https://sarabic.ae/20241118/وزير-الدفاع-الألماني-يدعو-إلى-مزيد-من-الحوار-مع-روسيا-بشأن-السلام-في-أوكرانيا-1094888237.html
وزير الدفاع الألماني يدعو إلى مزيد من الحوار مع روسيا بشأن السلام في أوكرانيا
وزير الدفاع الألماني يدعو إلى مزيد من الحوار مع روسيا بشأن السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
دعا وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إلى مواصلة الحوار مع موسكو بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T01:52+0000
2024-11-18T01:52+0000
2024-11-18T01:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بيستوريوس لوسائل إعلام ألمانية، "نحن بحاجة إلى المحاولة مرارا وتكرارا للقيام بذلك (إجراء حوار بشأن السلام في أوكرانيا مع روسيا)، لكن وفي الوقت نفسه دعم أوكرانيا".وفي الوقت نفسه، قال إنه لا يرى أي تغيير في موقف موسكو بشأن هذه القضية.وأكد الوزير أيضا أنه في رأيه، لن يؤدي تسليم صواريخ كروز طويلة المدى من طراز توروس إلى كييف إلى تغيير الوضع على خطوط التماس.وبدلاً من مناقشة تسليم الصواريخ الألمانية، دعا بيستوريوس إلى تقديم مساعدة عسكرية طويلة الأجل.أفاد الكرملين وبرلين يوم الجمعة عن محادثة هاتفية بين المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد جرت بمبادرة من الجانب الألماني.
https://sarabic.ae/20241117/الاستدارة-نحو-روسيا-ألمانيا-تبلغ-رشدها-السياسي-مع-دخول-زيلينسكي-فطام-التسليح-1094874085.html
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أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع الألماني يدعو إلى مزيد من الحوار مع روسيا بشأن السلام في أوكرانيا
دعا وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إلى مواصلة الحوار مع موسكو بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا.
وقال بيستوريوس لوسائل إعلام ألمانية، "نحن بحاجة إلى المحاولة مرارا وتكرارا للقيام بذلك (إجراء حوار بشأن السلام في أوكرانيا
مع روسيا)، لكن وفي الوقت نفسه دعم أوكرانيا".
وفي الوقت نفسه، قال إنه لا يرى أي تغيير في موقف موسكو بشأن هذه القضية.
وأكد الوزير أيضا أنه في رأيه، لن يؤدي تسليم صواريخ كروز طويلة المدى من طراز توروس إلى كييف إلى تغيير الوضع على خطوط التماس.
وبدلاً من مناقشة تسليم الصواريخ الألمانية، دعا بيستوريوس إلى تقديم مساعدة عسكرية طويلة الأجل.
أفاد الكرملين وبرلين يوم الجمعة عن محادثة هاتفية بين المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد جرت بمبادرة من الجانب الألماني.