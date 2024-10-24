https://sarabic.ae/20241024/الرئيس-الصيني-من-المهم-تهدئة-الوضع-في-أوكرانيا-بأقرب-وقت-ممكن-واقتراح-مسار-لحل-الأزمة-1094108488.html
الرئيس الصيني: من المهم تهدئة الوضع في أوكرانيا بأقرب وقت ممكن واقتراح مسار لحل الأزمة
الرئيس الصيني: من المهم تهدئة الوضع في أوكرانيا بأقرب وقت ممكن واقتراح مسار لحل الأزمة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، خلال قمة "بريكس بلس"، ضرورة تهدئة الوضع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن واقتراح مسار لحل الأزمة. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T08:42+0000
2024-10-24T08:42+0000
2024-10-24T09:40+0000
قمة بريكس 2024
الصين
الرئيس الصيني شي جين بينغ
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كما دعا شي جين بينغ في كلمته إلى مواصلة تعزيز وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة ومنع امتداد الحرب إلى لبنان.وأكد الرئيس الصين أن بلاده ستهتم دائمًا ببلدان الجنوب العالمي وتدعم إدراجها في أنشطة "بريكس".وقال شي جين بينغ في الاجتماع الموسع لقمة "بريكس بلس/أوت ريتش" في قازان: ""بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، الصين ستهتم دائمًا بالجنوب العالمي"؛ مشيرًا إلى أن بكين "ستدعم أيضًا انضمام المزيد من دول الجنوب العالمي إلى أنشطة "بريكس"".وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
الصين
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فعاليات اليوم الثالث من قمة "بريكس"
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فعاليات اليوم الثالث من قمة "بريكس"
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قمة بريكس 2024, الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ, видео
قمة بريكس 2024, الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ, видео
الرئيس الصيني: من المهم تهدئة الوضع في أوكرانيا بأقرب وقت ممكن واقتراح مسار لحل الأزمة
08:42 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 09:40 GMT 24.10.2024)
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، خلال قمة "بريكس بلس"، ضرورة تهدئة الوضع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن واقتراح مسار لحل الأزمة.
وقال الرئيس الصيني، خلال قمة "بريكس بلس" في مدينة قازان: "ينبغي لدول "بريكس" أن تكون قوة استقرار للحفاظ على السلام والأمن العالميين وحل القضايا الملحة".
كما دعا شي جين بينغ في كلمته إلى مواصلة تعزيز وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة ومنع امتداد الحرب إلى لبنان.
وأكد الرئيس الصين أن بلاده ستهتم دائمًا ببلدان الجنوب العالمي وتدعم إدراجها في أنشطة "بريكس".
وقال شي جين بينغ في الاجتماع الموسع لقمة "بريكس بلس/أوت ريتش" في قازان: ""بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، الصين ستهتم دائمًا بالجنوب العالمي"؛ مشيرًا إلى أن بكين "ستدعم أيضًا انضمام المزيد من دول الجنوب العالمي إلى أنشطة "بريكس"".
وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول
في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.