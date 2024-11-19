https://sarabic.ae/20241119/الرئيس-الصيني-لماكرون-بكين-لا-تريد-تصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-1094968567.html

الرئيس الصيني لماكرون: بكين لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا

الرئيس الصيني لماكرون: بكين لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، أن الصين تأمل في أن يهدأ الصراع في... 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T15:29+0000

2024-11-19T15:29+0000

2024-11-19T15:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الصين

أخبار فرنسا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094968650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc90399a37600c509c81dfd6e25e85e0.jpg

ونقل تلفزيون الصين المركزي كلام الرئيس الصيني: "موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية ثابت، ونأمل أن يهدأ وضع الصراع، ولا نريد أن نرى انتشار الأزمة وتصعيد الأعمال العدائية".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة "بريكس بلس"، ضرورة تهدئة الوضع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن واقتراح مسار لحل الأزمة.وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا، لتعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة لتفاعلاتهما.ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "الصين مستعدة لمواصلة تعزيز التعاون والارتباط مع روسيا بشكل أكبر، وتعزيز دفعة جديدة للتفاعل الاستراتيجي الشامل بين روسيا والصين، وتقديم المساهمات المطلوبة لتنمية وإحياء البلدين وإصلاح الحوكمة العالمية".

https://sarabic.ae/20241118/وزير-الدفاع-الألماني-يدعو-إلى-مزيد-من-الحوار-مع-روسيا-بشأن-السلام-في-أوكرانيا-1094888237.html

الصين

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الصين, أخبار فرنسا