلك.
وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على التقارير حول استعداد بوتين للمحادثات: "الرئيس يصرح مرارا وتكرارا، أو بالأحرى باستمرار، أنه مستعد للاتصالات والمفاوضات".

وكشف الكرملين أن بوتين أجرى، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية دولية، مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أركانج تواديرا، ناقش خلالها الطرفان حالة وآفاق مواصلة تطوير العلاقات الثنائية الودية في مختلف المجالات.

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18 نوفمبر, 09:51 GMT
وأضاف بيسكوف بأن المهم بالنسبة لروسيا تحقيق أهدافها في الصراع الأوكراني، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بالفعل إن خيار التجميد لن ينجح.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين مستعدا لمناقشة كيف ستكون الحدود بين روسيا وأوكرانيا: لقد قال الرئيس بالفعل، إن أي خيار لتجميد هذا الصراع لن يناسبنا. ومن المهم بالنسبة لنا أن نحقق أهدافنا المعروفة للجميع.

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07:18 GMT
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات من أجل تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، حيث قال بوتين إن موسكو ستوقف إطلاق النار فوراً وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة.
وأضاف بوتين أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نواياها في الانضمام إلى حلف الناتو، وعليها أن تنزع السلاح، وكذلك تبني وضع محايد وغير منحاز وغير نووي.
كما ذكر بوتين في هذا السياق إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.
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