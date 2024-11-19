https://sarabic.ae/20241119/الخارجية-الصينية-بكين-مستعدة-لتعزيز-التعاون-الثنائي-مع-موسكو-1094933434.html

الخارجية الصينية: بكين مستعدة لتعزيز التعاون الثنائي مع موسكو

الخارجية الصينية: بكين مستعدة لتعزيز التعاون الثنائي مع موسكو

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا، لتعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة لتفاعلاتهما. 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T04:37+0000

2024-11-19T04:37+0000

2024-11-19T04:37+0000

الصين

العالم

روسيا

مجموعة العشرين

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ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "الصين مستعدة لمواصلة تعزيز التعاون والارتباط مع روسيا بشكل أكبر، وتعزيز دفعة جديدة للتفاعل الاستراتيجي الشامل بين روسيا والصين، وتقديم المساهمات المطلوبة لتنمية وإحياء البلدين وإصلاح الحوكمة العالمية".وتابع: "في عام 2024، سيتغلب التعاون بين موسكو وبكين، في مختلف القطاعات، على المخاطر والتحديات وسيحقق نتائج جديدة".وتوجه وانغ يي، بالتهنئة للجانب الروسي على الانعقاد الناجح للقمة الـ16 لقادة دول مجموعة "بريكس"، بالقول إن القمة "فتحت فصلا جديدا في تعاون بريكس الكبرى".وتابع: "يتعين على الصين وروسيا، العمل مع شركائهما في مجموعة "بريكس" لتنفيذ نتائج قمة "بريكس" في قازان، وجعل آلية "بريكس" أكبر وأقوى، وتعزيز نفوذ الجنوب العالمي ولعب دور أكبر في عالم متعدد الأقطاب".وقالت الخارجية الصينية في بيان: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول قضايا مثل الأزمة الأوكرانية، والوضع في شبه الجزيرة الكورية".في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن "الوزير لافروف، التقى وانغ يي، على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو، حيث أعرب الطرفان عن تقديرهما الكبير لتطور الحوار السياسي والتفاعل العملي بين روسيا والصين، على خلفية الاضطرابات المستمرة في النظام العالمي، وتم إيلاء اهتمام خاص للتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى، بما في ذلك خلال قمة "بريكس" في قازان، وكذلك التخطيط لمزيد من الاتصالات في مختلف الأشكال".وأوضح البيان أن الوزيرين شددا على "أهمية تعزيز تنسيق السياسة الخارجية بين موسكو وبكين، في المنصات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها و"بريكس" ومنظمة "شانغهاي للتعاون" ومجموعة العشرين وغيرها"، لافتًا إلى أنه "جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال العالمي والإقليمي".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الصيني، على هامش قمة مجموعة العشرين: "نحن في مرحلة غير مسبوقة في تطوير علاقاتنا الاستراتيجية للشراكة الشاملة، وهذا ما تؤكده الاتصالات المنتظمة بين الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، والرئيس (الصيني) شي جين بينغ".وأضاف أنه "بعد الاجتماع بينهما في قازان، أوضحا المهام التي تقع على عاتق وزاراتنا وإداراتنا ومنظماتنا، وكل هذا بالطبع، يلبي مصالح البلدين".وتُعقد قمة رؤساء دول مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.زعماء مجموعة العشرين يؤيدون إنشاء عالم خال من الأسلحة النوويةمروحيات ترافق موكب لافروف في البرازيل... فيديو

https://sarabic.ae/20241118/لافروف-العلاقات-الاستراتيجية-بين-روسيا-والصين-على-مستوى-غير-مسبوق-1094931381.html

https://sarabic.ae/20241114/وزير-الخارجية-الروسي-موسكو-مستعدة-للعمل-مع-إدارة-ترامب-والكرة-في-ملعب-واشنطن-1094781891.html

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