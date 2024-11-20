https://sarabic.ae/20241120/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتي-تشيركاسي-وكيروفوغراد-بأوكرانيا---عاجل-1094979754.html
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي تشيركاسي وكيروفوغراد بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي تشيركاسي وكيروفوغراد بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت بيانات وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فجر اليوم الأربعاء، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار محذرة من ضربات جوية في مقاطعتي تشيركاسي وكيروفوغراد... 20.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-20T00:31+0000
2024-11-20T00:31+0000
2024-11-20T00:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088463386_0:30:3244:1855_1920x0_80_0_0_03fe4adbab2977b9f8db09fcc37d4e2a.jpg
موسكو - سبوتنيك. وانطلقت صفارات الإنذار في "مقاطعة تشيركاسي عند الساعة 02.35 بتوقيت موسكو، وتلتها في مقاطعة كيروفوغراد - عند الساعة 02.53".وفي السياق نفسه، أفاد حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، فاسيلي أنوخين، فجر اليوم الأربعاء، بأن القوات الجوية الروسية أسقطت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.ونشر أنوخين على حسابه الرسمي على "تليغرام": "اليوم، فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، أسقطت القوات الجوية الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية 5 طائرات بدون طيار أوكرانية"، منوها إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار.وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20241119/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-باستخدام-طائرات-مسيرة-في-مقاطعة-تولا---عاجل-1094979473.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088463386_366:0:2879:1885_1920x0_80_0_0_257a605e8d8e657af75c273dd3e3a55c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي تشيركاسي وكيروفوغراد بأوكرانيا
00:31 GMT 20.11.2024 (تم التحديث: 00:40 GMT 20.11.2024)
يتبع
أكدت بيانات وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فجر اليوم الأربعاء، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار محذرة من ضربات جوية في مقاطعتي تشيركاسي وكيروفوغراد بأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وانطلقت صفارات الإنذار في "مقاطعة تشيركاسي عند الساعة 02.35 بتوقيت موسكو، وتلتها في مقاطعة كيروفوغراد - عند الساعة 02.53".
وفي السياق نفسه، أفاد حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، فاسيلي أنوخين، فجر اليوم الأربعاء، بأن القوات الجوية الروسية أسقطت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
ونشر أنوخين على حسابه الرسمي على "تليغرام": "اليوم، فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، أسقطت القوات الجوية الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية 5 طائرات بدون طيار أوكرانية"، منوها إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار.
وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.