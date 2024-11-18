وزير الدفاع الألماني يدعو إلى مزيد من الحوار مع روسيا بشأن السلام في أوكرانيا

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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
13:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
13:30 GMT
30 د
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مساحة حرة
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29 د
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هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بري: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار ينص على بنود غير مقبولة لبنانيا، محادثات شولتس و بوتين لأول مرة منذ بداية الأزمة الأوكرانية
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59 د
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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
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مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
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مساحة حرة
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241118/وزير-الدفاع-الألماني-يدعو-إلى-مزيد-من-الحوار-مع-روسيا-بشأن-السلام-في-أوكرانيا-1094888237.html
وزير الدفاع الألماني يدعو إلى مزيد من الحوار مع روسيا بشأن السلام في أوكرانيا
وزير الدفاع الألماني يدعو إلى مزيد من الحوار مع روسيا بشأن السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
دعا وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إلى مواصلة الحوار مع موسكو بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T01:52+0000
2024-11-18T01:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار ألمانيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بيستوريوس لوسائل إعلام ألمانية، "نحن بحاجة إلى المحاولة مرارا وتكرارا للقيام بذلك (إجراء حوار بشأن السلام في أوكرانيا مع روسيا)، لكن وفي الوقت نفسه دعم أوكرانيا".وفي الوقت نفسه، قال إنه لا يرى أي تغيير في موقف موسكو بشأن هذه القضية.وأكد الوزير أيضا أنه في رأيه، لن يؤدي تسليم صواريخ كروز طويلة المدى من طراز توروس إلى كييف إلى تغيير الوضع على خطوط التماس.وبدلاً من مناقشة تسليم الصواريخ الألمانية، دعا بيستوريوس إلى تقديم مساعدة عسكرية طويلة الأجل.أفاد الكرملين وبرلين يوم الجمعة عن محادثة هاتفية بين المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد جرت بمبادرة من الجانب الألماني.
https://sarabic.ae/20241117/الاستدارة-نحو-روسيا-ألمانيا-تبلغ-رشدها-السياسي-مع-دخول-زيلينسكي-فطام-التسليح-1094874085.html
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أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الألماني يدعو إلى مزيد من الحوار مع روسيا بشأن السلام في أوكرانيا

01:52 GMT 18.11.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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دعا وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إلى مواصلة الحوار مع موسكو بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا.
وقال بيستوريوس لوسائل إعلام ألمانية، "نحن بحاجة إلى المحاولة مرارا وتكرارا للقيام بذلك (إجراء حوار بشأن السلام في أوكرانيا مع روسيا)، لكن وفي الوقت نفسه دعم أوكرانيا".
وفي الوقت نفسه، قال إنه لا يرى أي تغيير في موقف موسكو بشأن هذه القضية.
وأكد الوزير أيضا أنه في رأيه، لن يؤدي تسليم صواريخ كروز طويلة المدى من طراز توروس إلى كييف إلى تغيير الوضع على خطوط التماس.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع المستشار الألماني أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
الاستدارة نحو روسيا.. ألمانيا تبلغ رشدها السياسي مع دخول زيلينسكي "فطام التسليح"
أمس, 12:04 GMT
وبدلاً من مناقشة تسليم الصواريخ الألمانية، دعا بيستوريوس إلى تقديم مساعدة عسكرية طويلة الأجل.
أفاد الكرملين وبرلين يوم الجمعة عن محادثة هاتفية بين المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد جرت بمبادرة من الجانب الألماني.
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