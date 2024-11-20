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إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي تشيركاسي وكيروفوغراد بأوكرانيا
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مساحة حرة
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241120/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتي-تشيركاسي-وكيروفوغراد-بأوكرانيا---عاجل-1094979754.html
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي تشيركاسي وكيروفوغراد بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي تشيركاسي وكيروفوغراد بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت بيانات وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فجر اليوم الأربعاء، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار محذرة من ضربات جوية في مقاطعتي تشيركاسي وكيروفوغراد... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T00:31+0000
2024-11-20T00:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وانطلقت صفارات الإنذار في "مقاطعة تشيركاسي عند الساعة 02.35 بتوقيت موسكو، وتلتها في مقاطعة كيروفوغراد - عند الساعة 02.53".وفي السياق نفسه، أفاد حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، فاسيلي أنوخين، فجر اليوم الأربعاء، بأن القوات الجوية الروسية أسقطت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.ونشر أنوخين على حسابه الرسمي على "تليغرام": "اليوم، فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، أسقطت القوات الجوية الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية 5 طائرات بدون طيار أوكرانية"، منوها إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار.وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20241119/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-باستخدام-طائرات-مسيرة-في-مقاطعة-تولا---عاجل-1094979473.html
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إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي تشيركاسي وكيروفوغراد بأوكرانيا

00:31 GMT 20.11.2024 (تم التحديث: 00:40 GMT 20.11.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
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أكدت بيانات وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فجر اليوم الأربعاء، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار محذرة من ضربات جوية في مقاطعتي تشيركاسي وكيروفوغراد بأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وانطلقت صفارات الإنذار في "مقاطعة تشيركاسي عند الساعة 02.35 بتوقيت موسكو، وتلتها في مقاطعة كيروفوغراد - عند الساعة 02.53".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة في مقاطعة تولا
أمس, 23:32 GMT
وفي السياق نفسه، أفاد حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، فاسيلي أنوخين، فجر اليوم الأربعاء، بأن القوات الجوية الروسية أسقطت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
ونشر أنوخين على حسابه الرسمي على "تليغرام": "اليوم، فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، أسقطت القوات الجوية الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية 5 طائرات بدون طيار أوكرانية"، منوها إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار.
وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.
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