https://sarabic.ae/20241120/الكرملين-بوتين-مستعد-لإجراء-اتصالات-ومفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1094994863.html
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء اتصالات ومفاوضات بشأن أوكرانيا
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء اتصالات ومفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للاتصالات والمفاوضات بشأن أوكرانيا، وهو يتحدث عن ذلك. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T09:51+0000
2024-11-20T09:51+0000
2024-11-20T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093493397_0:0:3013:1696_1920x0_80_0_0_47ff0c65de10ee549d59b4fbac693681.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على التقارير حول استعداد بوتين للمحادثات: "الرئيس يصرح مرارا وتكرارا، أو بالأحرى باستمرار، أنه مستعد للاتصالات والمفاوضات".وأضاف بيسكوف بأن المهم بالنسبة لروسيا تحقيق أهدافها في الصراع الأوكراني، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بالفعل إن خيار التجميد لن ينجح.وفي يونيو/ حزيران الماضي، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات من أجل تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، حيث قال بوتين إن موسكو ستوقف إطلاق النار فوراً وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة.وأضاف بوتين أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نواياها في الانضمام إلى حلف الناتو، وعليها أن تنزع السلاح، وكذلك تبني وضع محايد وغير منحاز وغير نووي.كما ذكر بوتين في هذا السياق إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.الجيش الروسي يحرر بلدة إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبيةبيسكوف لـ"سبوتنيك": الغرب مستعد للقتال ضد روسيا حتى آخر أوكرانيالرئيس الصيني لماكرون: بكين لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241118/الكرملين-الإدارة-الأميركية-المنتهية-ولايتها-تتخذ-خطوات-لمواصلة-إثارة-الصراع-1094899412.html
https://sarabic.ae/20241120/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1094980700.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093493397_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_a1b5208450ccbd66f01219efe7732746.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: بوتين مستعد لإجراء اتصالات ومفاوضات بشأن أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للاتصالات والمفاوضات بشأن أوكرانيا، وهو يتحدث عن ذلك.
وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على التقارير حول استعداد بوتين للمحادثات: "الرئيس يصرح مرارا وتكرارا، أو بالأحرى باستمرار، أنه مستعد للاتصالات
والمفاوضات".
وكشف الكرملين أن بوتين أجرى، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية دولية، مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أركانج تواديرا، ناقش خلالها الطرفان حالة وآفاق مواصلة تطوير العلاقات الثنائية الودية في مختلف المجالات.
وأضاف بيسكوف بأن المهم بالنسبة لروسيا تحقيق أهدافها في الصراع الأوكراني، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بالفعل إن خيار التجميد لن ينجح.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين مستعدا لمناقشة كيف ستكون الحدود بين روسيا وأوكرانيا: لقد قال الرئيس بالفعل، إن أي خيار لتجميد هذا الصراع لن يناسبنا. ومن المهم بالنسبة لنا أن نحقق أهدافنا المعروفة للجميع.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات من أجل تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، حيث قال بوتين إن موسكو ستوقف إطلاق النار فوراً وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة.
وأضاف بوتين أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نواياها في الانضمام إلى حلف الناتو، وعليها أن تنزع السلاح، وكذلك تبني وضع محايد وغير منحاز وغير نووي.
كما ذكر بوتين في هذا السياق إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.