https://sarabic.ae/20241119/الرئيس-الصيني-لماكرون-بكين-لا-تريد-تصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-1094968567.html
الرئيس الصيني لماكرون: بكين لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا
الرئيس الصيني لماكرون: بكين لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، أن الصين تأمل في أن يهدأ الصراع في... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T15:29+0000
2024-11-19T15:29+0000
2024-11-19T15:29+0000
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ونقل تلفزيون الصين المركزي كلام الرئيس الصيني: "موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية ثابت، ونأمل أن يهدأ وضع الصراع، ولا نريد أن نرى انتشار الأزمة وتصعيد الأعمال العدائية".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة "بريكس بلس"، ضرورة تهدئة الوضع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن واقتراح مسار لحل الأزمة.وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا، لتعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة لتفاعلاتهما.ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "الصين مستعدة لمواصلة تعزيز التعاون والارتباط مع روسيا بشكل أكبر، وتعزيز دفعة جديدة للتفاعل الاستراتيجي الشامل بين روسيا والصين، وتقديم المساهمات المطلوبة لتنمية وإحياء البلدين وإصلاح الحوكمة العالمية".
https://sarabic.ae/20241118/وزير-الدفاع-الألماني-يدعو-إلى-مزيد-من-الحوار-مع-روسيا-بشأن-السلام-في-أوكرانيا-1094888237.html
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روسيا, الصين, أخبار فرنسا
روسيا, الصين, أخبار فرنسا
الرئيس الصيني لماكرون: بكين لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، أن الصين تأمل في أن يهدأ الصراع في أوكرانيا، ولا تريد أن ترى انتشار الأزمة وتصاعد الأعمال العدائية.
ونقل تلفزيون الصين المركزي كلام الرئيس الصيني: "موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية ثابت، ونأمل أن يهدأ وضع الصراع، ولا نريد أن نرى انتشار الأزمة وتصعيد الأعمال العدائية".
وشدد شي جين بينغ على أن بكين ستواصل لعب دور بناء في وقف إطلاق النار بطريقتها الخاصة.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة "بريكس بلس"، ضرورة تهدئة الوضع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن واقتراح مسار لحل الأزمة.
وقال الرئيس الصيني، خلال قمة "بريكس بلس" في مدينة قازان: "ينبغي لدول "بريكس" أن تكون قوة استقرار للحفاظ على السلام والأمن العالميين وحل القضايا الملحة".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا، لتعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة لتفاعلاتهما.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "الصين مستعدة لمواصلة تعزيز التعاون والارتباط مع روسيا بشكل أكبر
، وتعزيز دفعة جديدة للتفاعل الاستراتيجي الشامل بين روسيا والصين، وتقديم المساهمات المطلوبة لتنمية وإحياء البلدين وإصلاح الحوكمة العالمية".