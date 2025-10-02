https://sarabic.ae/20251002/مستشار-سابق-في-البنتاغون-الولايات-المتحدة-ليست-مستعدة-للحرب-مع-روسيا-1105522051.html
مستشار سابق في البنتاغون: الولايات المتحدة ليست مستعدة لصراع مسلح مع روسيا
العالم
روسيا
العالم, روسيا
04:38 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 05:13 GMT 02.10.2025)
أكد مستشار البنتاغون السابق، العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لصراع مسلح مع روسيا .
وقال ماكغريغور عبر قناة "ديب دايف" على "يوتيوب": "نرى قواتهم المسلحة (الروسية) مستمرة في النمو. التدريب صارم. الانضباط ممتاز".
وأضاف: "أود أن أقول إن القيادة الحالية ممتازة. لسنا مستعدين للحرب معهم".
وفي الوقت نفسه، أشار العقيد إلى أن القيادة السياسية الأميركية تدرك الخطر الكامل للوضع الحالي في العلاقات مع روسيا، وبالتالي ستحاول منع تصعيد المواجهة إلى صراع مسلح كامل باستخدام الأسلحة الاستراتيجية.
وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية. ويوسع الحلف من مشاريعه، لمواجهة "التهديد الروسي" المزعوم. وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز التحالف لقواته في أوروبا.
وأكد الكرملين أن روسيا لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل أي إجراءات قد تشكل خطرًا على مصالحها.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ما تزال منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأنه على الغرب التخلي عن سياسة عسكرة القارة.