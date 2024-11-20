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إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي تشيركاسي وكيروفوغراد بأوكرانيا
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241120/بيسكوف-لـسبوتنيك-الغرب-مستعد-للقتال-مع-روسيا-حتى-آخر-أوكراني-1094980266.html
بيسكوف لـ"سبوتنيك": الغرب مستعد للقتال مع روسيا حتى آخر أوكراني
بيسكوف لـ"سبوتنيك": الغرب مستعد للقتال مع روسيا حتى آخر أوكراني
سبوتنيك عربي
صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن ساسة الغرب مستعدون للقتال مع روسيا حتى آخر أوكراني، إلا أن هذا لن يساعدهم والعملية... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T03:26+0000
2024-11-20T03:26+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكر بيسكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" معلقا على السماح لنظام كييف باستهداف عمق الأراضي الروسية بضربات صاروخية بعيدة المدى: "إنهم لا يشعرون بالأسف تجاه أوكرانيا أو الأوكرانيين، إنهم مستعدون للقتال معنا حتى آخر أوكراني، وهم أنفسهم يتحدثون عن هذا الأمر بشكل علني تقريبًا".وتابع بيسكوف في المقابلة نفسها قائلا: "هذا لن يساعدهم، والعملية العسكرية الخاصة ستستمر وكافة الأهداف ستتحقق".ويشار إلى أن وسائل إعلام غربية نقلت عن ممثلين للإدارة الأمريكية لم تسمهم، أن الرئيس جو بايدن سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب الأراضي الروسية.وبحسب المصادر، فإنه من المرجح تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمس".ويشار إلى أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20241120/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتي-تشيركاسي-وكيروفوغراد-بأوكرانيا---عاجل-1094979754.html
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بيسكوف لـ"سبوتنيك": الغرب مستعد للقتال مع روسيا حتى آخر أوكراني

03:26 GMT 20.11.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© Sputnik . POOL
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صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن ساسة الغرب مستعدون للقتال مع روسيا حتى آخر أوكراني، إلا أن هذا لن يساعدهم والعملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى تحقيق الأهداف.
موسكو - سبوتنيك. وذكر بيسكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" معلقا على السماح لنظام كييف باستهداف عمق الأراضي الروسية بضربات صاروخية بعيدة المدى: "إنهم لا يشعرون بالأسف تجاه أوكرانيا أو الأوكرانيين، إنهم مستعدون للقتال معنا حتى آخر أوكراني، وهم أنفسهم يتحدثون عن هذا الأمر بشكل علني تقريبًا".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي تشيركاسي وكيروفوغراد بأوكرانيا
00:31 GMT
وتابع بيسكوف في المقابلة نفسها قائلا: "هذا لن يساعدهم، والعملية العسكرية الخاصة ستستمر وكافة الأهداف ستتحقق".
ويشار إلى أن وسائل إعلام غربية نقلت عن ممثلين للإدارة الأمريكية لم تسمهم، أن الرئيس جو بايدن سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب الأراضي الروسية.
وبحسب المصادر، فإنه من المرجح تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمس".
ويشار إلى أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.
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