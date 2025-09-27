https://sarabic.ae/20250927/لافروف-روسيا-تشيد-باقتراح-إدارة-ترامب-استئناف-الحوار-مع-موسكو--1105348994.html
لافروف: روسيا تشيد باقتراح إدارة ترامب استئناف الحوار مع موسكو
سبوتنيك عربي
2025-09-27T19:14+0000
2025-09-27T19:14+0000
2025-09-27T19:14+0000
العالم
الامم المتحدة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105340615_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_67b317c15d21fa26a37543c747afeb77.jpg
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب خطابه في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن نقدّر أن إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، اقترحت استئناف الحوار معنا منذ البداية، وقد استأنفناه. لقد أثبتنا ذلك على الفور، في فبراير (شباط الماضي) خلال اجتماع مع (وزير الخارجية الأمريكي) ماركو روبيو، ولاحقا في مكالمة هاتفية بين الرئيسين فلاديمير بوتين، وترامب، أننا نعترف بوجود مصالح وطنية لروسيا والولايات المتحدة ودول أخرى".كما شدد لافروف على أن روسيا لا ترى "أي انحراف من قبل الولايات المتحدة عن مسار إجراء حوار مفتوح وصادق مع روسيا والصين وعدد من الدول الأخرى. نحن نرى استعداد الولايات المتحدة للحوار الصريح، ونحن مستعدون أيضا لذلك".وأشارلافروف إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "مهتم بصدق بالمساعدة في إنهاء الصراع بأوكرانيا".ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت دورتها الـ80، يوم الثلاثاء الماضي.وبعد 8 عقود على إنشائها، ما تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض، الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105340615_322:0:3051:2047_1920x0_80_0_0_81723d91d8f3b1c0400bb89b6f972d3b.jpg
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، بأن "روسيا تقدّر أن البيت الأبيض، اقترح منذ البداية استئناف الحوار الروسي الأمريكي"، مضيفًا أن موسكو مستعدة لذلك.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب خطابه في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن نقدّر أن إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، اقترحت استئناف الحوار معنا منذ البداية، وقد استأنفناه. لقد أثبتنا ذلك على الفور، في فبراير (شباط الماضي) خلال اجتماع مع (وزير الخارجية الأمريكي) ماركو روبيو، ولاحقا في مكالمة هاتفية بين الرئيسين فلاديمير بوتين، وترامب، أننا نعترف بوجود مصالح وطنية لروسيا والولايات المتحدة ودول أخرى".
كما شدد لافروف على أن روسيا لا ترى "أي انحراف من قبل الولايات المتحدة عن مسار إجراء حوار مفتوح وصادق مع روسيا والصين وعدد من الدول الأخرى. نحن نرى استعداد الولايات المتحدة للحوار الصريح، ونحن مستعدون أيضا لذلك".
وأشارلافروف إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "مهتم بصدق بالمساعدة في إنهاء الصراع بأوكرانيا".
ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت دورتها الـ80، يوم الثلاثاء الماضي.
ويبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
وبعد 8 عقود على إنشائها، ما تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض، الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.