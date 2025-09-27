https://sarabic.ae/20250927/لافروف-روسيا-تشيد-باقتراح-إدارة-ترامب-استئناف-الحوار-مع-موسكو--1105348994.html

لافروف: ‏روسيا تشيد باقتراح إدارة ترامب استئناف الحوار مع موسكو

لافروف: ‏روسيا تشيد باقتراح إدارة ترامب استئناف الحوار مع موسكو

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، بأن "روسيا تقدّر أن البيت الأبيض، اقترح منذ البداية استئناف الحوار الروسي الأمريكي"، مضيفًا أن موسكو مستعدة... 27.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-27T19:14+0000

2025-09-27T19:14+0000

2025-09-27T19:14+0000

العالم

الامم المتحدة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105340615_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_67b317c15d21fa26a37543c747afeb77.jpg

‏وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب خطابه في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن نقدّر أن إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، اقترحت استئناف الحوار معنا منذ البداية، وقد استأنفناه. لقد أثبتنا ذلك على الفور، في فبراير (شباط الماضي) خلال اجتماع مع (وزير الخارجية الأمريكي) ماركو روبيو، ولاحقا في مكالمة هاتفية بين الرئيسين فلاديمير بوتين، وترامب، أننا نعترف بوجود مصالح وطنية لروسيا والولايات المتحدة ودول أخرى".‏كما شدد لافروف على أن روسيا لا ترى "أي انحراف من قبل الولايات المتحدة عن مسار إجراء حوار مفتوح وصادق مع روسيا والصين وعدد من الدول الأخرى. نحن نرى استعداد الولايات المتحدة للحوار الصريح، ونحن مستعدون أيضا لذلك".‏وأشارلافروف إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "مهتم بصدق بالمساعدة في إنهاء الصراع بأوكرانيا".ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت دورتها الـ80، يوم الثلاثاء الماضي.وبعد 8 عقود على إنشائها، ما تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض، الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.

https://sarabic.ae/20250927/بث-مباشر-لافروف-يلقي-كلمة-روسيا-في-الدورة-الـ80-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة--1105334327.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الامم المتحدة, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية