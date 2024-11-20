https://sarabic.ae/20241120/بيسكوف-لـسبوتنيك-الغرب-مستعد-للقتال-مع-روسيا-حتى-آخر-أوكراني-1094980266.html
بيسكوف لـ"سبوتنيك": الغرب مستعد للقتال مع روسيا حتى آخر أوكراني
بيسكوف لـ"سبوتنيك": الغرب مستعد للقتال مع روسيا حتى آخر أوكراني
سبوتنيك عربي
صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن ساسة الغرب مستعدون للقتال مع روسيا حتى آخر أوكراني، إلا أن هذا لن يساعدهم والعملية... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T03:26+0000
2024-11-20T03:26+0000
2024-11-20T03:26+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكر بيسكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" معلقا على السماح لنظام كييف باستهداف عمق الأراضي الروسية بضربات صاروخية بعيدة المدى: "إنهم لا يشعرون بالأسف تجاه أوكرانيا أو الأوكرانيين، إنهم مستعدون للقتال معنا حتى آخر أوكراني، وهم أنفسهم يتحدثون عن هذا الأمر بشكل علني تقريبًا".وتابع بيسكوف في المقابلة نفسها قائلا: "هذا لن يساعدهم، والعملية العسكرية الخاصة ستستمر وكافة الأهداف ستتحقق".ويشار إلى أن وسائل إعلام غربية نقلت عن ممثلين للإدارة الأمريكية لم تسمهم، أن الرئيس جو بايدن سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب الأراضي الروسية.وبحسب المصادر، فإنه من المرجح تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمس".ويشار إلى أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20241120/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتي-تشيركاسي-وكيروفوغراد-بأوكرانيا---عاجل-1094979754.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا
بيسكوف لـ"سبوتنيك": الغرب مستعد للقتال مع روسيا حتى آخر أوكراني
صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن ساسة الغرب مستعدون للقتال مع روسيا حتى آخر أوكراني، إلا أن هذا لن يساعدهم والعملية العسكرية الخاصة ستستمر حتى تحقيق الأهداف.
موسكو - سبوتنيك
. وذكر بيسكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" معلقا على السماح لنظام كييف باستهداف عمق الأراضي الروسية بضربات صاروخية بعيدة المدى: "إنهم لا يشعرون بالأسف تجاه أوكرانيا أو الأوكرانيين، إنهم مستعدون للقتال معنا حتى آخر أوكراني، وهم أنفسهم يتحدثون عن هذا الأمر بشكل علني تقريبًا".
وتابع بيسكوف
في المقابلة نفسها قائلا: "هذا لن يساعدهم، والعملية العسكرية الخاصة ستستمر وكافة الأهداف ستتحقق".
ويشار إلى أن وسائل إعلام غربية نقلت عن ممثلين للإدارة الأمريكية لم تسمهم، أن الرئيس جو بايدن سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب الأراضي الروسية.
وبحسب المصادر، فإنه من المرجح تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمس".
ويشار إلى أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية بدأت في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
وتستهدف الضربات الروسية
منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.