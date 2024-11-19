الرئيس الصيني لماكرون: بكين لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
17:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
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هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
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أمساليوم
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241119/الرئيس-الصيني-لماكرون-بكين-لا-تريد-تصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-1094968567.html
الرئيس الصيني لماكرون: بكين لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا
الرئيس الصيني لماكرون: بكين لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، أن الصين تأمل في أن يهدأ الصراع في... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T15:29+0000
2024-11-19T15:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الصين
أخبار فرنسا
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ونقل تلفزيون الصين المركزي كلام الرئيس الصيني: "موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية ثابت، ونأمل أن يهدأ وضع الصراع، ولا نريد أن نرى انتشار الأزمة وتصعيد الأعمال العدائية".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة "بريكس بلس"، ضرورة تهدئة الوضع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن واقتراح مسار لحل الأزمة.وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا، لتعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة لتفاعلاتهما.ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "الصين مستعدة لمواصلة تعزيز التعاون والارتباط مع روسيا بشكل أكبر، وتعزيز دفعة جديدة للتفاعل الاستراتيجي الشامل بين روسيا والصين، وتقديم المساهمات المطلوبة لتنمية وإحياء البلدين وإصلاح الحوكمة العالمية".
https://sarabic.ae/20241118/وزير-الدفاع-الألماني-يدعو-إلى-مزيد-من-الحوار-مع-روسيا-بشأن-السلام-في-أوكرانيا-1094888237.html
الصين
أخبار فرنسا
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الأخبار
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روسيا, الصين, أخبار فرنسا
روسيا, الصين, أخبار فرنسا

الرئيس الصيني لماكرون: بكين لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا

15:29 GMT 19.11.2024
© Getty Images / Poolالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Getty Images / Pool
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أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، أن الصين تأمل في أن يهدأ الصراع في أوكرانيا، ولا تريد أن ترى انتشار الأزمة وتصاعد الأعمال العدائية.
ونقل تلفزيون الصين المركزي كلام الرئيس الصيني: "موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية ثابت، ونأمل أن يهدأ وضع الصراع، ولا نريد أن نرى انتشار الأزمة وتصعيد الأعمال العدائية".

وشدد شي جين بينغ على أن بكين ستواصل لعب دور بناء في وقف إطلاق النار بطريقتها الخاصة.

علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الألماني يدعو إلى مزيد من الحوار مع روسيا بشأن السلام في أوكرانيا
أمس, 01:52 GMT
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة "بريكس بلس"، ضرورة تهدئة الوضع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن واقتراح مسار لحل الأزمة.
وقال الرئيس الصيني، خلال قمة "بريكس بلس" في مدينة قازان: "ينبغي لدول "بريكس" أن تكون قوة استقرار للحفاظ على السلام والأمن العالميين وحل القضايا الملحة".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا، لتعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة لتفاعلاتهما.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "الصين مستعدة لمواصلة تعزيز التعاون والارتباط مع روسيا بشكل أكبر، وتعزيز دفعة جديدة للتفاعل الاستراتيجي الشامل بين روسيا والصين، وتقديم المساهمات المطلوبة لتنمية وإحياء البلدين وإصلاح الحوكمة العالمية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:46 GMTВоеннослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
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